Reseña de SONIC ADVENTURE 2

Ayy Sonic Adventure 2, el mejor juego de toda la franquicia de Sonic para muchos o el ultimo mejor juego del erizo azul. Para mi fue un muy buen juego pero creo que los fans lo sobrevaloran demasiado. Sobre todo porque lo que hacia único a su antecesor, Sonic Adventure, era el mundo abierto de Station Square y de Mystic Ruins, cambiándolo por un mapa. Por eso tengo ganas de hacerle una reseña a este juego de Sonic que para mi esta sobrevalorado por los fans.

Su historia...

Su jugabilidad...



Su soundtrack...

Sus gráficos...

Mi opinión final

PUNTUACIÓN FINAL: 8,5

A medida que va a avanzando, esta historia se pone mejor y mejor. En este juego hay dos historias diferentes la Hero (donde estan Sonic, Tails y Knuckles) y la Dark (donde estan Eggman, Shadow y Rouge). Este empieza por la Dark, Eggman se esta infiltrando en una base de G.U.N (un grupo militar) para liberar un proyecto en el cual estaba metido el abuelo de Eggman. Cuando llega al centro de la base, libera al proyecto "La forma de vida definitiva". Cuando Eggman ve a un erizo, este se piensa que se trata de Sonic pero no es así. Se trata de Shadow, este le dice que reúna todas las Chaos Emeralds y que cuando las tenga todas que vaya a la colonia espacial "ARK". Por el otro lado, en la historia Hero, empieza con que Sonic fue atrapado por los soldados de G.U.N porque lo confundieron con Shadow. Este consigue escaparse del helicóptero y salta a la ciudad. Hasta que se hace de noche y tiene que pelear con robot de G.U.N. Despues de derrotarlo, Sonic se encuentra por primera vez con Shadow. Este le muestra su poder a Sonic y queda impresionado, Shadow termina escapando y a Sonic lo vuelven a acorralar los soldados de G.U.N. Así es como empieza esta historia y como dije al principio, a medida que va avanzando se vuelve mucho mas entretenida. Entonces les recomiendo ver o jugar esta gran historia.Este juego sigue contando con la buenisima jugabilidad que tenia el primer Sonic Adventure, pero con un par de cambios. La jugabilidad de Sonic casi no se vio afectada solamente le agregaron un par de habilidades. Shadow cuenta con la misma jugabilidad que Sonic aunque no tiene muchos niveles porque en un principio no iba a ser jugable. La jugabilidad de Tails tuvo un cambio muy drastico porque ahora va arriba de un robot, en vez de poder volar con sus colas. Esta jugabilidad es muy parecida a la que tenia Gamma en Sonic Adventure y comparte jugabilidad con Eggman. Por ultimo la jugabilidad de Knuckles tuvo un ligero cambio que en lo personal a mi no me gusto. Porque ahora su radar solo percibe un pedazo de la Master Emerald a la vez, siendo un poco molesto. Mientras Rouge posee la misma jugabilidad que Knuckles aunque, al igual que Shadow, al principio no iba a ser jugable.En esta ocasion decidieron meterle un multijugador, que es bastante divertido. Ademas agrega a varios personajes que no son jugables en la historia como a Metal Sonic, Amy, Chaos, Tikal, un Chao Hero y un Chao Dark.Como nos tienen acostumbrados en los juegos de la franquicia de Sonic, es espectacular. Como en su predecesor cada personaje que manejamos en la historia tiene su propio tema vocal que suena cuando hay una escena con ese personaje (casi siempre). Y como siempre la canción que tiene que sonar en la batalla con el jefe final es magnifica, con la circunstancia en la que se encuentran y con esta canción llamada "Live and Learn", es una sensación que me pone la piel de gallina. Cambien cuenta con un mensaje oculto para mi, vive y aprende. Cada canción de Sonic tiene una enseñanza o un consejo por detrás de lo buena que sea esa canción, por eso me encanta esta franquicia.Este juego salio en 2001 y para la Dreamcast, para esa época eran muy buenos los gráficos que tenían ademas eran mejores que los de su juego anterior. Aunque mas adelante tuvo una remasterizacion como su predecesor, llamada Sonic Adventure 2: Battle que salio para GameCube, PC y mas tarde para PS3 y Xbox360. Yo creo que esta remasterizacion no trajo muchas cosas nuevas, mas que nada arreglaba un par de cosas que quedaban mal, que apenas se notaban, o errores que obviamente que se agradece pero para mi fue mas una excusa para sacarlo en otras plataformas. Aun así sus gráficos eran muy buenos para su época.En su dia, y hasta ahora, este juego fue pintado como el mejor juego de Sonic o el ultimo mejor juego del erizo azul. Para mi estas dos afirmaciones vienen del sobrevaloramiento de los fans hacia este o los fans descontentos con los juegos posteriores de Sonic después de este. Sonic Adventure 2 es un buen juego pero en mi opinión no es el mejor juego de Sonic porque pierde cosas que estaban muy buenas con respecto al Sonic Adventure. Aunque parezca que no me gusta este juego, se los recomiendo sobre todo por su historia, por la jugabilidad (aunque la de Tails y Eggman no gustan demasiado) y sobre todo por su soundtrack, pero se los dejo a su criterio.