S.T.A.L.K.E.R ¿Otro Fallout?

STALKER es una trilogía de juegos ucraniana de supervivencia en Chernóbil, donde se entrelazan los tres juegos (en la historia principal) y a su vez se realizan misiones a PNJ, comercias e incluso te unes a algún bando a preferencia del jugador; pero a pesar de ser una buena saga tiene algunas similitudes con otra saga de supervivencia (mucho mas popular y conocida) Fallout, ¿coincidencia, plagio o los ucranianos hicieron su propia versión? Veamos...

Hablaré solo de STALKER Call Of Pripyat (3er juego, a partir de ahora SCoP) ya que el primero y segundo no los terminé por jugar Fallout 3, de igual forma trataré de no adentrarme mucho para no "Spoilear" a quien no haya jugado ninguno de los juegos que incluiré.



Sinopsis:

En SCoP Controlamos al Mayor Degtyarev de la USS, ("Ucranian Security Service" algo como el servicio secreto) con él nos adentramos a "La Zona" para investigar los sucesos del primer y segundo juego, pero al ser militar no es bienvenido por algunas facciones, así que entra de encubierto como un STALKER libre, es decir un aventurero más de la zona afectada por la radiación sin intenciones más allá de conseguir tesoros y/o recompensas



A lo largo del juego realizaremos misiones a PNJ, ya sea para conseguir información, dinero, unirnos a su facción o avanzar en la historia, conseguir objetos de interés, rescatar algún PNJ, matar a otro, cazar criaturas de La Zona y demás, utilizando un variado inventario de armas como los populares Kalashnikov...



En Fallout 3 no es así, eres un(a) joven de apenas 18 que sale al Yermo (que viene siendo el mundo posterior a la guerra de 2077) en busca de tu padre que ha abandonado el refugio que pensabas era el mundo entero, en Fallout New Vegas eres un Mensajero al que emboscan, asaltan y dan por muerto, logras salvarte y buscar respuestas (o venganza) de por qué te han hecho algo así, ahora ¿en qué se parece a Fallout se preguntarán?





Similitudes:



Modo de juego

En ambos se trata de sobrevivir a lo largo de la trama del juego, recolectando armas y suministros para no morir en el intento, solo que en Fallout la munición no pesa ni existe el hambre (En Fallout New Vegas está el modo difícil que hace eso mismo el juego mas difícil, y hay necesidades como comer y beber agua) en Stalker la munición, suministros y tus armas alteran tu peso, así que debes pensar bien que llevar y que no. Pero viene siendo en las características como la radiación lo que denota que es (quizás demasiado) similar a Fallout, en ambos si tienes radiación vas perdiendo salud, y si llega a niveles críticos automáticamente morimos.

A su vez el desgaste de las armas y vestuario, es necesario repararlos constantemente o si no, se te traba, no da en el blanco e incluso, disminuye el daño en caso de armas y del vestuario cada vez tiene menos puntos de resistencia hasta llegar a cero (mejor no usar armadura)









Cinemáticas estilo proyector antiguo y Múltiples finales

Las cinemáticas del prólogo y distintos finales en ambas sagas de juegos se muestran a través un proyector antiguo, sí, la imagen se ve 'medio sucia', tenue y algunos cuadros ondulan derecha a izquierda.

De igual forma que el inventario y la radiación, dependiendo las acciones del jugador los finales varían, pueden ser moralmente buenos, malos, apoyando a una facción, si alguien en específico muere o no, entre otras variantes.





La lista continúa pero a su vez hay variaciones para que literalmente no sea el mismo juego, cabe destacar lo siguiente:

Explorar

En ambas sagas explorar el mapa ya sea para completar las misiones secundarias o por decisión propia, los mapas llegan a ser bastante amplios y entretenidos de explorar, te encuentras con enemigos, PNJ y facciones matándose entre ambos, avanzando en la historia te unes o sencillamente eres neutral, si "mantienes" el equilibrio; en Fallout puedes viajar rápidamente por el mapa si estás débil o escaso de munición, en SCoP es caso contrario, tienes que pagar para viajar rápido.



Comerciar

En STALKER puedes comerciar con cualquier PNJ que no sea enemigo, pero dependiendo que tipo de personaje, éste querrá comerciar distintos objetos, es decir, un STALKER libre puede comprarte casi cualquier cosa, pero un médico o un vendedor de alimentos solo se limita a artículos con los que él comercia (de igual forma quien vende armas no comercia con suministros), en Fallout no todo el mundo es comerciante, pero si el PNJ es comerciante le puedes vender hasta una botella vacía de refresco (Literalmente te compra y vende todos los objetos recolectables) en ambos los PNJ tienen una cantidad limitada de dinero así que tampoco te puedes hacer rico con uno o dos.



Nota: En STALKER los comerciantes IMPORTANTES sí tienen dinero infinito, debido a que mayormente son parte de la historia.



Criaturas mutadas

En ambos hay cantidades de criaturas afectadas por la radiación, (Arriba hay un par de SCoP) y en ambas sagas hay mayormente neutrales y otros agresivos



Pero a pesar de tener similitudes en varias cosas, que hasta parece ser una copia o versión ucraniana, STALKER es una bastante entretenida saga que vale la pena jugar, lo mismo digo de Fallout, afortunadamente ambas sagas no requieren una PC de la Nasa para poder correrlos (A partir de Fallout 4 ya no) con 512 MB de video, 2.66GHz de procesador y 3GB de Ram me corren fluidos la trilogía de STALKER y Fallout 3 y New Vegas.

Ambas sagas requieren de tiempo para pasar al 100% el juego así que es una MUUY BUENA opción para pasar horas y horas de entretenimiento, si te gustan los Shooters claro está, los detalles de realismo son lo que les dará el sabor a las aventuras, socializar, dormir, comer, ayudar a otros o ser el mercenario/aventurero más temerario ,es decisión de cada jugador.

Si pueden jugarlos (O si ya los jugaron) formulen ustedes mismos la respuesta, ¿Es una versión ucraniana de otra saga?

Jueguen y saquen sus conclusiones.

Cabe destacar que éste artículo no es más que una curiosa opinión con respecto a las similitudes de ambos juegos que a pesar de todo, no le quitan lo entretenido.

¡Saludos!