Soulcalibur VI - Los dioses de la lucha Artículo

Que tal comunidad guapa de Gamehag. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que la estén pasando genial y la pasaran mejor porque hoy vamos a comentar acerca de un título fabuloso y este título lleva por nombre Soulcalibur VI. Un juego con unas gráficas y una Jugabilidad meramente increíbles y frenéticas, ya que tiene varios modos de juegos que los estaré mencionando mas adelante así que quédense porque este artículo se va a poner bueno.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Para los que no conozcan a Soulcalibur VI es un juego de lucha, desarrollado por múltiples compañías las más destacadas son Bandai Namco Entertainment y Project Souls este título fue lanzado al mercado el 19 de octubre del 2018, Además es un título que no solo está disponible en una plataforma, sino que también lo vamos a poder disfrutar en PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Ya sabemos un poco más sobre el juego, ya que de seguro hay personas que están leyendo este artículo y no conocían este juego y ahora más o menos se hacen una idea de que trata, ya que sabemos todo esto vamos a pasar al siguiente apartado de este artículo. ¡Síganme Guerreros!







TRAMA DEL JUEGO



Las tramas mejor dicho porque contamos con dos historias, si escuchaste bien dos tramas o historias, la primera trama que comentaré a continuación es la llamada Soul Chronicle. Esta es la más tradicional, se podría decir que aquí nosotros como jugadores vamos a escoger un jugador de los que hay disponibles en el juego que son varios y vamos a ir avanzando conociendo su historia y sus hechos, Además de que lucharemos con el villano principal del juego llamado Cervantes para los que no lo conozcan en el pasado fue un pirata que después de ser controlado y poseído por la espada maligna Soul Edge, Se convierte en un monstruo sin sentimientos y emociones que destruye a todos y todo lo que se interponga en su camino del mal. ¡Véncelo y acaba con su reino de la maldad de una vez por todas!







La segunda trama que nos presenta este título es la llamada Libra of Soul esta es la otra cara de la moneda, aquí vamos a poder crear nuestros propios personajes a nuestro estilo y preferencia, ya que además vamos a tener una amplia personalización para poder hacer a nuestro personaje único y que destaque entre los demás. Algunas de las cosas que le puedes modificar al personaje son la Apariencia, Genero, Color de pelo, Armadura, Armas etc. Ya que si digo todas este apartado se hará demasiado largo. Esta historia se centra en detener a un villano que está recolectando una especie de fragmentos de la Soul Edge y nuestro trabajo es detenerlo a toda costa. Algo realmente importante que necesitan saber es que el personaje que decidan crearse también lo podrán utilizar en el Modo Online que hablaremos de el más a profundidad así que no se vayan. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente apartado.







MODOS DE JUEGO



Este juego se desarrolló bastante en el tema de los modos de juego tanto así que creo no una sino dos historias muy diferentes. Pero como ya hablamos de las dos en este apartado no las voy a incluir así que vamos directos a los otros modos de juego que tiene el juego que son muchos. Primero tenemos el típico Modo Entrenamiento que todo el mundo conoce en el cual nosotros vamos a poder practicar combos con el personaje que deseemos para mejorar nuestras habilidades con el mismo. Está también incluido el Modo Arcade en el cual vamos a luchar contra la Inteligencia Artificial (IA) del juego 1vs1 y mientras vayas derrotando vendrán más luchadores más fuertes los cuales te van a costar mas vencer. ¡Así que lucha por tu vida guerrero!







Esta otro modo un poco común este es el Modo Versus 1vs1 contra otro jugador bastante típico en los juegos de este género. Ahora vamos a pasar a lo que les gusta a los jugadores competitivos que es las luchas Online y el primero modo es Casual Match donde pelearemos con otro jugador en línea 1vs1 hasta hacernos con la victoria. Te recomiendo que si eres nuevo te pases por el Modo de entrenamiento antes de entrar a este modo porque si no créanme que les van dar una paliza de las buenas.







Este es un juego que también se enfoca en la competitividad por eso tenemos el Modo Ranked este a pesar de que es 1vs1 de diferente al Casual Match porque aquí los jugadores no perdonan no como el casual match que es por diversión aquí es ganar o ganar, dado que te puedes clasificar en competiciones mundiales. ¡Esto es en serio! Estos últimos dos no los considero modos de juego, pero también los meteré en esta categoría y estos son El Museo donde vamos a poder ver un poco sobre la historia de los personajes del juego y por último tenemos El Replay aquí podremos ver la repetición de los combates que realicemos para analizar los fallos que tuvimos durante el mismo.







PERSONAJES DEL JUEGO



En este título como en muchos juegos de este género está repleto de personajes, pero se destaca por las habilidades y armas que poseen que son fascinantes, Además de la cantidad que hay, que son increíbles a continuación voy a pasar a comentar algunos de los personajes del juego estos son: Geralt de Rivia, Kilik, Azwel, Nightmare, Groh, Cervantes, Yoshimitsu, Mitsurugi, Sophitia, Ivy, Voldo, Talim, Raphael, Maxi, Zasalamel, Xianghua, Astaroth, Inferno ‘’personaje secreto’’ Ahora que ya vimos los personajes vamos a pasar a la siguiente categoría. ¡Quédense conmigo Guerreros!







GRÁFICOS



Este título tiene unos gráficos buenísimos en comparación a otros títulos del género y además la ambientación en las peleas es fenomenal una experiencia que vale la pena probar para disfrutarla hasta el último segundo así que te lo recomiendo al 100% si es que nunca lo has probado, ya que te estás perdiendo una de las mejores experiencias en cuanto a juegos de lucha se refiere. Dicho esto, vamos a pasar a la penúltima categoría que puede ser que a muchos usuarios de PC les interese.







OPTIMIZACIÓN



Aquí las opiniones están divididas en dos bandos están lo que odian la optimización ya sea porque en su PC no es suficientemente buena para correrlo decentemente y están los que la aman porque dicen que nunca han tenido problemas, Pero a mi nunca me ha dado problemas, ya que juego en PlayStation 4 y nunca he tenido problemas en lo personal con este apartado.







CONCLUSIÓN



Este juego solamente me queda recomendarlo al 100% para ustedes la comunidad de Gamehag que les gusta los juegos de luchas frenéticas y divertidas, ya sin más que decir aquí he acabado por el día de hoy, como siempre muchas gracias por acompañarme hasta el final de este artículo y hasta la próxima, un abrazo y adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 9/10 PRECIO: €5.00 Kinguin