Reseña paquete de aspectos K/DA

You know who it is, coming 'round again

You want a dose of this right now

It's KDA







K/DA el grupo virtual compuesto de los personajes salidos de un videojuego, para ser más exactos, del esport con mas jugadores del mundo: League of legends, integrado por Ahri, Evelynn, Kai' Sa y Akawoli enamoraron al mundo entero con su sencillo debut pop/stars



덕분이죠. 저희의 비밀 병기라고나 할까요? 목소리가 독보적이잖아요.

TEMA MUSICAL

(estas últimas de la banda coreana (G)I-DLE).





ASPECTOS



Más de 50 millones de visitas en YouTube en su primera semana, miles de usuarios de redes sociales usándolas de avatar (en gamehag tambien) y cientos de fanarts por Internet, K/DA fue a banda que llego a sorprender no únicamente a la comunidad de League of leguends sino también a la industria musica.Propiedad de Riot Games, las protagonistas de este e-sport debutaron ante decenas de miles de personas que se encontraban en el estadio Munhak en Incheon, Corea del Sur, durante la ceremonia de apertura del Mundial de League of legends y dieron el gran salto al K-pop con el sencillo debut pop/stars protagonizadas por las voces de las cantantes:Madison Beer (Evelynn)Jaira Burns (Kai' Sa)Miyeon (Ahri)Soyeon (Akali)Pero esta no era la primera incurcion de Riot Games en la industria musical ya que fueron presididas por colaboraciones de grandes artistas como Against the Current con el sencillo ``legends never die`` e Imagine Dragons con su sencillo``warriors`` e incluso por la antigua banda virtual ``Pentakill`` la cual cuenta con dos albunes, todo esto resulto en un problema para el equipo de desarrollo ya que querían crear algo nuevo que sorprendiera a la comunidad entera, así que basándose el la antigua skin de Ahri estrella del pop y siguiendo la tendencia de mujeres apoderadas nació el concepto de K/DA,El tema musical cosistio mezcla de diferentes estilos, tiempos y tipos de energías, para llegar a la sensación general de la canción siendo pegajosa y emocionante,los sonidos influenciados en el hip-hop, diferentes tipos de tambores, el sonido del bajo y las lineas melódicas son las ideas melódicas centrales de la cancion y todo esto quedo reflejado en la dirección de arte de los aspectos,culminando en un gran exito gracias a los diseños, el vídeo musical, la coreografía y el elemento de espectáculo en vivo plasmado asi la identidad de K/DACon K/DA han ido un poco más allá. Han conseguido que gente que ni siquiera es aficionada a League of Legends escuche la canción, que muchos se emocionen con la melodía pegadiza y con la estética en general del videoclip.

Y claro, los aspectos (o skins) son los mas re saltable de todo esto, la agrupación de estas chicas cuenta con nuevas animaciones, efectos de sonido e introdujo coreografías de baile como regreso a base ademas de otros cambios, esto son los cambios mas resaltantes en cada una de ellas



1-Akali la asesina furtiva





Akali es la rapera del grupo. tiene un diseño urbano digno de esta asesina, desplegando efectos de color rosas, purpura y verde neón con cada una de sus habilidades ademas de cambiar el diseño de su habilidad pasiva a un colo purpura ademas de cambiar a colores neón cuando entra en mato crepuscular



2-Evelynn el abrazo de la agonia





Evelynn es la voz principal, tiene el estilo de ``chica mala``resaltando sus efecto de color dorado y contrastes entre rosa y negro al igual que Akali cambia su forma al entrar sombra demoníaca cambiando a un colo negro resltado por detalles en color rosa y purpura



3-kai`sa la hija del vacio



kai`sa es la bailarina principalcuenta con un estilo mas sofisticado y libre con efectos de color blancos y azules brillantes en las cargas de las marcas de su habilidad pasiva tratando de imitar diamantes y de igual manera en los proyectiles que dispara. también cuenta con un cambio de forma solo que mas sutil agregando unas gafas al activar el modo casco





4-Ahri la vastayana de nueve colas



Ahri es la líder del grupo así que tiene un estilo mas elegante y contemporáneo con efectos de colores rosas y azules en sus ataques ademas que sus colas se iluminan y cambian de color con sus diferentes colores ella es la unica que no cuenta con alguna variante de forma







CONCLUCION RAPIDA





Para final podemos decir que lo que empezó siendo una canción para "vender skins" por parte de Riot, ha acabado convirtiéndose en un fenómeno musical que, de paso, ha salpicado a League of Legends. Y para bien.



Básicamente, esto apenas comienza