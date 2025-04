The Council - Reseña.

Buenas gente, en este articulo les traigo y les vengo a hablar sobre un juego llamado "The Council". El otro día andaba buscando mas ideas de las que ya tenia en mente para hacer mas artículos y aportar mas a la comunidad de gamehag, estaba ahí como un buitre buscando y buscando escarbando que podía pescar ya que la otra vez intente hacer un articulo de un juego que a pesar de que no se encontraba literalmente ni un articulo en gamehag de este juego me lo rechazaron aun así no teniendo ni una gota de spam ni de plagio hecho totalmente por mi (como los anteriores artículos que ya he publicado.) Tenia pensado en volver a tratar de republicar ese articulo hoy pero meeh prefiero darle oportunidad a este primero a ver como me va. PD: No diré el juego/tema de el que trataba aquel articulo que no se encontraba en gamehag porque si ya de por si spameais y valoráis mal los artículos de las persona no me extrañaría que también les robéis las ideas incluyéndome ami. :)

Ah y si, antes de que se me olvide. Con "hablar sobre un juego llamado The Council" me refiero que voy a tratar de profundizar en todos los temas sin hacer spoilers para aquellos quien no lo han jugado tipo de que trata la historia mas no narrandola ni contandola, la jugabilidad, las habilidades que nos encontramos en el juego, optimizacion, etc.

Sin mas nada que decir, comencemos.

Empecemos por el principio, nos encontramos en el año 1793 e interpretamos a el personaje Louis de Richet un joven francés en busca de su madre desaparecida. Empieza todo como una especie de misterio en una mansión que se encuentra en una isla que pertenece a un caballero rico y buscando desesperadamente a nuestra madre desaparecida... Pero... ¿La razón de visita de nuestra madre a esa mansión? nuestra madre pertenece a una sociedad secreta que explica o determina como gobernar el mundo. Y depende de nosotros investigar este grupo único.

Aquí es en donde embarcamos nuestra gran aventura interpretando a Louis de Richet en esta mansión misteriosa.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad de The Council, se puede decir que es una aventura estilo rpg de detective histórico dividido en varios capítulos... (Si, tenemos que comprar los capítulos por separados para poder jugar este juego, un total de cinco capítulos que en total si los compramos todos son 30$.) Vale como decía, dividido en varios capítulos en donde deambulamos por varios pasillos de la mansión buscando pistas de en donde puede estar nuestra madre o que misterio aguarda o tiene esta mansión. En el primero episodio (de los cincos que ya claramente hay.) se trata de "entonar" desafíos de dialogo con los sospechosos que se encuentran en la mansión.

En cuanto a mejoras y habilidades, contamos con un árbol de habilidades que podemos ir desbloqueando gracias a los puntos de experiencia que ganemos tras resolver puzzles o completar desafíos de dialogo con los sospechosos que nos encontramos tras la mansión. Estas habilidades nos sirven para saber las preguntas y respuestas que podemos dar y no podemos dar a estos sospechosos que nos encontramos en la mansión, por que si. Con diálogos no me refiero a que va a aparecer una cinemática y el protagonista lo va a hacer todo, no. Tenemos que nosotros mismos manejar el dialogo y nuestras decisiones cuentan en como nos vayamos desarrollando en la historia. Por ejemplo que si no somos fuertes o no tenemos desbloqueado la habilidad de "sutil intriga política" algunos diálogos se encontraran bloqueados y no podremos utilizarlos.

Pero no te preocupes si no tienes esta habilidad desbloqueadas o otras que sirvan y aporten en el progreso de la historia, el juego se va desarrollando según cuales habilidades tu tengas, recogiendo varias pistas y perdiendo otras haciendo así que de esta manera que con diferentes tipos y estilos de juego lleguemos a las mismas conclusiones pero con rutas alternativas.

En cuanto a el carácter de nuestro personaje, y en como se desenvuelve en los diálogos. Sabe lo que hace y conoce el camino que se encuentra alrededor de un salón, también es coqueto y se liga o acomoda a las mujeres de la historia. Algo así como la energía o atracción sexual real.

OPTIMIZACION.

En cuanto a la optimizacion en este juego no es un problema, ya que prácticamente ni se encuentran batallas ni tantos destellos ni efectos causados por explosiones, granadas o lo que sea. Que haga así que se nos alenté el juego y suframos unos bajones de fps.

El juego en si en la mayoría del gameplay siempre se mantiene a 60 fps dependiendo obviamente de que tan bueno sea nuestro pc pero por lo menos yo no he tenido ningún problema de frames al jugarlo, de todos modos recomendaría ver reseñas o benchmark en youtube, buscar por google o en otras plataformas para asi estar mas seguro de como les ira el juego. Pues nada lo típico, si tienes Pc "tostadora" posiblemente te vaya mal o quizas se mantenga a unos 30 fps estables pero si tienes una buena Pc obviamente te ira bien pues este juego esta muy bien optimizado.

FINAL.

Este es el final de mi articulo, espero que les haya gustado. Me la pase bien jugando este articulo y experimentando esta nueva experiencia en este grandioso juego a pesar de que no es mi estilo favorito de juego, una vez mas espero que les haya gustado aquí es cuando me despido y esta es mi despedida y próximamente seguiré haciendo mas artículos para aportar a la comunidad de Gamehag, hasta la proxima ;).