Star Wars: Battlefront 2004

Introducción

¡Muy buenas a los queridos integrantes de Gamehag! Primero que nada les quiero dar una cordial y dulce bienvenida al primer artículo que redacto en este nuevo año 2020 luego de haberme ausentado por más de un mes. Para arrancar esta nueva década e año, he decidido comentarles sobre una joyita de la década de los 2000, esta logro marcar buenos momentos en mi infancia, sin duda debo recalcar que este título fue un total éxito para aquel entonces y que aún no ha sido olvidado por muchos jugadores. Espero que puedan disfrutar de este artículo que redactare con la siempre intención de entrenerlos con temas algo antiguos en la actualidad.

Breve Nota

¿En Que se Ambienta el Juego?





Una vez más no adentraremos en el mundo de las Galaxias, o mejor dicho en una de las sagas más reconocidas en la historia del cine como lo es nada más y nada menos que. El presente videojuego que tiene por nombre:fue desarrollado por la compañía Pandemic Studios y distribuido por la reconocida LucasArts, con fecha de lanzamiento ubicada para el año 2004 para múltiples consolas como la Xbox, Play Station 2 y PC. Dicho título se basa en las películas de la Saga omitiendo únicamente el Episodio III debido a que en ese momento no se había estrenado aun la tercera entrega de la Franquicia; por otro lado este juego presenta una jugabilidad diferente al resto de juegos sobre la Guerra de las Galaxias, además claro está que el mismo tiene un remake muy exitoso lanzado hace unos años atrás para nuevas consolas.Aqui la Portada Oficial del Juegose enfoca principalmente en las guerras u combates en distintos campos de batallas abiertos u mapas entre el imperio ante los rebeldes correspondientes a los Episodios IV, V y VI, así como también la lucha entre la república y la Federación de Comercio (Mejor conocidos como los Droides) en los Episodios I, II y III; Determinando así un total de cuatro civilizaciones, que durante cada batalla narraran los acontecimientos importantes que tuvieron cada una de ellas en las películas.







Dinámica de Juego

Al ser un juego del genero Shooter vamos a encontrar bastantes disparos en cada una de las batallas que se presentaran en los distintos modos de este título, para empezar debo mencionar que hay disponibles un total de 16 Mapas abiertos para dar inicio a los combates entre las ya antes mencionadas civilizaciones.







Primero que nada se debe recalcar que cada lucha es con tiempo ilimitado, es decir, se enfrentaran cara a cara dos civilizaciones en cada mapa y hasta que no se logren eliminar todos los enemigos del bando contrario o conquistar los puestos de comando no se finaliza la batalla, en este caso particularmente siempre se enfrentan 200 vs 200, 250 vs 250 o como pocas veces sucede 250 vs 200, eso dependiendo del mapa en el cual se vaya a jugar.







Durante los combates, cada bando presentara distintos tipos de tropas elegibles, estas se generalizan de la siguiente manera: Soldado de Infantería, Francotirador, Artillero, Mecánico o Reparador y la tropa especial de cada bando como por ejemplo el Droideka para la Federación de Comercio. Esta podrán ser elegidas al inicio de la partida o cuando el jugador caiga en batalla en los distintos puestos de comando, además de ello cabe resaltar que en las partidas se podrán controlar vehículos de combates tanto terrestres como aéreos, así como también montarse en torretas, motos, caballos nevados, además de destruir objetivos especiales e incluso incluir un Héroe controlado por la IA en cada batalla.











Por ultimo cabe resaltar que hay distintos patrones de comando (4 en total) en los cuales el jugador podrá indicarles a varios aliados que lo sigan, se muevan hacia adelante, ataquen o que mantengan posición, estos también se manejan en los vehículos. Este aspecto es muy premiado por mí ya que se incluye un poco la estrategia en las batallas, entre ellas un muy claro ejemplo son la conquista de puestos de comando, que generalmente por mapa siempre hay 6 o 7 en total; y mayormente el bando que controle más puestos siempre llevara la ventaja en las partidas.







Jugabilidad

Star Wars Battlefront destaca por ser uno de esos pocos juegos en el cual se puede jugar con la cámara en tercera o primera persona, aunque en lo personal prefiero la primera opción, por otro lado los controles son adaptables ya que ofrecen una facilidad de movimiento que hace que el jugador se sienta cómodo al jugar. Por último los patrones de juego son sencillos de un juego de estas características, aquí el jugador podrá realizar lo típico: Acostarse, Agacharse, apuntar, dar órdenes, lanzar granadas, protegerse, rodar por el suelo, realizar acrobacias con las naves y dirigir a su bando a la victoria haciendo los asesinatos que más pueda por partida. En mi caso les puntúo un 10/10 en este aspecto.







Modos De Juego

Esta entrega posee un modo campaña dividido en dos ramas llamadas:

-Clone Wars: Las guerras entre clones y droides en mapas reconocidos de los episodios I y II como Kashyyyk, Kamino y Naboo. Durante el paso de cada mapa se mostraran escenas de las películas La Amenaza Fantasma y El Ataque de los Clones.

-Galactic Civil War: Guerras entre el Imperio y los Rebeldes en territorios simbólicos como Hoth, Endor y Tatooine. Aquí igual se visualizaran escenas de la Trilogía Original de los 80.

-Galactic Conquest: En este modo se iniciara una guerra entre bandos en donde el jugador que domine todos los planetas y acabe con la base del otro bando terminara conquistando la galaxia. Durante este modo el que ataca planetas debe ganar las batallas varias veces para poder dominarlo y obtener ventajas de cada uno de ellos, en caso de no lograrlo el defensor lo prevalece y puede dar el siguiente ataque.

-Instant Action: Este es el modo libre de esta entrega, en el cual se podrán elegir los mapas, el bando con cual luchar y también definir algunas reglas de partida.







Gráficos

Por ultimo debo decir que el apartado gráfico, efectos, cinemáticas y transiciones del juego son exquisitos, para su momento fue un gran logro por parte de los desarrolladores ya que fue muy querido por los jugadores, por lo tanto, el juego muestra características gráficas muy buenas, sobre todo en los mapas y detalles de los personajes como por ejemplo los Clones. Para una mejor visualización gráfica recomiendo jugarlo en PC, esto por el suavizado en las sombras y brillo del juego; en mi caso les soy un 9/10 porque cumple mucho con las expectativas de un juego de Star Wars.







Conclusión

Star Wars: Battlefront fue y seguirá siendo un auténtico juego de batallas al estilo galáctico, por lo tanto yo lo considero una reliquia que aún se le puede sacar provecho para aquellos que todavía no lo hayan jugado, sin duda alguna el videojuego no tiene falencias ni desventajas o algo parecido ya que su éxito fue enorme en el mundo de los títulos de La guerra de las Galaxias, es por ello que los invito a que echen un vistazo a este antiguo pero recordado juego. Sin más que agregar me despido y espero prontamente hablarles sobre su secuela.