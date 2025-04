Se bueno con los "noobs"

Todos hemos pasado por la etapa en que estamos iniciando en un juego, conociendo los controles, los movimientos, objetivos, el sistema en si del juego, etcétera. Todo parece un lío cuando estas recién aprendiendo, pero con buenos compañeros todo puede ser mucho más fácil y divertido.

Cuando comencé a jugar Lol, fue a través de un amigo que me lo recomendó. No se parecía en nada a mi estilo de juegos preferidos y el sistema de partidas no me llamaba la atención, pero de todas maneras quise probar y ver si me gustaba.Unas cuantas indicaciones por whatsapp y lista para empezar. El primer campeón que usé fue Ashe y me fue bastante mal, ya que estaba acostumbrada a jugar con avatares knights, entonces moría muchas veces porque estaba acostumbrada al combate cuerpo a cuerpo, así que tuve que ir descubriendo y probando otros campeones. Fue ahí en donde comencé a sentir la presión de algunos jugadores que me tocaban de compañeros en las diferentes partidas y que hacían sentir su enojo hacia mi, por el mal rol que estaba cumpliendo en el equipo.Era lenta y debía leer cada una de las skills de los campeones ya que no sabía cuales eran entonces moría, o no apoyaba a mi compañero de línea, etc.Comencé a leer en foros y paginas para aprender sobre los builds de cada campeón y recién ahí logre entender un poco mejor el juego y comenzar a manejar mejor los campeones. Me estresaba mucho en las partidas, por todos los insultos que tenía que leer y las amenazas de reportarme, sin entender mucho el mal que hacía, y sin entender los términos tampoco. Que no "farmeara", que estaba "fedeando", que no me "stunearan", jajaja. Ahora me parece un tanto divertido pero en esos momentos, cuando recién aprendía, toda esa presión de los otros jugadores estuvo a punto de lograr que abandonara el juego.Cabe mencionar que así como existen estos compañeros "malos" por así decirlo, también me tocaron compañeros muy buenos que tenían la amabilidad y disposición para dar tips o enseñar trucos, consejos, etc. y que me ayudaron bastante en el proceso de adaptación a Lol, pero aun así, fueron mas los compañeros que me insultaron hasta el cansancio que los que me ayudaron cuando necesita algunos consejillos.Para mi los juegos son para divertirse claramente, con amigos mucho mas divertido, y esta bien que League of legends tenga su lado competitivo, es super valido que algunos lo vean de manera mas professional, pero si estas jugando con bots no creo que sea para tanto, dejen que los nuevos vivan su etapa sin traumarlos, en lugar de insultar y tratar mal, considera la opción de dar algún tip o truco que ayude a esa persona a mejorar su jugada, no a dejarla en shock tratando de mejorar sin saber mucho que hacer.No es tan difícil dar una pequeña instrucción, cuando leemos "estoy probando este champ" dar algún consejo si lo sabemos usar bien, cuando vemos que el compañero hace cualquier cosa menos lo que debe hacer, jajaja! si queremos ganar nuestra partida es mejor tratar de ayudar al compa que comenzar a insultar y decir groserías ya que esto solo amarga la partida, aunque en algunos casos se sabe de un comienzo que ese compa ya esta muerto xD. aun así, con bots sobre todo y PvP no es necesario tanto estrés, eso déjenlo para jugar flex o ranked.Peace and love,Inna