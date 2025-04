Retrasos en videojuegos

Tres de los grandes títulos de este 2020 han sido retrasados y mucho se esta especulando, desde teorías de marketing hasta carencia en el desarrollo de los títulos, si bien no tenemos toda la información a la mano para saber cual es en realidad la razón de los atrasos, tenemos hechos que hablan por si solos, ya que a lo largo de este articulo hablaremos de los beneficios de atrasar el lanzamiento de un juego y que apesar de la larga noche, el amanecer llegará y nos hará sentir mas vivos que nunca!

desde el año pasado al 2020 tuvimos una de las noticias que altero a los fanáticos, tendríamos el retraso de The Last of Us Part II, que es la secuela de uno de los mas grandes títulos de la década pasada, si bien su atraso no fue mas que unos meses, levanta la inquietud que los estudios prometan una fecha para al final cambiarla, sera que no están conscientes del estado de desarrollo de sus juegos por lo que ponen una fecha tentativa con la finalidad de cambiarla después? o simplemente suceden estos crashes y bugs de ultimo minuto que hay que pulir.Todos estamos esperando grandes títulos como lo son Final Fantasy VII, Cyberpunk 2077, The last of Us Part 2 o Marvels Avengers pero, habrá que esperar unos meses mas, a la fecha anunciada por sus desarrolladoras, Pero... tranquilos, que los atrasos apesar de ser horribles momentos para los gamers, también es una gran noticia, ya que, como bien mencionamos al inicio del articulo, han habido casos donde esta técnica lleva a los juegos al éxito, claro que también hay títulos que fracasaron al postergar sus juegos, pero en estos juegos no son el caso, ya que su atraso son de unos pocos meses.Recordemos que han habido juegos que prometen demasiado y a los pocos días de salir, hay un sin fin de bugs y crash en el juego y eso arruina la experiencia del jugador, tal es el caso como days gone, que fue un titulo bastante codiciado y muy esperado por los fanaticos y al momento de su lanzamiento dejo muchas personas insatisfechas y muchas quejas debido a su infinidad de bugs y su crasheos constantes, claro que tiempo después, pudieron reparar todos sus errores mediante constantes actualizaciones que buscaban eliminar todos sus desperfectos para poder tener al final un gran titulo, con buena historia, una fuerte jugabilidad que si bien no es la más asombrosa, logró innovar con el sistema de hordas en las que te enfrentabas a lo largo del titulo, pero porque hablamos de esto?, pues bien, al igual que estos títulos que han sido atrasados, hay muchos títulos que lo que buscan es mejorar su tasa de rendimiento o eliminar los errores y desperfectos que puedan haber en sus títulos y buscan entregar un producto de alta calidad y bien hecho, por lo que es de alegrarse que las compañías presten atención a su mercado buscando así su entera satisfacción.Cyberpunk 2077, final fantasy 7 y the last of us, marvel's avengers son juegos que ya son de una franquisia gigante, no pueden darse el lujo de tener desperfectos y fallar en entregar un titulo de alta calidad, titulos como cuphead, resident evil 4, fueron atrasados para poder seguir puliendo sus mecánicas (aunque en el caso de Resident Evil 4 fue también para la re imaginación del titulo), entonces, no hay que pensar a mal si se atrasa un videojuego unos cuantos meses, hay que recordar que siempre la espera es para bien y que las empresas que dedican dias extras para poder entregar un buen producto son grandes compañias!no cabe duda que existen títulos de todo tipo, los atrasados con mucho éxito y los que fueron un horrible fiasco, pero tenemos que tener fe de que los desarrolladores buscan lo mejor para el consumidor y que las razones de estos atrasos no son mas una simple pausa para poder pulir a detalle los juegos y poder entregar con calidad, tenemos que tener en cuenta que los juegos ya no son lo que eran antes, ahora la comunidad exige una calidad mas alta y al tratarse de código de programación bastante extenso, es posible que aparezcan errores, entonces lo mejor que una compañía puede hacer, para evitar así manchar su reputación, es invertirle unos días mas de espera para poder pulir todo tipo de problema y enaltecer su nombre una vez mas como uno de los grandes en la industria, no nos queda mas que esperar y estar ansiosos de que veremos un juego que, si bien fue atrasado, tendremos un producto con calidad y que nos dejará satisfechos en su totalidad!mi nombre es HunterXPrey y te invito a seguirme en mi cuenta de twitch; twitch.tv/hunterxpr3y, adios!