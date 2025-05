Terraria, una maravilla.

empieza el juego!!

El guía: es un personaje que tiene la capacidad de decirte qué puedes construir con cada material, que otros materiales te hacen falta para construirlo y qué muebles necesitas para poder hacerlo.

La wikipedia: Es básica porque podrás ver de una forma mucho más rápida los materiales que necesitas, como conseguirlos y sobre todo, como ir desbloqueando todos los personajes y eventos del juego.

https://terraria.gamepedia.com/Terraria_Wiki

Hasta ahora he probado unos cuantos sandbox, juegos en los que tienes un mundo a tu disposición para explorar, conseguir recursos y construir cualquier cosa que se te ocurra.Bueno, pues este es el mejor que he probado hasta ahora.Es uno de los juegos a los que más horas he dedicado en mi vida y supongo que después de más de 1300 horas de juego creo que tengo una idea bastante acertada de todo lo que esta maravilla puede ofrecer.El juego comenzó de una forma un tanto modesta, con unos gráficos pixelados y unos efectos visuales un tanto básicos, unos pocos enemigos y mucha imaginación pero desde entonces no ha parado de crecer contando con cientos de armas (espadas, hachas, arcos, rifles, varitas mágicas...), armaduras y objetos que utilizaremos para poterciar a nuestro personaje, cientos de enemigos diferentes, montones de enemigos especiales... los temibles jefes, y mejorando los efectos visuales en cada actualización.Os puedo decir que el juego me gustó al principio pero a medida que fui profundizando en él me ha acabado enamorando totalmente.Sobrevivir y construir, básicamente es nuestro único objetivo. Para ellos tendremos que cavar para encontrar minerales, talar árboles para encontrar madera y acabar con los bichos que intenten atacarnos, hasta ahí lo normal de todo sandbox. Pero entonces, ¿qué tiene de especial el juego?.A medida que vamos avanzando en el juego y prosperando iremos desbloqueando eventos y enemigos de forma que lo que caracteriza este juego es la grandísima cantidad de esos eventos que nos iremos encontrando y una abrumadora cantidad de materiales de todo con los que construir cualquier cosa que se nos ocurra.Esto es así gracias a que los desarrolladores del juego, que después de 4 años desde que salió aún siguen lanzando actualizaciones con nuevos materiales, enemigos y objetos para fabricar, desde armas a muebles para nuestras construcciones... pasando por armaduras y objetos de todo tipo e incluso nuevos eventos (días especiales en los que te encuentras enemigos raros, consigues materiales que no puedes conseguir de otra manera y que tienen una mayor dificultad que los días normales).Quizás lo más complicado del juego, y lo que ha echado a algunos jugadores atrás, es el comienzo del juego puesto que no hay explicación de nada ni tutorial.El juego comienza creando un mundo de forma aleatoria que contiene varios ecosistemas: bosque, desierto, nieve, playa, cielo, zona corrupta... e incluso cuando excavemos lo suficientemente profundo llegaremos al infierno. En cada uno de estos ecosistemas nos encontraremos materiales especiales y enemigos diferentes.Lo primero que tendremos que hacer en el juego es una casa básica en la que podamos estar seguros y para ellos necesitamos materiales... ahora por finPara ir viendo que materiales necesitas tienes dos herramientas:Bueno, y ¿ahora qué?, ahora te tocará luchar con zombies, explorar grutas habitadas por todo tipo de monstruos, bajar hasta las profundidades del océano, adentrarte en el desierto y en la selva... y derrotar a los temibles jefes como el Comedor de Mundos, el Ojo de Cthulhu, Skeletron y sobre todo ir excavando cada vez más profundo para llegar al infierno donde encontraras al jefe supremo, el Muro de Carne.Todo ello mientras vas encontrando personajes, vas agrandando tu casa y sobrevives a invasiones de goblins, piratas...Ya hemos hecho de todo, ¿ahora se acaba el juego?Ni en broma, cuando consigues mejorar a tu personaje lo suficiente para derrotar al muro de carne y crees que has acabado todo lo que el juego puede ofrecerte entras en el modo hardmode. Básicamente es que continúas con el juego pero se multiplica la cantidad de enemigos (donde antes aparecían zombies ahora te salen vampiros, momias, monstruos del pantano... cada uno más fuerte y resistente que el anterior), se multiplica la cantidad de eventos y jefes que irás desbloqueando y sobre todo, se multiplica la dificultad!!!Me atrevería a decir que aquí empieza realmente el juego.En el mundo pre-hardmode cuentas con 7 jefes mientras que en el hardmode tienes 15 y casi 20 eventos diferentes, desde la luna sangrienta hasta una invasión alienigena y cientos de nuevos materiales para construir... y todo para llegar a derrotar finalmente al terrible Moon Lord. Si el juego te gusta te garantiza cientos de horas de diversión!!!Como ya puse antes tu primer objetivo es crear una casa en la que se pueda refugiar tanto el guía como tú mismo.La construcción básica es sencilla: dos paredes, un techo, una pared de fondo, una fuente de luz y una mesa y una silla.Pero una vez te pones a agrandar la casa puedes hacer cualquier maravilla que se te ocurra contando con montones de tipos de ladrillos (hechos con materiales tan variados que van desde la arcilla al oro), muebles de todo tipo, puetas, ventanas, cables para poner todo tipo de interruptores y efectos con las luces... como se suele decir el único límite es tu imaginación.Desde 'sencillas' posadas:Hasta imponentes castillos:El juego cuenta con la opción multijugador, permitiendo que uno de los jugadores comparta su mundo con hasta otros tres jugadores. Si vuestros amigos tienen el Terraria creedme, os lo vais a pasar de miedo!Esta es quizás la opción más divertida del juego puesto que jugar solo es tremendamente entretenido... pero jugar con amigos realmente genial. Si no tenéis amigos que tengan el juego no os preocupéis porque hay una comunidad realmente grande de jugadores, pero eso sí, haced una copia de seguridad de vuestro mundo porque si es divertido construir, destruir TAMBIEN LO ES!!Obviamente no puedo dar una valoración objetiva del juego porque realmente lo amo, y le he dedicado tantas horas que sería absurdo no darle una valoración totalmente positiva, de hecho sólo teneís que leer los comentarios de las valoraciones que el juego tiene en Steam: Extremadamente positivas y es que el juego es una maravilla en todos los sentidos si te gustan los sandbox.Lo recomiendo?: claro que sí y más aun teniendo en cuenta que en rebajas lo suelen poner al 50%, costando tan solo 5€. O mejor aún, comprar el pack de 4 junto con varios amigos y hacer que sea aún más barato.Hasta otra!