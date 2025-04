Resident Evil Survivor 2 (Análisis)

Hola a todos c:

Esta vez traigo un análisis de la segunda entrega de la saga Survivor que esta basada en uno de los spin off de la franquicia de Resident Evil, sin nada mas que agregar, comencemos:

Resident Evil Survivor 2 Code; Veronica es un shooter desarrollado por Capcom, publicado para Arcades el 5 de julio del 2001 y luego para PlayStation 2 en noviembre del mismo año, el videojuego salió en Japón en su versión PAL y luego se lanzó en Estados Unidos en febrero del siguiente año. Es el segundo título de la saga Survivor y el primero que salió para la segunda generación de la consola PlayStation. Tal como dice el título del videojuego, está basado directamente al videojuego Resident Evil Code: Veronica, aunque este no tiene relevancia en la saga lineal de Resident Evil.







Pequeña introducción a la historia

En este título estaremos en la piel de Claire Redfield que aún está en búsqueda de su hermano Chris, luego de la pesadilla que vivió en el incidente de Raccoon City en 1998, recibe información anónima de que su hermano está en una instalación de Umbrella en Paris así que va en su búsqueda, pero al intentar infiltrarse es capturada y enviada a la prisión de Umbrella en la Isla Rockfort, allí conoce al prisionero Steve Burnside con el cual se alían para poder escapar de la prisión, pero poco después de su encarcelamiento la isla es contaminada por el virus T. Ahora con nuestro nuevo compañero estaremos frente a otra pesadilla en la cual deberemos hacer hasta lo imposible para poder escapar de las garras de Umbrella con vida una vez más. Un pequeño dato curioso de este juego es que realmente es un sueño de Claire tras huir de la Antártida con su hermano al final de Resident Evil Code: Veronica.







Jugabilidad

Este juego que pertenece a la saga Survivor originalmente se quería que fuera el RE Code: Veronica, pero una vez más Shinji Mikami se vio limitado al hardware de ese entonces así que se hizo Code Veronica como lo conocemos hoy en día, pero la idea no fue descartada y aprovechando su antecesor RE Survivor se hizo una segunda parte adaptándose un poco más a lo que se quería, debido a esto estos títulos son bastante parecidos entre sí.

Sigue teniendo ese estilo a “The House of the Dead”, pero con la diferencia que podemos movernos libremente por el mapa para explorar nuestro alrededor más en profundidad, los niveles son bastante amplios, pero al mismo tiempo son muy cortos ya que son cinco. No existen las máquinas de escribir que son todo un clásico en la franquicia y sigue utilizando el sistema de punto de control como su antecesor, pero esta vez tenemos cierta cantidad de vidas que al terminarlas obviamente perdemos y tendríamos que comenzar toda nuestra travesía desde cero aunque como dije anteriormente no es muy larga y si vamos al caso, el juego tampoco tiene una dificultad demasiado alta. Hay varios modos de juego, pero aun así el juego sigue siendo demasiado corto lo que lo hace poco re jugable.







Algo interesante es que en este título nos perseguirá nada más ni nada menos que Némesis, lo implementaron para que el jugador no se quede mucho tiempo en un mismo nivel, pero algo que no tiene sentido es por qué Claire sueña con un arma biológica que jamás conoció.

Tampoco hay puzzles ni acertijos de ninguna clase, lo más parecido que hay a esto es que tenemos que buscar una llave que la verdad no tiene ninguna dificultad para encontrarla. Durante nuestra aventura tendremos un compañero el cual nos ayudara a distraer a nuestros enemigos para poder hacernos un poco más fácil el exterminarlos, pero hay que tener en cuenta que no es inmortal y que si muere no podremos volver a verlo hasta pasar de nivel. Los objetos curativos sin distintos ya que no tenemos las típicas plantas curativas o los sprays si no que tenemos botiquines que tenemos que ir recolectando por el mapa.

Respecto al armamento vamos a ir encontrando varias armar en nuestro camino, pero podemos pasarnos el juego simplemente con nuestra pistola con balas infinitas.

Y por último hablando gráficamente está bastante bien para la época ya que utilizaron el mismo motor gráfico que con RE Code: Veronica, pero volvieron a cometer el mismo error que con el primer Survivor, reutilizaron absolutamente todo, desde los modelos de los personajes y enemigos hasta la música ambiental y las voces, así que desde esta perspectiva los desarrolladores no hicieron un gran esfuerzo.







Conclusión

Resident Evil Survivor 2 es un buen juego para pasar el rato, como arcade funciona de maravilla, pero lamentablemente es un juego hecho a base de reciclaje y tampoco se le puede sacar muchas horas de juego, a pesar de tener tantos modos a lo sumo se le puede sacar dos o tres tardes como mucho y con respecto a la historia no es muy interesante ya que al fin y al cabo solo es un sueño de Claire así que no influye en nada en la historia, aun así recomiendo darle una oportunidad.

Y con esto llegamos al final, espero que les guste, ya saben que las críticas son bien recibidas, hasta otra c: