ROBLOX UNA PLATAFORMA VIRTUAL

¿QUÉ ES ROBLOX? TODO LO QUE TIENES QUE SABER

Explicamos qué es Roblox y damos respuesta a algunas de las preguntas y dudas más habituales.

En muchas ocasiones escuchamos hablar de Roblox pero, para un profano de los videojuegos, probablemente no se conozca exactamente qué es Roblox. ¿Se trata de un título de creación, de un MMO, etc? Es especialmente un título jugado por los peques de la casa, debido a su supuesta seguridad, y que por lo tanto los padres deben conocer y analizar antes de ofrecérselo a sus hijos. También sería buena idea que jueguen con ellos, al menos durante las primeras horas.

Preguntas frecuentes sobre Roblox

¿Qué es Roblox?

Podemos describir Roblox como una plataforma multijugador online de creación, en la que son los propios usuarios los que pueden fabricar sus propios mundos virtuales, por lo que aquí no sólo se fomenta el juego y la interacción social, también la imaginación. Desarrollado por Roblox Corporation, los jugadores crean sus mundos y aventuras por medio de la plataforma Roblox Studio y el lenguaje de programación Lua, y más tarde lo comparten al resto de la comunidad. Los creadores de contenidos serán recompensados con Robux, moneda del juego que pueden convertir en dinero real con el sistema de DevEx.

Roblox está diseñado como un juego familiar, por lo que sus opciones son básicas y claras para los peques de la casa, además de contar con unas estrictas normas de comportamiento y seguridad, para mantener protegidos a los menores. Pese a todo, la edad requerida para jugar es de 8 años. En caso de tener menos de 13 años, en el menú aparecerá un símbolo que lo indica. De hecho, con menos de 13 años Roblox activará el protocolo de protección infantil, es decir, un protocolo de censura para menores con el que supuestamente los niños y niñas no podrán ver o acceder a contenido para mayores de edad.

¿Cómo se hace para jugar a Roblox?

Para ello debes entrar en la página web de Roblox y registrarte. Una vez que la cuenta ha sido validada, entrarás en una página con diferentes opciones básicas en la parte superior. Tenemos como principales pestañas Juegos y Crear. En juegos veremos la gran cantidad de creaciones diferentes -juegos- ordenados como si fuera una Store. Selecciona cualquiera de ellos y pulsa en jugar para que te aparezca la opción de instalar Roblox en tu PC. En Crear tenemos acceso a Roblox Studio, una herramienta que descargar e instalar para crear nuestros propios juegos.

¿Qué son los Robux en Roblox?

Como muchos otros juegos del mercado, especialmente en móviles, existe una tienda interna del juego que se gestiona con una moneda virtual, en este caso llamada Robux. Por otra parte existe también un mercado de objetos intercambiables por los jugadores que también usan esta moneda.

Roblox

¿Roblox es gratuito? ¿Cuánto cuesta comprar Robux?

Aunque como tal Roblox y Roblox Studio pueden descargarse de forma completamente gratuita, lo cierto es que no por ello está libre de costes. Muchos de los juegos populares del servicio son gratuitos, pero otros para acceder necesita un coste de Robux, la moneda virtual de Roblox. Esta moneda también se usa para otras pequeñas compras dentro de este universo, como avatares especiales. Puedes comprar Robux en la tienda oficial del juego, con pagos únicos o suscripciones mensuales:

€4.99 - 400 Robux - 450 Robux con suscripción

€9.99 - 800 Robux - 1000 Robux con suscripción

€20.99 - 1700 Robux - 2200 Robux con suscripción

€49.99 - 4500 Robux

€99.99 - 10000 Robux

¿Cuál es el nombre del motor de creación para Roblox?

Si hablamos de la herramienta utilizada para crear Roblox, entonces tenemos que hablar de OGRE 3D. Sus siglas significan Object-Oriented Graphics Rendering Engine y en realidad es uno de los muchos motores de desarrollo que actualmente se encuentran disponibles para crear títulos. En este caso es un motor de renderizado 3D que utiliza el lenguaje de programación C++ y es un software libre. OGRE tiene una comunidad muy activa y tiene soporte para Linux, Windows, OS X, Windows Phone 8, iOS o Android, entre otros sistemas.

¿Cuáles son los mejores juegos de Roblox?

Dicen que Roblox es el juego de los juegos, ya que en realidad son miles de creaciones interesantes de todo tipo las que podemos descargar y jugar. Desde un shooter tradicional, hasta un simulador de vida como Los Sims. Algunos de los juegos de Roblox más conocidos y de mejora calidad son MeepCity (simulador de vida), Jailbreak (un juego de acción con bando de policía y ladrones), Work at a Pizza Place (gestión de una Pizzería), Candy! Pet Simulator! (cuida a tu mascota), Adopt Me! (puede elegir ser padre o bebe), Pokémon Brick Bronze (un juego de Pokémon al uso), Sharkbite (eres un tiburón y debes matar a los pescadores), Flee The Facility (encarnas a un asesino en un multijugador tipo slasher), Hide and Seek Extreme (un juego de pilla pilla muy original) o Phantom Forces (un shooter en primera persona).

Roblox

¿Cómo bloquear el juego Roblox?

Una pregunta que seguro se preguntan muchos padres preocupados por la seguridad de sus hijos en Roblox. Para bloquear la web, en primer lugar, deberías usar una herramienta externa. Pero lo más sencillo es controlar las opciones que los menores pueden o no pueden hacer en el juego. Como hemos dicho, los menores de 13 años tienen por defecto todo el contenido para adultos bloqueado, pero en las opciones tenemos muchas más configuraciones interesantes para padres. Por ejemplo los controles de cuenta nos permite restringir el acceso a los ajustes y a contenidos no revisados mediante un pin. Si marcamos también la opción "Restricciones de la cuenta", la misma solo puede acceder al contenido revisado de la plataforma.

En la sección de privacidad limitaremos las opciones sociales de la cuenta de Roblox. Por ejemplo, quién puede enviarnos mensajes y quién puede chatear con nosotros. Podemos limitarnos sólo a los amigos añadidos, de tal forma que nadie desconocido pueda hablarnos. También podremos limitar las personas con las que jugamos, para evitar desconocidos. Las opciones de bloqueo también nos permiten banear de nuestra presencia jugadores concretos, visitando su cuenta y pulsando en "Bloquear usuario".

¿Cómo cambiar edad en Roblox?

El grupo de edad de la cuenta se muestra en la esquina superior derecha del navegador como 13+ o <13. Si la cuenta ha sido creada como un menor de 13 años, ya no habrá opciones de cambiarla por seguridad, así que la configuración de privacidad se actualizará cuando el usuario cumpla realmente 13 años. Si la cuenta ha sido creada para mayores de 13 años, pero la va a utilizar un menor, podremos cambiar la fecha de nacimiento en las opciones. Pero debemos tener en cuenta que ya no volveremos a poder cambiar la edad a 13+ hasta que los cumpla realmente.