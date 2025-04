Speed Drifters - Go Kart Racing (Mini reseña)

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag para empezar he estado un poco ausentado debido a mis tareas sin embargo regresé con más artículos que de seguramente a muchos les puede llegar a gustar, para esta ocasión les traigo un juego digamos que intermedio para lo mucho que puede llegar a dar en cuanto a sus controles y un mejor desarrollo.Este juego es conocido como Speed Drifters el cual lo puedes conseguir de manera totalmente gratuita directamente desde la tienda Play Store para los dispositivos android OS donde debutarás por lograr tus objetivos ó misiones compitiendo en ardúas carreras llenas de trampas y un poco de emoción, en esta ocasión les estaré hablando un poco acerca de mi experiencia en este juego donde enfocaré un poco mi punto de vista pero si eres aficionado a las carreras entonces quedate a ver mi artículo :D.



PD : Las capturas que verán a continuación fueron tomadas por mí persona para brindarle a ustedes una mejor calidad de imágenes y contenido 100% original para que puedan disfrutarlo tanto como yo ahora, sin más nada que agregar ¡comencemos con el artículo! :3

Primeramente debo comentarles que muchas veces nos enfocamos en juegos con muy buenos gráficos con contenido de calidad y sistema de niveles lo cual llama mucho la atención de los usuarios, no está mal que pensemos de esta manera sin embargo el juego del que comentaré a continuación sí tiene dicho sistema de niveles pero no un guardado de cuentas que te asegure algo confiable al volver instalar el juego y conseguirte todo como lo dejastes pendiente.Pero bueno entrémos un poco en contexto y es que speed drifters es un juego de carreras inclinado a la temática de fantasía en un mapa competitivo contra la máquina 6/6 rivales tomándote en cuenta donde tu deber es llegar de primer lugar superando cada una de las trampas que se te crucen en el camino.Este juego cuenta con las trampas que les mencioné en la introducción al estilo Mario Kart del cual les estaré comentando más adelante y del porque Speed Drifters tiene tanta crítica en la play store.Empezando el juego podrás darte cuenta que su interfaz tiene un parecido a muchos juegos mobas RPG de esos que comúnmente te aparecen en navegadores web llamados (Flash Games) lo que puede lograr hacerlo algo llamativo pero enredadizo al principio cuando eres novato y no sabes por donde empezar, pero no se preocupen a pesar de todo el juego no tiene tanta pérdida ya que esta literalmente todo en lenguaje español y sus pequeños accesos que podrás ver en toda la pantalla de incio son tareas ó misiones las cuales deberás cumplir al inciar cada carrera.Por otro lado acá en speed drifters podrás recibir el 40% de recompensas entre ruletas de la suerte y otras más por lo que gastar 1 centavo en este juego no será necesario para obtener todo lo que contiene este juego asi que no te preocupes que el dinero local es lo de menos.¿Eres amante de los aspectos verdad? entonces quédate a ver este anuncio que te haré, si te apasionan los juegos de carreras como este y deseas presumir nueva vestimenta debo decirte que existen sólo 2 bajas para este juego y el primero es que al ser un juego sin multi-jugador lo hace un poco aburrido quizás si eso no te importe mucho pero creo que en su mayoría todos los usuarios buscan un ambiente más competitivo donde puedas ser reconocido de algún modo al entrar en cualquir copa ó participar en torneos mundiales sin embargo temo decirles que no podrás presumir al 100% tu aspecto ya que no existe dicho modo multijugador en Speed Drifters ¿que mal verdad :(? pero no se desanimen , como lo digo en muchos de mis artículos deben probar este tipo de juegos para ocio ya que no vale la pena invertirle tiempo a algo que no contiene guardado de cuentas pero si deseas jugarlo ¡adelante! la diversion es lo que cuenta :D .El dinero local del juego nunca fué un problema porque cuando entras en modo historia podrás recoger las famosas monedas de corazones que te sirven exclusivamente para mejorar tu auto ó comprar nuevos aspectos .Los rayos morados que estan en la parte superior izquierda de tu pantalla son la energía que necesitarás para poder participar en cada una de las carreras que desees emprender, ya que sin los rayos morados no podrías entrar a menos que esperar un plazo de 1 hora ó quizás hasta 4 horas para regenerar tus oportunidades de volver a competir.Las gemas moradas son la mayor de las fortunas ya que podrás adquirir nuevas oportunidades de carreras ó comprar los mejores de los aspectos ó en su defecto las monedas de corazones para tus caprichos.Existen diversidad de trampas que te podrás conseguir en plena carrera y yo te mencionaré alguna de ellas y sus funciones, por ejemplo hay una trampa que tiene un parecido a la mega bala de mario kart de nintendo, me imagino que lo habrán tomado como referencia en el juego para poder darle viveza pero esta es llamada el mega robot el cual te da la habilidad de transformar tu auto en un robot de 2 piernas que arraza con todo a su paso y podrás aturdir a tus rivales si les pasas por encima.La segunda es conocida como el misil dirigido el cual lo consigues en cajas misteriosas en medio de la pista de carreras y su funcionalidad es disparar al rival que tienes en frente, pero ojo debes apuntarle bien porque este se puede fallar ya que no tiene la capacidad de perseguirlo hasta su ubicación.La tercera conocida como escudo de la guarda el cual te ortorga protección verdadera durante un corto lapso de tiempo y mitiga el daño de cualquir objeto ó trampa.La cuarta conocido como el cambur, este es una trampa que si la arrojas en plena pista si tu rival la pisa podría perder el control y quedar fuera temporalmente.Lluvia de bombas : Al ser utilizada lanza hacia delante una cadena de explosiones que pueden llegar a derribar a muchos rivales, trata de usarla cuando estén todos por tu delanteray verás el poder que puede tener.Relámpago : Este te da la oportunidad de usar un potente nitro que dura casi 3 ó 4 segundos el cual es capaz de romper obstáculos sin tú perder el control.Lo bueno de este juego es que contiene un sistema de recompensas muy amplio con el que podrás llenarte los bolsillos todos los días de monedas ó bien sea de trampas para luego emplearlas en diferentes carreras, por otro lado contamos con tareas ó misiones que te aparecerán en un pizarrón indicando cada etapa de superación para poder reclamar tus premios.Si aún no te sientes satisfecho con estas recompensas diarias ó misiones también podrás optar por el huevo de pascuas que estará disponible cada 24/horas donde contiene trampas ó beneficios para tus futuras carreras, si tu suerte es muy buena obtendrás rayos morados ó gemas en su defecto.Yo cosidero que una de las mejores recompensas las podrás obtener en la ruleta ya que la probabilidad de llevarte un nuevo auto ó aspecto es un poquito alta sólo si tienes suerte.Para poder correr este juego necesitas las siguientes espcificaciones en tu android : Almenos 1,5GB de memoria ram para que este proceso no se te trabe al momento de realizar alguna otra tarea en segundo plano, un procesador dual core de 1.4 Ghz de preferencia snapdragon 425 en adelante y un GPU (tarjeta de video integrada) ARM Cortex A-50 con un sistema operativo android de 5,0 en adelante, puede que exija un poquito de recurso pero les puedo decir que un android J1 mini lo corre pero en momentos de cargar tantos recursos se puede llegar a sentir un bajón de fps ó lag así que recomiendo usar un buen android. Pesa alrededor de 44mb dependiendo del dispositivo ofrecido por los desarrolladores de Gampslife y recibiendo actualmente actualizaciones, este juego fué lanzado prar el mes de septiembre de este año 2019 pero aún sigue su pequeño rework para ser mejorado :3.Este juego esta más hecho para los infantes que buscan algo de diversión ó muy bien para cualquier tipo de edades, pero ¿cuales son las bajas de este juego? la primera es su falta de guardado de cuentas, la segunda el no tener un modo multijugador ó perfiles abiertos para torneos a nivel globar, la tercera lo anuncios que te aparecen en cada partida (llega un momento donde se vuelven tediosos) y la falta de muchos nuevos aspectos para que se vea más atractivo.Ojo este es mi punto de vista pero si ustédes tienen el suyo pueden dejarmelo en la caja de comentarios y decirme que les ha parecido mi artículo les estaré leyendo hasta la próxima :3 Clowreed97 <3.