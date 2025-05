ROBLOX UN JUEGO DONDE LA IMAGINACION VUELA

Roblox es un juego multiplataformas donde lo puedes jugar en estas plataformas: PC , Celular y Xbox realmente no es un juego en si si no que hay una gran lista de juegos que puedes jugar en el de diferentes categorias. Puedes modificar tu personaje a tu gusto etc. Si no tienes un juego especifico que jugar juega roblox este juego tiene variedades de minijuegos de diferentes categorias como de terror , accion , aventura , suspenso y mucho mas. La verdad les recomiendo este juegazo lo mejor es que puedes jugarlo gratis pero eso si hay diferentes minijuegos que cuestan robux.Te preguntaras que son los robux bueno los robux son dinero virtual del juego que los puedes comprar con dinero real con los robux puedes aceder a minijuego que cuesten robux y tambien con los robux puedes comprarte ropa para tu personaje si no tienes dinero no compres robux la mayoria de los minijuegos son gratis y si quieres ropa gratis sin robux entra al catalogo y compra lo que quieras que este gratis o si no completa eventos que salen cada mes en los eventos ganas ropa.Este juego es multijugador y se juega con internet porque juegas con otros jugadores en tiempo real1.Si juegas el minijuego llamado Jailbreack es casi lo mismo que jugar gta la unica diferensia esque hay un enfrentamiento entre prisioneros y policias y tienes que eleguir un equipo te recomiendo prisionero ganas mas dinero siendo prisionero2.Si juegas meepcity es un estilo sims tienes que crear una casa y tener una vida virtual sin olvidar a tu mascota te recomiendo para este juego que pesques lo mas que puedas apara ahorrar dinero antes de comprar cosas el dinero es importante3.Si quieres ser un pro en roblox lo primero debes saber estas cosas: abres y escribes en el chat con shift +7 , si quieres bailar escribe en el chat /e danceJuega este gran juego te lo recomiendo es exelente juegalo si no tienes nada que hacer.