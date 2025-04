Syphon Filter (El Rival De MSG Y SC)

Hola amigos de Gamehag, espero que todos estén bien ahora. En este artículo como bien dice el título, veremos las características y mi opinión sobre el primer juego de una franquicia que a día de hoy sigue dando de qué hablar (Lo digo porque Days Gone es el Syphon Filter actual jaja)



Es un juego que en mi niñez no pude acabar porque me era muy difícil, recién hace 4 años pude pasármelo al 100 %.





Syphon Filter es un videojuego de los géneros de Acción y Sigilo que dio luz al mercado la fecha del 18/02/1999. Este juego fue desarrollado por la empresa Eidetic (Actualmente, Eidetic se llama SIE Bend Studio, desarrolladores de Days Gone) y publicado por 989 Studios.



Syphon Filter pudo haber sido cancelado más de una vez, debido a que, los empleados de Eidetic eran muy pocos y encima venían atrasados, aun así, Sony les dio la confianza para seguir con el proyecto. Luego de un desarrollo bastante agotador y forzado, Syphon Filter salió al mercado y la recepción fue tan genial, que superó las expectativas de Eidetic y de Sony. (Me alegro bastante de que así ocurriera jaja)



Luego de la breve introducción al desarrollo, etc. Veamos punto por punto al juego y trataré de ser lo más neutral posible, si creen que exagero algo, pónganlo en los comentarios.







Sin más que agregar, comenzare explicando cada punto general.





HISTORIA



La historia comienza en el año 1999, cuando una serie de brotes biológicos sacudieron al mundo, para ver que estaba pasando, la denominada “Agencia Secreta” envía a los agentes Gabriel Logan (Gabe) y Lian Xing (Lian). Ellos descubren que el responsable de los brotes es un tal “Erich Rhoemer”. Luego de un rato, Gabe y Lian son enviados a Costa Rica debido a que, un camarada de la agencia llamado Ellis pierde el contacto con la agencia, Ellis tenía la misión de detener una operación de drogas creada por el mismo Rhoemer. Cuando Gabe y Lian llegan a Costa Rica, descubren que, su camarada estaba muerto y que, toda esta operación de drogas, era una cortina de humo para el verdadero ataque terrorista que es una operación viral.

Más tarde, en Nepal se genera otro brote viral y Gabe es enviado junto con Lian a investigar, cuando llegan a Nepal, encuentran a un ser humano infectado con este virus que, de alguna manera, logró sobrevivir al virus, esto generó una incertidumbre porque ¿cómo era posible que sobreviva al virus sin atención medica?







Luego de unos días, Rhoemer aparece y dice que ha puesto bombas virales por toda Washington D.C y que las hará explotar. Gabe es enviado junto con la organización CBDC (The Chemical and Biological Defense Command) a detener a Rhoemer y a evitar que, las bombas virales exploten. Así comienza la historia y la aventura de Gabe y Lian para detener a Rhoemer y todos sus planes.







Una historia más que interesante, aunque no muy original que digamos, pero, logra mantenerte enfocado para que sigas jugando sin centrarte solamente en la jugabilidad.



Historia: 8.5/10







JUGABILIDAD



Ahora pasamos a ver lo que es más importante en un videojuego, su jugabilidad.

La perspectiva o el ángulo de la cámara es en tercera persona detrás del personaje, ofreciéndonos una libre puntería y una movilidad bastante fresca y realista, se puede mover la cámara libremente como también, el cuerpo del personaje.



Lo que podremos hacer en Syphon Filter es: Caminar normalmente o con precaución si hay enemigos cerca, también puedes correr, puedes tirarte a rodar en la dirección que quieras, puedes agacharte para que los enemigos no te detecten o pasar por lugares estrechos, escalar en palos, cajas, etc.







Prácticamente te da todo lo necesario para un buen manejo del personaje y que, no haga los movimientos denominados helicóptero como en otros juegos.



Como había comentado anteriormente, la jugabilidad de Syphon Filter es completa en cuanto a acción y sigilo se refiere, dejándonos movernos libremente y esquivar para evitar los disparos, etc. Lo malo de esto es que, los movimientos no son muy rápidos que digamos, o sea, podes notarlos algo lentos. Aun así, la experiencia jugable no se ve afectada en lo más mínimo.



Jugabilidad: 9/10







PERSONAJES

Los personajes en total del juego son varios, pero, como en todo juego, estás los que son importantes para la trama y después están los de relleno de historia o los típicos ayudantes que mueren sin pena ni gloria.



Solo voy a nombrar los personajes que son importantes para la trama ya que, son muchos y no tiene sentido profundizar en personajes de relleno, aunque, saberlos tampoco hace mal jajaja.



Como Gamehag es limitado en caracteres, me voy a tener que ahorrar el explicar la historia de los personajes.

Aquí pongo las imágenes de los personajes (He de comentar que, estas son las mejores imágenes que pude conseguir JA)









ASPECTOS TÉCNICOS



GRÁFICOS:



Este es el aspecto que más me ha disgustado, aunque tampoco es que lo odie o algo así, pero, es lo más feo del juego.



Los gráficos si bien están cargados de detalles en todos lados, la resolución no es muy alta (Se que son juegos de PlayStation 1 y que, no eran de los mejores, pero por 1999 tenías juegazos con muchos mejores gráficos (como Resident Evil 3). Igual, teniendo en cuenta que “Eidetic” no era una compañía muy experimentada en crear juegos en 3D y que no eran muy adinerados, había juegos de menor presupuesto con mejores texturas.



Es un aspecto que no trabajaron del todo, pero, tampoco es que sean horribles los gráficos, solo digo que los podrían haber hecho mucho mejor.







Incluso, en ciertos momentos del juego, te puede dar unos lagasos bastantes notables, aunque tampoco te arruinan la experiencia jugable, pero, te puede llegar a estresar que más de una vez te pase, aunque, son pocas para ser sinceros. Y suele ocurrir cuando no matas a los enemigos y estos te persiguen mientras te disparan con bombas o armas todos juntos.



Sinceramente no tengo nada más que decir de los gráficos.



Gráficos: 7.5/10





CONTROLES:



Este es el segundo punto más destacado del juego (el primero lo veremos luego de este apartado)



Los controles en este juego estás hechos con un cuidado sumamente especial y satisfactorio, su maniobrabilidad es casi perfecta, es muy fácil de manejar, aunque al principio te cueste un poco entender los controles ya que, el juego no te los detalla como debería. No es difícil aprendérselos y eso hace que el juego sea disfrutable y que uno no intente tirar el control por la ventana de la ira como pasa en otras ocasiones.

En Syphon Filter también tenemos un botón especial que nos permite apuntar automáticamente a nuestros enemigos, facilitándolos el sigilo o ayudándonos en los momentos de mayor tensión. Cosa que agradezco ya que, apuntar en ocasiones es difícil debido a que, los enemigos están en constante movimiento. (Aunque lo hace un poco más casual al juego jajaja)







No hay más que elogios para este apartado, como dije, lo único malo es al principio cuando no sabes los controles ya que, cuando ves las opciones, hay infinidad de acciones para hacer con los botones, pero, mientras vayas jugando, se te hará muy fácil manejar al personaje.



Controles: 9.5/10





DIFICULTAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL:



Este es el aspecto mejor logrado del juego y el más aplaudido por el público y prensa especializada en la materia de los videojuegos.



La dificultad en Syphon Filter está muy bien balanceada, hay niveles que son fáciles pero largos y hay otros que son cortos pero difíciles y viceversa.

Los niveles del juego tienen un entorno que te puede ayudar para eliminar a los enemigos o para esconderte de ellos si realmente es necesario, ayudando al jugador, pero, también los enemigos no son tontos y saben que existen esos escondites, así que, si se hartan de buscarte, van a ir hacia donde estás para que, entres a la acción (En Syphon Filter es recomendable esconderse solo una cierta cantidad de tiempo)



Aparte, en la esquina superior izquierda, hay una barra que te dice el peligro de daño que puedes sufrir, es decir, si la barra se llena, quiere decir que el enemigo te tiene en la mira y acertara todos los disparos hasta que lo pierdas de vista o te alejes lo demasiado para entorpecer su puntería. Si la barra está casi llena, el enemigo puede acertar ciertos disparos como también errarlos. En cambio, si la barra está casi vacía o totalmente vacía, el enemigo prácticamente errara los disparos.







Pensaras que esto hace más fácil el juego, te digo que nada que ver, los enemigos pueden tardar en tenerte en la mira, o tenerte en cuestión de milisegundos y dispararte con todo lo que tengan hasta matarte, incluso hay enemigos que, apenas te tienen en la mira, te van a disparar en la cabeza ocasionándote un “Instant-Kill”.



Como había dicho, el juego está bien balanceado ya que, te ofrece un tipo de movimiento libre para que te sea fácil esquivar, pero, los enemigos no serán estúpidos y hasta parecerán personas reales.





Es el único aspecto del juego que no logré sacarle nada negativo y por eso, se merece la nota que se merece.



Dificultad E IA: 10/10





AMBIENTACIÓN, SONIDOS Y MÚSICA:



Estos aspectos se analizan como si fueran uno solo ya que, su objetivo es ambientar para meter al jugador en situación o tratar de encantarlo, para enganchar al jugador.



No hay mucho que decir más que, logra excelentemente su cometido, los niveles son los mejores diseñados para hacer un buen juego de acción y sigilo, que va desde las calles de Washington D.C o New York, hasta las bases del enemigo en Kazajistán, pasando por cuarteles ubicados en montañas llenas de nieve y bases subterráneas.







El diseño de niveles está muy bien logrado y no hay muchos fallos más que, son un poco simples en caminos que tomar y nada más que eso es el fallo, pero, como es un fallo que considero “Gordo” pierde un poco de puntos. Esto quiere decir que, no hay muchos secretos por descubrir haciendo que el juego no sea muy rejugable que digamos.







Los sonidos como los de las armas, las explosiones, el silencio o los ecos producidos por tener que hacer el uso del sigilo, hacen que te metas en un verdadero juego de acción y sigilo como dios manda. Los sonidos logran una sensación de realismo que pocos juegos de la época lograban hacer. Sinceramente, una joya auditiva aun a día de hoy.



La música no se de que género es exactamente, pero, es de tipo electrónica de aquella época, muy usada en las películas de acción como Terminator, etc. Logra tener una buena ambientación, nada más para decir.







CONCLUSIÓN



Para mí, este juego es una joya de la primera PlayStation que te recomiendo encarecidamente si te gustan los juegos retro o viejitos (como le digo yo)



Su jugabilidad genial y fácil, su acción constante pero no exagerada haciendo aprecer al protagonista como un super héroe, su muy bien implementado sigilo junto con sus niveles, música, etc. Hacen de Syphon Filter, un gran título, tanto así, que tuvo varias secuelas para sobre explotar la licencia lo más que se pueda (cosa que terminó haciendo que la saga casi se quedara en los recuerdos de los Gamers Retro)







Bueno, sin más que agregar, doy por terminado este artículo, espero que les haya gustado y los haya informado.





¡HASTA UN PRÓXIMO ARTÍCULO!