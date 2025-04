Review Octo Expansion,¿merece la pena?

¿Alguna vez has tenido dudas sobre si comprar un juego pero no quieres demasiados spoilers? Entonces este artículo es para ti.

Empecemos por el principio, la idea general del DLC. En este básicamente nos cuentan la historia de una octariana (y lo pongo en femenino porque, aunque se pueda elegir el sexo, en el trailer el personaje es femenino) la cual se despierta en una estación de metro. No recuerda nada. Ni siquiera cómo llegó ahí, así que no tiene más remedio que buscar la salida. Al poco tiempo encuentra el andén, donde se le hace entrega de una tarjeta con dinero y un aparato con el que se podrá desplazar a los diferentes niveles del DLC. Al coger los objetos aparece un tren, que será el medio de transporte entre el andén y los niveles. El resto de la historia en sí no la voy a contar ya que arruinaría toda la gracia del DLC. Pero todavía falta algo muy importante que decir: elSi habéis jugado la campaña principal...Pues ya está, no tenéis que saber nada nuevo, o sí?La verdad es que sí, hay muchísimas cosas nuevas que la campaña principal no tiene. Para empezar, las armas que te ofrecen son del modo online del juego y son diferentes en cada nivel. Por si fuera poco, también hay niveles que te ofrecen o bien armas especiales o bien que te limitan las armas que puedes usar, ya sea porque solo te permitan armas secundarias o solo armas principales. Dejando a un lado las armas, los propios niveles son muy variados, desde batallas contra octoamazonas en el modo torre, hasta niveles con versiones más poderosas de los jefes de la campaña principal, pasando por niveles con condiciones especiales como los que se desbloqueaban con los amiibos en el primer Splatoon.Deberás ser tú quien responda a esa pregunta pero, en mi opinión como persona random que lo ha comprado, sí. Personalmente, me ha parecido un DLC espectacular, incluso me atrevería a decir que es mejor que la propia campaña del juego. Además, he jugado juegos de 20 euros, que es lo que me ha costado el DLC, que me duraban 4 horas y ya, no tenía nada más que hacer. En cambio, este me ha ofrecido solo con la historia alrededor de 9 horas de juego, y eso sin contar las veces que he repetido la historia, o sin contar el tiempo que he tardado en completarlo al 100%.A continuación os dejo el vídeo que, aviso,No, en serio, si no quieres spoilers mejor no bajes más

¿Estás seguro de lo que estás haciendo?

























Ok, probablemente te estés cansando de bajar, así que, como soy buena persona, aquí lo tienes: