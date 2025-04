¡Muy buenas a todos los integrantes de Gamehag! Les quiero dar una cordial bienvenida a todos ustedes, amantes de los videojuegos. El día de hoy continuare hablándoles sobre otra entrega exclusiva dedicada al mundo de los deportes, antes que nada debo avisarles que en el presente tema les haré mención de las disciplinas incluidas y de la experiencia que se vive al jugarlas, ya sea solo o con amigos. ¡Espero que les guste, así que allá Vamos!









Portada Oficial de esta entrega

Movilidad para todos los Jugadores

Tiro Con Arco

Voleibol de Playa

Disco Golf





Duelo de Gladiadores

Tenis de Mesa o Ping Pong

Datos Importantes





Vuelvo a subir el artículo debido a que fue rechazado por lenguaje obsceno (Dos Veces) y he decidido quitar algunas expresiones en el deporte de las esferas, ya que el error supongo que vino de ese párrafo.Sony en colaboración con Zindagi Games desarrollaron un titulo de deportes exclusivo para la PlayStation 3 en el año 2010, este se llamaque a su vez tiene similitudes con Wii Sports (Exclusivo para la Nintendo Wii), pero en términos comparativos, esta entrega cumple con mejores requisitos, otros tipos de disciplinas, mejor dinámica de juego y por ende mas optimizado al ser más nuevo, pero esto no quiere decir que obtuviera el mismo éxito que Wii Sports.El juego posee 6 disciplinas mixtas en total con las cuales podremos divertirnos según nuestros gustos deportivos, aplicando en cada una de ellas una jugabilidad distinta en base a movimientos físicos, esto quiere decir que no es un título para quedarse sentado sin mover nada más que los ojos y dedos. Este cambio de dinámica es gracias a la incorporación de la tecnología PlayStation Move, la cual atribuye un mando de movimiento muy similar al mando principal del Nintendo Wii, convirtiendo a este en el primer juego en aplicar dicha innovación para las consolas PS3.¡Bien, comencemos con la primer disciplina! El tiro con arco en Sports Champions se basa en las técnicas de rapidez, reflejos y precisión. En esta los jugadores tomaran el mando PS move y deberán realizar los movimientos similares al lanzamiento de una flecha, como tomarla y luego colocarla en posición de tiro, todo esto con el objetivo de darle a los objetos o al medio de circulo para así poder puntuar más que el contrincante, todo depende del modo que elijan ya sea por objetos o por precisión.Aquí he decidido colocar otro nombre al juego debido a que la expresión original para el algoritmo de Gamehag era Obscena. Este es un deporte que se basa en puntos u rondas, cuyo objetivo es colocar las esferas de colores lo más cerca posible de la Bocha (La más pequeña). En él se usara el mando aplicando los movimientos de lanzamiento parecidos a cuando jugamos boliche, solo que aquí hay que saber calcular tanto la potencia como la precisión. (Excelente para jugar en familia)Esta vez se ha incluido el voleibol al estilo playero en equipos de dos, donde el objetivo es simple, gana el que más sets se lleve. En este caso la dinámica cambia y es más movediza, ya que se pueden utilizar dos mandos a la vez o uno para imitar los movimientos básicos de saque, voleo bajo, alto, bloqueo y remate; como si estuviéramos jugando en realidad. (También ideal para jugar en grupo)El disco golf es básicamente lo mismo que jugar al Golf tradicional, solo que en vez de usar bates especiales y la pelota, se usan discos. El objetivo es simple, lograr encestar el disco en pocos intentos posibles en la maya principal, cabe destacar que es un poco complejo, puesto a que los jugadores deben imitar el lanzamiento del disco, pero a su vez convivir con los obstáculos como el aire y el ambiente. (Ideal para jugar con 4 personas o 2)Este quizás es el menos llamativo al ser una disciplina basada en ámbitos medievales como la lucha entre espadas y escudos. Es básico porque los jugadores deben simular los movimientos de ataque, defensa y contraataque hacia el rival, con el objetivo de golpear a los lugares desprotegidos del contrincante para así debilitarlo y causarle daño. (En lo personal no me gustó esta disciplina)Y al final el broche de oro se lo voy a dar al tenis de mesa, la cual considero la mejor disciplina de movimiento y dinámica de este juego. En ella el objetivo es el mismo al del voleibol, y lo que me encanta de ella es el simular los movimientos de golpes a la pelota como el impacto con derecha y revés, el saque, la defensa y el remate con las paletas, ya que al saber jugar y manejar las técnicas del Ping Pong hace ver los partidos más agradables y dinámicos. (Recomendable para los amantes del Tenis como yo)ofrece modos de juego para no aburrirnos solo jugando al modo libre, entre ellos está el modo campeones que se basa en competir contra la IA en torneos Bronce, Plata y Oro (Dificultad del juego) para así conseguir objetos que se puedan desbloquear como atributos especiales, ropas y personajes. También hay un modo desafío que incluye retos para completar en tal grado de tiempo o puntos.



Cierre – Opinión Final



He decidido no hablar de los gráficos porque me estoy dando cuenta que eso se visualiza muy bien a través de las imágenes, por lo que agregar un párrafo más explicando el ambiente ya no me parece interesante para un artículo. Por otro lado debo decir que este juego exclusivo de la PS3 es bastante agradable para distraerse y moverse un rato, en mi opinión sirve mucho para realizar ejercicios, sin duda el haber aplicado la tecnología move (Movimiento) me parece excelente. Mi puntuación final sería un 8/10.

