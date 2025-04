Rocket league ¿vale la pena en 2020?

Hola gente de gamehag!, seguramente conozcas Rocket League, un juego que se trata de jugar al fútbol con coches pero capaz nunca lo has comprado por varias razones, pero seguramente estarás pensando si vale la pena comprarlo o no. Ahora veamos si este juego sigue valiendo la pena en 2020.

Para decidir si este juego vale la pena analicemos distintos aspectos, empecemos por los modos de juegos:



1 vs 1

2 vs 2

3 vs 3

Caos (4 vs 4)

Hielo (este modo trata de hockey sobre hielo)

Dropshot (el objetivo es romper el suelo y marcar en el hueco)

Rumble (es un partido clásico de 3 vs 3 pero con poderes)

Baloncesto (como dice su nombre es jugar al basquet)

Duelo (1vs1)

Dobles (2v2)

Individual estándar (3vs3, los compañeros los asigna el juego)

Estándar( 3vs3 podes elegir tus compañeros)

En cuantos a modos de juegos hay un montón para divertirnos y jugar con nuestros amigos. Ademas los modos son originales, y mucha gente los juega así que encontraras partida rápidamente, no tardara mucho.En este aspecto, en mi opinión, el juego esta bien para mi.Ahora pasemos a otro aspecto importante, laYo que he jugado al juego, creo que la jugabilidad es sencilla pero cómoda y divertida, ya que solo trata de que sos un coche empujando un pelota para que llegue al arco rival. Ademas, el movimiento del coche es muy fluido y cómodo, con total libertad por el mapa, puedes hacer saltos para parar el balón, ir con el turbo ir muy rápido y volar, podes destrozar a los coches enemigos si vas con cierta velocidad también podes ir por la pared como si fueras spiderman. No es fácil adaptarse y jugar porque es complejo de dominar ya que no es un partido de fútbol común, es un partido de fútbol con coches. La jugabilidad de este juego en lo personal, me gusta mucho ya que es sencilla pero es realmente complicado jugar bien.Ahora pasemos a otro aspecto que puede ser importante para algunos, pero capaz para otros no tanto,Los gráficos de este juego son buenos ya que esta hecho con el motor Unreal engine que es bastante potente y no se ve nada mal, es mas se usa en bastante juegos actuales. Les dejo un gameplay para que tengan un idea de como se ve el juego: (gameplay no es mio)Ahora veamos algo que me encanta de este juego y esEn este juego tenes un montón de coches para elegir y encima podes cambiarle un montón de cosas como las ruedas, agregarle detalles, el aspecto del turbo y un montón mas. En mi opinión, esta bastante bien porque es como que vos haces tu propio coche con el que vos te identificas y te sientas cómodo. Lo único malo que le veo es que muchos coches o otras cosas para personalizar se consiguen pagando DLCs cosas que en lo personal no me gusta pero no da ventaja sobre lo que no lo tienen, así que eso es bueno para tener un juego equilibrado.A continuación les dejo un vídeo de los increibles coches que se pueden llegar a hacer: (vídeo no es mio)Ahora veamos otra aspecto importanteEl sistema competitivo de este juego no la gran cosa, capaz es la parte mas floja de este juego pero tampoco esta tan mal. Hay distintos modos que son:Sabiendo que modos se puede jugar, tenes que jugar cinco partidas en cualquier modo para definir tu rango, a medida que mas partidas ganes, mejor rango vas a tener. Por supuesto que hay Skill base matchmaking o sea que te enfrente gente de tu habilidad para que sea todo mas parejo. Si subes mucho de rango puede ser que un equipo competitivo de rocket league te llame para participar en torneos y ganar grandes premio. Los rangos son:En conclusión, es un juego muy divertido con mucha variedad y que si lo jugas con tus amigos lo vas a disfrutar mas, yo creo que a pesar de los años que pasen el juego va a seguir valiendo la pena porque lo siguen actualizando, agregando nuevas cosas y mas contenido que hace que no aburras del juego. Ademas tenes un modo competitivo que si le dedicas tiempo podes mejorar un montón en el juego y también divertirte ya que el juego esta hecho para eso, para divertirse. Sinceramente recomiendo comprarlo ya que lo vas a disfrutar y te pasaras una horas divirtiéndote con tus amigos en esta gran juego!. ¿ustedes que piensan? ¿lo comprarías en 2020?