Roblox [Anime Fighting Simulator]

Muy buenos días, tarde o noche. Hoy les traigo algo completamente diferente a lo demás de mi contenido. Un Juego de otro Juego. Espero que le guste y sea de su agrado. En este artículo se contará cada cosa para las nuevas personas que entraran a este Juego. Y se mostrara lo que se contiene en él. Así para ver si a alguien más le interesa esto. Si esto recibe mucho apoyo. No dudare en traer otro. Sin más que decir ¡Comencemos!

Bueno, para empezar. Iniciaremos con lo que trae de bueno este Juego, Así para ver si les llama la atención. Iré separando los temas con un [-] Para que los vayan ubicando más fácil y no se pierdan con todo lo escrito.



-Datos del Juego



Juego creado por el usuario de roblox llamado "Marmalados" Que tiene su propio grupo donde puede que te de una sorpresa si te unes, esto es un consejo de un jugador para otros jugadores.



Como su nombre lo dice. Juego de pelea, Acción, entrenamiento y anime. Donde te encontraras cada cosa y cada objeto de combate de diferentes animes. Desde el rasengan de Naruto, Hasta la genkidama de Goku. ¡¡Y eso que hay mucho mas!!







Un juego demasiado sencillo de entender de que va y donde puedes hacer grandes amigos. Aun que eso si. Cuidado con las personas. Aquí todos somos neutrales. Y puede que acabemos haciendo grupos de villanos como grupos de heroes!. Todo por ser el mas fuerte y superar a los de la tabla de clasificación, Ya sabes. ¡¡No te rindas y rompe esa tabla!!.







-Lo inicial.



El juego va de ir cumpliendo misiones que nos dará nuestro mentor. Que en este caso seria "Bang" Personaje de "One Punch Man". El nos va ir dando nuevas técnicas mientras que cumplimos los requisitos que el nos pide. No sera una tarea fácil. Pero el esfuerzo lo vale. Aveces son técnicas increíbles y con gran cantidad de daño. Otras veces son habilidades para volvernos a nosotros mas resistentes ante los adversarios.



Y en otra esquina. Estará Goku. Personaje de "Dragon ball, z y super" Que nos va a ir mejorando si le damos un poco del dinero ganado y si cumplimos los requisitos que el muestra en para mejorar nuestro rango. Mejorado nuestro rango. Puede ser que gente nos tenga respeto y que nos de mucho mas dinero del cual nos dan al comienzo.



Gracias a estos dos. Nuestra aventura se nos va a ir de Esfuerzo, Superación. Y sobre todo, nos mostrara que no hay ningún limite.



-Menú de Personaje.



En nuestro menú, tendremos nuestras Estadísticas, Dinero, Gema, Habilidades, Y Poderes. Todo lo que esta en negro se ira explicando en este articulo así que no sean impacientes. Y sigan bajando.



-Estadísticas.



En esta categoría, Veremos el Dinero. Y nuestros stats. Donde se encuentra Fuerza, Resistencia, Chakra, Habilidad con la espada, Agilidad (Salto) y Velocidad (Correr) Cada uno tiene una diferente manera de entrenarse y lugares por todo el juego para hacerlo. Si quieres puedes ir a visitar el mapa que se encuentra aquí.







Esto va para principiantes, ya que los veteranos ya sabemos varios lugares por donde entrenar y si no saben. No duden en usar el mapa.



Fuerza: Esto lo puedes entrenar en la zona segura del spawn. Te lo aseguro que sera mejor, hasta que estés listo para salir al exterior y buscar otros lugares



Resistencia: Lo mismo que fuerza, solo que tendrás que salir de la zona segura si quieres ir a entrenarlo. Recuerda que debes tener 100 de Resistencia para ir al la zona de principiantes. Y ten cuidado.



Chakra: Este por suerte, se puede hacer en afk. Cerca de un árbol que esta en la zona segura. Hay, nadie te podrá atacar y seras libre de ocupar esa zona.



Habilidad con la Espada: Esto va de cuando usas la espada "Numero 4" para activarla. Tiene técnica única. Y cada vez que vas completando misiones de Bang es posible que te ganes otra espada nueva y mucho mejor!.



Agilidad (Salto): Como dice su Subnombre. Saltar es la única manera para mejorarlo. Y el lugar para principiantes esta fuera de la zona segura. Así que trata de pensar como lo harías. Si gastas tu dinero en mejorarlo. O lo guardas para otra cosa.



Velocidad (Correr): Como dice su Subnombre. Igualmente, tienes que ir caminando o corriendo para que esta estadística se mejore. Y la única zona para principiantes esta fuera de la zona segura. Así que ve con cuidado de los demás jugadores o entrena corriendo en el spawn.



-Dinero y Gemas



El dinero sirve para mejorar tus estadísticas y que vayan subiendo mas rápido de lo normal. Esto beneficia a todas las zonas. Asegurado. Así vas mejorando mas rápido y sin problema alguno. Igualmente debes tener dinero para comprar otro rango con Goku.



Las Gemas, son especiales. Puedes hacer varias cosas con ellas ya que esta tienen un gran valor en el juego.Con esta puedes tener un Stand, Quirk, Grimoires y Kagune. También puedes deshacerte de una fruta del diablo con estas. Si la que tienes no te gusta.



Aquí te dejo un ejemplo de una caja que tienes que pulsar con tu click para conseguir un Poder Especial. Igual, aveces tienes que pulsar a un Npc para que te de un Poder especial a cambio de 1000 Gemas.





Bueno, Esto es lo inicial. Pero Hay muchas cosas mas que contar. Pero eso lo tienes que ir descubriendo tu y decir que te pareció este Juego.







Este juego cuenta con Música de anime, Y aquí te dejo una lista de cuales son los temas que trae. Espero le guste. Si creen que tienen mejor música pueden decirle al creador que seria "Marmalados" en su Twitter.



Esta lista no es 100% Acertada, Ya que el juego recibe varias actualizaciones planeada y de gran contenido. Así que puede cambiar una canción por hay y así



.







Es un juego maravilloso y con un gran futuro. Es uno de los que esta mas cerca del top con grandes cantidades de personas jugando. Puedes hacer varios amigos hay. Buena música sonora y Buenos efectos de animación en las habilidades



Poderes especiales, esenciales de cada usuario. Cada uno puede contener uno diferente y incluso es difícil conseguir el mejor. Así que no te enojes si no te toca lo que tu quieres. Siempre tendrás mas oportunidades.



La gente. le doy un 8.5/10. Se que no es problema del juego que haya gente mala y eso. Toxica que te critica sin motivo alguno. Pero ignóralos, bloquealos o silencialo. Así te evitas una fea experiencia con una de esta bestias.



En mi opinión un 8/10 Ya que le faltan cosas y animes. Pero de eso. Esta buenísimo. Te lo garantizo que te vas a divertir y que combatirás con varias personas que no veras en la vida real.



Sin mas que decir. Termino esto y ya saben, si esto tiene el apoyo necesario. Habran mucho mas, ya que así ustedes me confirman que le gusta y que les interesaría ver otro. Acepto todas las opiniones en la caja de comentarios que esta a un lado de este articulo.

¡¡Gracias por leer! Bye bye. Nos vemos en la arena, o en el spawn.

Pd: Este articulo fue borrado de forma injusta. Por lo que se pide con obligación leerlo. Ya que hay ciertos usuarios en la comunidad que lo único que quieren es votar para conseguir el montón de gemas que dan por eso. Pero como la regla de votación dice. Lee y analiza el articulo con sinceridad.