Sillent Hill: Downpour Análisis

Desde su creación Sillent Hill a formado parte de las franquicias de terror más importantes de los videojuegos, cada uno de sus elementos en cuanto a diseño e historia los ha convertido en productos sólidos de terror que ha acompañado el corazón de sus fanáticos desde entonces. Es un juego bastante bueno y recomendado a su vez por su comunidad y hoy vamos a hablar sobre este, empezamos.

Cuandosalio al mercado en la primera playstation su propuesta jugable distaba mucho de todo cuando se había visto incluso en su propio género, el survival horror. Aquella producción encandilo a los usuarios y marcó una serie de estándares que serían limitados por otros títulos del genero y que se convertirían en en elementos claves de la franquicia, el pueblo maldito, la niebla, la radio, las criaturas imposibles, el otro mundo. Siete entregas más tarde parece que nada ha cambiado aún cuando son muchos los usuarios que proclaman que no se ha conseguido repetir el elevado nivel de calidad de la trilogía original.Tras el desmantelamiento dehabía encargado el desarrollo de nuevos capítulos de su franquicia de terror a estudios occidentales, tras clímax le toca el turno auna desarrolladora novata a la que no le ha temblado el pulso a la hora de recoger las convenciones de la franquicia y jugar con ellas para modificar cosas y acabar ofreciendo una fusión de elementos nuevos y viejos que funcionan a la perfección en pantalla, tal es así que este nuevoes de los que mejores captan la esencia de la franquicia capaz de marcar el camino a seguir por las futuras entregas.A pesar de la alegría por el anuncio desu futuro no lucia prometedor para ese entonces, de hecho la empresa desarrolladora ya mencionada apenas tenía experiencia en el campo con el desarrollo de un único videojuego el cual no fue ni exitoso ni mucho menos aclamado, además de esto dicha inexperiencia se hizo notar con la brillante idea de trabajar con un motor gráfico que apenas conocían evidentementele importaba poco el futuro de esta franquicia, no obstante contra todo pronostico en 2012 por fin salió al mercado, el cual inmediatamente recibiría una ola de criticas por parte de los usuarios, lo cual fue muy entendido debido a que el videojuego al momento de su lanzamiento estaba acabado de bots y problemas de rendimiento para ambas plataforma de salida.Afortunadamente la compañía lanzaría un parche para solucionar estos inconvenientes meses después, pero el daño ya estaba hecho muchos lo habían jugado en su estado original y las criticas permanecieron inmortalizadas en las redes pero esto significa que las criticas son inexactas debido a un enfoque circunstancial que realmente el juego no vale tanto la pena comoni como título de terror, es decir que tengo sentimientos encontrados con este título porque si bien no estamos ante una obra maestraes un juego que como parte de esta importante saga es un producto que tiene cosas muy interesantes que ofrecer y que al menos para los fanáticos del terror y de la franquicia trajo elementos muy interesantes a la mesa.Uno de los puntos fuertes de todos loses su argumento complejo y enrevesado cargado de sorpresas en ese aspecto down por se presenta como una producción casi cinematográfica en la se que la mucha importancia tanto a la historia del personaje principal como a los secundarios, aunque tiene algunos altos bajos y ciertos detalles no terminan de convencer el argumento de esta historia funciona muy bien y consigue engancharnos hasta uno de los seis finales de los que consta el juego.El protagonista esun preso al que van a cambiar de penitenciaria pero el autobús en el que viaja sufre un accidente y él se ve irremediablemente perdido entre la niebla en los alrededores del pueblo llamado, a partir de ahí se inicia un viaje en el que deberá buscar la salida del pueblo, mientras afronta sus propios temores y traumas personales, a nivel jugable down combina con acierto tres elementos muy distintos, la exploración, la resolución de puzzles y los combates. El primer elemento no es tan profundo como puede parecer ya que el juego es bastante lineal salvo por un par de momentos concretos en los que podemos vagar y perdernos libremente cumpliendo misiones secundarias si así lo deseamos.Los puzzles tampoco son muy numerosos ni especialmente ingeniosos pero dan un toque de variedad y de obligarnos a pensar bien como resolverlos muy interesantes, por ultimo el combate entre elsolo que no muy fluido y un tanto lento y rígido.Como muchas sabrán en cuanto a historias se refiere esta saga tiene dos vertientes particulares una en los que los protagonista son llamados por el pueblo para purgar sus pecados y otra en las que son invocados con un propósito más religioso o tangible tal como ocurre en el primer y tercer título de esta saga, en este caso como quizas pueden intuir debido al que el protagonista es un prisionero la trama gira en torno a la versión purgatoria delde hechonos pone en el papel de un hombre sombrío el cual fue apresado por un robo de un carro de policía no obstante tras una introducción breve, la cosa se complica debido a una violente venganza que ejecuta nuestro protagonista lo cual nos hace preguntarnos la gravedad del trasfondo de esta historia y nos intriga hasta el punto de querer saber lo que vendrá a continuación y lo que en verdad paso anteriormente.En este sentido la trama deesta a un nivel de presentación y desarrollo digno de lo realizado previamente para la franquicia en todo momento te preguntas cosas como ¿Que habrá sido eso tan grave que hizo el hombre que matamos?, ¿Habrá valido la pena la venganza? y ¿Que pasa si en realidad nosotros somos los villanos?, de hecho durante el transcurso del videojuego nos hace pensar que a pesar de estar siendo perseguidos por monstruos horripilantes todo aquello puedo ser simplemente encarnación de la culpa que sentimos.probablemente puede ser un ser muy detestable incluso peor que aquellos sobre los que quiere vengarse y tiene sentido con todo lo que presenta la historia pero nunca podemos estar totalmente seguros este planteamiento me gusto muchísimo me parece que elevo bastante la calidad del producto, aunque claro esta que no todas las jugadas salió como quería porque si bien es cierto que me parece una gran historia muy bien desarrollada.Me gustaría destacar ahora mismo es lo fidedigno que es este título en cuanto a la filosofía decomo tal, la representación de este pueblo se liga muy bien con la parte demoníaca y purgatoria del juego de losoriginal y lo acopla muy bien dentro de esta historia, cada uno de los personajes que te encuentras en este pueblo maldito están ahí para purgar algo todos tienen algún problema que deben pagar y cada uno lo hace a su manera.Me parece que ese ambiente de incertidumbre e inquietud de los ángeles originales de perdió un poco debido a la personalidad de ciertos personajes como el locutor de radio que a pesar de estar confundido como lo estaría una persona común y corriente en esta situación actúa de una forma que desentona con el resto del videojuego. Por el contrario personajes como el cartero me interesaron mucho más en la experiencia dey en lo loca que podría ser una situación de este estiloPese a que de forma independiente ninguno de estos elementos ya mencionados destaque especialmente juntos conforman un todo bastante satisfactorio ya que la mezcla está bastante bien ajustada y aunque el ritmo del juego no siempre esta igual de bien medido el resultado final acaba siendo gratificante, a todo esto hay que sumarle el tradicional otro mundo de losque en esta ocasión se presenta de forma sensiblemente diferente al ser una huida constante de un vacío que intenta absorberlos, la resolución de puzzles con este contra reloj se antoja un verdadero desafío por momentos.Todo esto con un nivel técnico un tanto irregular si bien da un port luce un buen aspecto gráfico con algunos momentos memorables, el juego esta bastante mal optimizado y el uso de las sombras no es siempre el adecuado además de los tirones ilógicos que sufren determinados momentos de la aventura que deslucen notablemente el acabado final, por su parte la banda sonora ha corrido a cargo de, quien recoge el testigo dey nos ofrece algunas melodías muy buenas aunque lamentablemente el diseño general del apartado sonoro no es del todo ideal al pasar muchos momentos sin sonido alguno de acompañamiento y dejando una sensación tanto desangelada y que no consigue que el pueblo hable a través de sus melodías como ocurría en ocasiones anteriores.La experiencia dees disfrutable y la historia cumple, se siente como Sillent Hill y se juega como Sillent Hill y eso para mi lo hizo destacar entre los títulos modernos de esta gran obra. Muy recomendado