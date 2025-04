Reseña: theHunter Call of The Wild

theHunter Call of The Wild es un juego de Simulación de Cacería de todo tipo de animales salvajes, su precio en la plataforma de Steam ronda los 4 dolares (a día de hoy 23/05/2020)

Ideas Básicas:

La idea de tomar el control de un cazador experimentado de animales salvajes puede no hacer muy feliz a una parte de la población. Pero el concepto principal del juego no se basa en el exterminio de las razas, sino que simplemente evitar una super-población. Puesto que el juego nos sitúa en reservas naturales y no simplemente a la deriva de un monte o una sabana salvaje.Respecto a la experiencia de juego es muy inmersiva puesto que no solo es una cacería sino que también disponemos de misiones principales y secundarias repartidas por todos los escenarios del juego.Esto significa que te permite seleccionar que tipo de reserva natural queremos recorrer, pudiendo elegir desde la sabana africana hasta los montes alpinos.A su vez el juego incluye una amplia fuente de DLC's que si bien no son sumamente necesarios, si te pueden brindar una mejor experiencia de juego o una pequeña ayuda a la hora de efectuar la cacería. (Esto pueden incluir desde nuevo escenarios, hasta armas, e incluso vehículos para recorrer el mapa con una mayor velocidad): Respecto a mi propia experiencia de juego luego de casi 20 horas de juego, es que theHunter Call of The Wild es uno de esos juegos que te arrastra a horas de juego continuo mas allá de ser un juego de tendencia lenta y poco frenético, como nos tienen acostumbrados la mayoría de los juegos actuales. Es increíble la capacidad que tiene de ponerte a recorrer un mapa bastante grande en busca de animales que cazar.Ademas el juego cuenta con un sistema de mejoras por nivel y un sistema de economía individual, permitiéndote mejorar tu equipamiento y comprar nuevos accesorios para mejorar la labor del juego, esta economía se nutre de la venta de animales que tu mismo cazas y de la experiencia que estos te dan al venderlos. (La cual puede variar de acuerdo a la cantidad de disparos que se necesitaron para matar al animal o el tipo de municion que se utilizó para hacerlo): Las gráficas del juego sinceramente me parecieron casi inmejorables, si se pueden dar el gusto de correr este juego a la mayor capacidad. Van a disfrutar de un constante generador de paisajes increíbles (Personalmente tengo un par de fondos de pantalla que yo mismo saqué del juego xd). Ademas el juego te permite capturar imágenes limpias del entorno ya que posee una cámara incluida en nuestro personaje.A continuación les dejo algunas fotos que yo mismo saqué del juego:estas imágenes no son en la mayor calidad que el juego permite, puesto que tengo un PC no tan potente. Aun así tienen una calidad espectacular.: El modo online no se diferencia mucho de lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, simplemente nos sitúa en un mundo multijugador en el que tu puedes elegir seguir cazando por tu cuenta, o hacerlo acompañado de un amigo, o incluso un desconocido. Este modo dispone de un chat global en el que puedes interactuar con los demás usuarios.Es muy recomendado para una buena tarde de cacería con amigos.: Definitivamente, si puedes adquirirlo en un precio reducido no te vas a arrepentir (es mi caso), es un juego que me dejó satisfecho en cuanto a la experiencia de juego, ni hablar de los paisajes.Sinceramente no hay algo negativo que pueda resaltar, simplemente hay cosas que se pueden pulir un poco mas, como por ejemplo el contenido del modo Online o la interacción con el mapa en general (Construcción de un hogar, etc)Espero que lo prueben y me dejen su comentario respecto al juego.Los Saluda, Ivan