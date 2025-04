Street of Rage – Una leyenda del Genesis

La primera entrega de esta saga que se volvió tan famosa en los años 90 y no por menos, ya que se volvió uno de los mejores Beat´em Up de la mismísima Genesis/Megadrive, trayendo infinidad de momentos memorables para muchísimas personas en la época con la única idea de, empezar una partida y partir leches a todo el que veas. No obstante, con la ansiada espera de SOR 4 que será lanzado en 2020, viene a ser un buen momento para echar la vista atrás y hacer un análisis para saber que hizo tan bueno a Street of Rage.

Introducción:

El primer Street of Rage fue sacado para Sega Genesis/Megadrive en 1991 (Aunque tiempo después fue sacada una versión para master system, bastante recortada a la original, pero que te daba la posibilidad de jugarlo sino contabas con la Megadrive).

Este título se componía principalmente del genero Beat´em Up, en el que te ponen solo a lo largo de unos niveles y tienes que utilizar principalmente el cuerpo a cuerpo para deshacerte de los enemigos, y la magia que tenían estos juegos principalmente era en parte, su dificultad, su variedad de personajes, enemigos y la interacción que tenías con el entorno, tanto para atacar con ciertos objetos contundentes o múltiples ítems que afectaban a tu personaje dándole vitalidad y/o ataques especiales.

En concreto, SOR nos daba la posibilidad de elegir entre 3 personajes: (Adam Hunter, Axel Stone y Blaze Fielding), cada uno con sus diferencias que marcaban variedad en la entrega.





Historia:

Si bien había ciertos títulos en la época que contaban con historias muy elaboradas, este no fue el caso de SOR, aunque contaba con una, era más un escape para poder presentar a los personajes y darnos el motivo del porque acabaran con cada enemigo que vean. Sin embargo, pese a no ser muy elaborada causaba una buena sensación en el momento.

Estamos frente a una ciudad que fue dominada por una organización criminal que logro controlar desde el gobierno hasta las fuerzas policiacas, haciendo que solo se vea corrupción, crímenes y peligros constantes en las calles… hasta que, nuestros protagonistas renuncian a su cargo en la policía y deciden enfrentarse a mano limpia contra toda la banda criminal hasta derrotar a MR.X, el que está al mando de toda la organización.





Jugabilidad:

El juego se divide en 8 zonas que van aumentando la duración y dificultad al avanzar en la trama, estas están bastante bien diferenciadas en el aspecto gráfico, ya que muestran desde ciudades hasta playas, barcos e incluso ascensores. Sin embargo, una de las grandes mecánicas se guarda en los escenarios, ya que a veces podremos encontrarnos con objetos que podremos destruir (Conos, Barriles, Cabinas telefónicas, etc). En las que podremos encontrar desde alimentos para reestablecer salud o armas contundentes que podremos usar contra distintos enemigos, estamos hablando de Bates de baseball, cuchillos o incluso tubos con los que podremos repartir leches a cualquiera que veamos. Pero si hay algo que destacar, es la cantidad de enemigos que hay y cuántos de estos se pueden acumular en pantalla, puesto que esa era la magia en parte, de los Beat´em Up.

Dentro del juego podremos encontrarnos varios tipos de enemigos, desde ninjas, Mujeres con Látigos, Punks, etc… pero que compartían una “mecánica” similar a otros juegos de este estilo, el cual era cambiar el color de estos enemigos generales en niveles avanzados para implicar que son más fuertes y que tienen más vitalidad.





Habilidad Especial:

Algo curioso que fue cambiando para futuras entregas es, el Ataque o la habilidad especial que tenían los personajes, ya que en los próximos títulos cada uno contaba con una habilidad propia, pero en Street of Rage 1 nos encontramos con… 1 solo ataque especial (2 si contamos la variación que obtenemos al jugar con 2 jugadores, pero es básicamente lo mismo). Se trata de un Coche de policía que viene acompañado con un Lanzacohetes, que podremos utilizarlo una vez por “vida” o si encontramos un ítem que nos permita utilizarlo nuevamente.

El problema que le veo es la falta de variedad, ya que más allá de los combos que tienen nuestros personajes, no encontramos grandes diferencias a la hora de elegir a uno de ellos y el tener la misma habilidad especial, no ayuda en ese aspecto. Sin embargo, esta significaba una salvación a la hora de enfrentarnos a Bosses o a un cumulo de enemigos, ya que la pantalla se pausaba hasta terminar la animación y todos los enemigos (Menos los Bosses), eran derrotados, ayudándonos de esa manera a salir de situaciones tensas.





Bosses:

Dentro de lo interesante que tienen los Bosses, es la manera en la que se presentan sus puntos débiles, ya que no los encuentras con claridad y debes buscar la manera de vencerlos correctamente, puesto que pueden ir quitándote vidas muy rápidamente. En sí, suelen mostrarse como sujetos grandes y corpulentos (A excepción de The Twins, que son las 2 chicas parecidas a Blaze “Imagen de arriba”).

La realidad es que los juegos antiguamente tenían esa duración corta pero que los desarrolladores alargaban aumentando la dificultad a un nivel indeseado en ciertos aspectos, pero en el caso de Street of Rage, todo se reduce a aprenderte la forma de derrotar a los Bosses, ya que estabas días y días buscando el patrón o la forma de no recibir daño para eliminar a alguno de ellos y cuando lo descubrías, pasabas al siguiente nivel… y vuelta a empezar.

Eso fue lo que más me gusto realmente, porque utilizaban las mecánicas de agarre o incluso el salto para ciertos Jefes que te ayudaban a contrarrestarlos fácilmente, haciendo que al final, una partida completa de Street of Rage te durara en torno a 50-60 minutos. (Sin mencionar la zona 8, en el que te tienes que enfrentar a todos los Bosses antes de enfrentarte a Mr.X).





Banda Sonora:

Por otro lado, la banda sonora causa una muy buena impresión en SOR, ya que quedan bien y se ajustan al escenario con las melodías justas, haciendo que puedas pasar minutos en un escenario solo para terminar de escuchar esa canción que te gusta.

Aunque tengo que admitir que muchas veces se deja entrever una mala sensación entre la música y los sonidos que recibes de los enemigos, ya que al golpearlos generan un sonido bastante chirriante que si bien, queda perfecto con la idea de estar escuchando a alguien destrozado, este termina chocando con la banda sonora ocasionando una mala relación.

Pero aquí les dejo mi soundstrack favorito del juego (Up and Up):





Opinión y Cierre:

Luego de jugar después de tanto tiempo, puedo decir que es totalmente disfrutable a día de hoy, ya que no envejeció mal pero, si que es verdad que hay ciertas mecánicas que pueden llegar a ser algo toscas y que molesten un poco (Pero nada que llegue a romper el juego o que te haga querer dejarlo). Desde luego que conserva un buen grado de dificultad y siempre lo recordare como uno de los mejores Beat´em Up de la Sega Genesis/Megadrive, tanto por sus Personajes tan memorables como por sus Bosses y el nivel de aprendizaje que ibas obteniendo tras cada partida.

(Sin mencionar esos finales alternativos que podías obtener al seleccionar ciertas opciones de conversación, que sin duda, llegaban a darle un toque más personal, ya que el jugador podía decidir cómo terminar su historia).

Para finalizar, espero que puedan disfrutar de este hermoso título y que puedan brindar su opinión del mismo en los comentarios.

Se despide, Tzuricu. ^^