Respawnables - Batallas PvP de Disparos en Linea

¡Hola Comunidad de Gamehag!



Como están Todos? espero la estén pasando bien de bien, porque

en esta ocasión vengo con Juego entre manos, que tal vez para algunos

les será de agrado...

Este juego tiene como nombre: ''Respawnables''



Espero que les guste esta Reseña que les estoy

trayendo en este Día.



Sin más nada que decir, Comencemos!

Respawnables - Batallas PvP de Disparos ¿De que trata este Juego? ¿Cual es su Historia? Bueno Respawnables es un Juego de Android y IOS, que nos pone en esta ocasión al mando de un Francotirador que vive varios tipos de batallas en este TPS, un shooter que está en tercera persona en modo competitivo y muy adictivo ya que cuando te enganchas por primera vez a este juego es muy difícil que dejes de jugarlo con facilidad (me paso a mi) con muchas similitudes al Team Fortress 2 de Valve (Uno de los poderosos juegos de shooter para PC).Aquí en este PvP tenemos que estar atravesando una gran serie de Batallas en este PvP como las de... /Batallas en Equipo/, en la cual un equipo de color Rojo tiene que batallar contra un equipo Azul que esta compuesto cada uno por 5 jugadores.. /Batalla: Todos contras Todos/, en la cual no estamos en equipo sino que tenemos que batallar todos contra todos en esta ocasión para poder llegar a la victoria... /Batalla: Modo Zombie/, en esta ocasión todos los jugadores que se unen a la misma partida tienen que trabajar en equipo para poder vencer a los zombies y así obtener la victoria para recibir Calaveras en el juego...Algunos se preguntaran... ¿Por que nos traes este Juego? Bueno eso es sencillo de contestar, Me logre unir a este juego por primera vez buscando juegos de shooter o como se podría decir juegos de disparos, ese día solo buscaba algo sencillo, hasta que me apareció este juego en anuncios de la Google Play Store y me llamo mucho la atención ; Bueno, pues que les digo, ¿Te Gusto? Bueno, no me gusto ¡ME ENCANTO! , tanto las gráficas que tenia este juego, su interfaz y todos sus modos de batalla. Algunos seguro que ya quieren probar este Juego del que les estoy hablando o algunos ya seguro que lo han jugado, ya que este juego es famoso por sus modos, principalmente el modo Battle Royale que tiene el juego.Este juego como dije anteriormente tiene varios modos para poder probar y también consta con más de 185 misiones individuales, algo que también es bueno en el juego que cuando entras por primera vez te permite usar todas las armas que tiene el juego hasta 3 veces completamente gratis (algo que la verdad es muy bueno para poder subir de nivel rápidamente y desbloquear niveles), El juego consta con Tres Modos Multijugador, Todos Contra todos, Duelos por equipos y Hordas de Zombies, puedes crear hasta un Héroe o Francotirador único combinando hasta mas de 500 objetos disponibles y crear el aspecto que tu quieras en este PvPExisten mas de 60 objetos de batalla personalizados con atributos de FPS, TPS y militares, mas de 30 armas que puedes comprar y hasta obtener cada vez que subas de nivel en el juego, consta con diferentes mapas que puedes ir desbloqueando cada vez que subas de nivel en modo misión (Completando misiones que te pide el Juego)No hay mucho que decir, solo que la interfaz casi siempre va cambiado o mejor decir mejorando, ya que siempre esta llena de muchos colores y muchas cosas más, casi siempre el creador de este PvP va actualizando el juego y agregando muchas cosas mas a la interfaz de este juego, varios colores, brillos, armas nuevas, personajes, misiones y de todo, en la interfaz solo dejo en claro que no hay casi nada que decir, bueno, cada vez que estés jugando siempre te olvidaras de aquella, solo te concentraras en divertirte en este Juego de shooter en linea ( Juegos de Disparos)Bueno, en el tema de las armas estará de acuerdo a la personalidad de cada jugador, no importa si son simples o las más increíbles, ya que casi el 20% de las armas son compradas con dinero real y otras las puedes obtener en los eventos que va realizando el Juego, el otro 80% de las armas puedes obtenerlas con la moneda virtual del juego que son los ''Billetes'' y el Oro ( Lo mas valioso del Juego, puedes obtener el oro viendo vídeos, realizando misiones o comprarlo con dinero real)...- Antes de mostrarles las armas quiero dejar en claro que existen solo 2 tipos de Disparos, Disparo Simple y Disparo Automático; Las armas de disparo simples dan más daño pero menos precisión y las de disparo automático dan menos daño y más precisión...- Existen varias tácticas que cada una de ellas va de la mano con una arma en especifica.- Fuego de Supresión- Muerte de Lejos- Campeo- Escudo HumanoExisten muchas tácticas más pero hasta ahora esas son las unicas que me he aprendido en el teimpo que llevo jugando este Shooter en Linea o PvP.Aquí algunas armas de este Shooter en Linea ( Juego) :- Ametralladora de novato ( Primera que obtienes Gratis )- Rifle de asalto- Ametralladora pesada- Rifle de Asalto con Mira- Escopeta- Mini Gun- Cañon de asedio- Jp- Beck- Puño de plasma- Pistola de bolsillo- RevolverExisten muchas armas mas en este shooter, lo cual no recuerdo el nombre de varias, así que les dejo estas acá arriba.Bueno, en Android y IOS, los controles de este Shooter no cambian sino que permanecen en el mismo lugar o se podría decir igual, pero algo que te permite el juego es que en ajustes te permite cambiar los controles al lugar que quieras de la pantalla; también puedes cambiar el tamaño de cada uno de ellos para que puedas disfrutar cómodamente este PvP sin ninguna interrupción...Tal y como decía en esta Reseña, Respawnables es un shooter de mucha diversión que puedes hasta pasar horas y horas jugando; Este PvP ofrece una gratuita pero gran experiencia competitiva con disparos y al mando de un Francotirador en tercera persona; con muchísima acción y varios modos que te ofrece como tal para que no tengas un momento aburrido y menos en estos tiempos que estamos pasando de Cuarentena; puedes aprovechar y descargarlo completamente gratis y empezar buscar esa dosis de acción que necesitas; solo si eres de esos que les agradan los modos Battle Royale o esos grandes Juegos de disparos....Bueno yo me despido, Comunidad de Gamehag espero que les haya gustado este articulo y déjenme su comentario diciéndome que les parecio esta Reseña sobre este Juego ''Respawnables - Batallas PvP de Disparos en Linea''¡Hasta la Proxima!