TAAOCS | Reseña.

Esta vez, le traigo una nueva reseña sobre un juego llamado The Awesome Adventures of Captain Spirit, un episodio gratuito de la precuela Life is Strange que se centra en la relación entre un niño maravillosamente imaginativo y su padre emocionalmente retraído, pero por toda la profundidad y humanidad de su narración carece de suficientes desafíos difíciles o decisiones significativas para hacer que participar se sienta emocionante.

El juego gira en torno a un inocente encantador niño de nueve años llamado Chris Erikson y su alter ego imaginario “Capitán Spirit” mientras hace frente a la muerte de su madre.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece The Awesome Adventures of Captain Spirit, nos encontramos ambientados en un entorno nevado y gris y en donde la paleta de colores frescos logra drenar el calor de todas las habitaciones de la casa excepto el dormitorio de Chris, que es feliz y vibrante debido a la luz del sol que se filtra. Teniendo en cuenta que esta es probablemente la forma en que Chris ve su propia casa.

La mayor parte del juego consiste en buscar por la casa y tachar objetos de la lista de Chris de “Awesome Things To Do” mientras su padre se encuentra todo el día sentado frente a la televisión viendo un partido de baloncesto sin darnos una importancia alguna y sin interactuar con nosotros, mediante mas exploremos la casa, podremos encontrar objetos par a levantar el ánimo de esta, como botellas de perfumes, regalos de navidad sin abrir, entre otros. No es obligatorio haber jugado los anteriores Life Is Strange para entender esta nueva entrega, pero quizás sí que nos perderemos algún que otro Easter Egg relacionado a ellos si aun no los hemos jugado.

En cuanto al estilo de juego que nos ofrece The Awesome Adventures of Captain Spirit, es bastante obvio. Pues es otra entrega de la precuela de Life Is Strange, consiste en un juego en tercera persona, interactuando con el entorno y las personas que nos rodean, en donde nuestras acciones importan, no es un juego de acción en sí. Así que si es lo que estas buscando, este no es tu tipo.



Lamentablemente no es un juego muy largo, dura unas 2-4 horas (dependiendo de nosotros, lo normal sería 2 horas) Que la verdad no está nada mal por el precio de… Oh, ¡Gratis!

Literalmente la historia de este grandioso juego se va desenlazando a través de la exploración. Encontrar objetos, husmear por lugares que se supone que no deberías de husmear, visitar un rato la casa del árbol o incluso completar las “misiones” o conseguir los objetos de la lista de Chris llamada “Awesome Things To Do”, todo esto aporta a rebelar y desenlazar el final del juego y que paso con la madre de Chris y como lleva la situación su padre.

BANDA SONORA.

En cuanto a la banda sonora, esta depende de la situación en la que nos encontremos. Siempre habrá un tono o una breve música que nos acompaña cuando estamos jugando este grandioso juego desde sonidos de interés cuando descubrimos algo nuevo, conseguir objetos nuevos o tachar misiones de la lista de Chris o hasta cuando utilizamos los poderes del Captain Spirit, todo esto influye en lo grandioso que es la banda sonora.



Ah, cabe recalcar. Que el estilo de musiquita que nos podremos encontrar adentro del juego la mayoría serian de genero indie de algún que otro artista variado, y también depende de en la situación de la que nos encontremos, ya sea triste, alegre, inconclusa, curiosa, etc. Todo esto aporta y hace cambiar los sonidos que nos encontraremos en el momento actual.

GRAFICOS.

Al igual que en Life Is Strange, los graficos en Awesome Adventures of Captain Spirit son algo “caricaturescos” si lo queremos llamar así, y nada del otro mundo para lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. No hay mucho que decir.

OPTIMIZACION.

Para ser sincero, Awesome Adventures of Captain Spirit se encuentra bastante bien optimizado y no nos encontraremos con algún que otro problema de bajones o picos rotundos de fps, no es un juego mundo abierto y al igual como es un juego de 2 horas, no nos encontraremos con muchas texturas, detalles, sombras o efectos que nos disminuyan la taza de fps.

MINIMOS.

SO: Windows 7 or above (64-bit Operating System Required)

Procesador: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) or AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 650 2GB or AMD Radeon HD 7770 2GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

RECOMENDADOS.

SO: Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i5 3470, (3.20 Ghz) or AMD FX-8350, (4.00 Ghz)

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 970 4GB or AMD Radeon R9 280X 3GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

FINAL.

Hasta aquí llega mi articulo estilo reseña de TAAOCS, espero que les haya gustado, seguiré sacando mas artículos de este tipo si el apoyo que me dais es el que merezco y si eso me da mas ánimos de seguir sacando artículos, nos vemos a la próxima.