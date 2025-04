Preámbulo para Gears 5: Gears of War 2

Considerando que Gears 5 está próximo a estrenarse, he decidido hacer una serie de artículos hablando de cada uno de los juegos de la saga, esta es la segunda parte, así que en esta ocasión: Gears of War 2. Antes de empezar, si no has leído la primera parte, ingresa a mi perfil y la encontraras, así no te perderás de nada.

En el 2008 se estrenó Gears of War 2, trayendo una serie de novedades que perfeccionarían las mecánicas mostradas en la primera entrega de la saga. Este fue el primer juego que probé de la saga, por lo cual, en el momento de jugar el anterior juego (Gears of War 1) noté que este era superior en todos los aspectos, tanto en la historia mostrada por parte de los chicos de Epic Games, como en la jugabilidad y modos de juego. A continuación, me enfocare en distintos apartados del juego como lo son: Historia entre Gears y Gears 2, Historia de Gears of War 2, Jugabilidad, Opinión y para finalizar daré una Calificación personal.

Historia entre Gears y Gears 2

Una semana después del final del primer Gears (la utilización de la bomba de masa ligera), el escuadrón Delta, que en este momento esta conformado por Dom, Marcus, Cole y Baird, es atacado por las fuerzas Locust, sin embargo, un francotirador les salva la vida a todos, se trata de Bernei (aparecerá en los videojuegos hasta la tercera entrega); con la llegada de este nuevo membro, se relatan entre flashback lo ocurrido durante la batalla en los Campos de Aspho, lugar donde murió el hermano de Dom, Carlos Santiago. Es a qui donde descubren que los Locuts tienen como objetivo atacar la ciudad de Jacinto en la Puerta Norte, por lo cual la CGO organiza un ataque de contingencia para transportar los equipos de la Puerta norte a un lugar seguro.





Ahora un nuevo equipo e conformado (Marcus, Dom, Bernei, Hoffman y Tai), siendo enviados para interceptar un ataque Locuts, trayendo como consecuencia la separación de esta plantilla, por una parte, están Hoffman y Tai (amigo de Marcus en las Guerras del Péndulo), y por la otra el resto del escuadrón. Los dos primeros persiguen a un grupo de Locuts, dándose cuenta de que estos piensan atacar el convoy de la Puerta Norte.

Luego de una batalla, los Gears salen exitosos pudiendo así evacuar la Puerta Norte. Paralelo a lo contado anteriormente, se cuenta como murió el hermano de Dom hace mas de 15 años, contándonos que Carlos Santiago arriesgo su vida para llevar a cabo la misión ocurrida en los Campos de Aspho, pues Carlos realizo un ataque suicida contra un vehículo enemigo que amenazaba con la evacuación de sus compañeros; sin embargo, Marcus trato de rescatarlo sin éxito aparente, pues Carlos (herido de muerte) detono una bomba para acabar con el resto de los enemigos de la URI.

Gears Of War 2

Este título toma lugar seis meses después de lo acontecido en Gears of War 1, recordando que a hondonada fue bombardeada por parte de los Gearss, acabando con gran parte de los Locuts, sin embargo, esto trajo como consecuencia que la imulsion emergiera del suelo, trayendo consigo enfermedades mortales para los humanos; a su vez, los Locuts sobrevivientes se vieron capaces de dominar ciudades gracias al liderazgo de Skorge, siendo este el remplazo del general Raam, pero con un adicional, Skorge tenia la habilidad de controlar una criatura enome conocida como el gusano perforador, usado para hundir ciudades enteras.





El único refugio que les quedaba a los humanos era la meseta de Jacinto, es en este punto donde nuevamente nos encontramos con Marcus Fenix, quien se encuentra entrenando a un subordinado llamado Benjamin Carmine (hermano del difunto Antony Carmine, asesinado en el primer juego), mientras ellos están en el hospital de Jacinto, son atacados por una horda Locuts, en donde la COG sale victoriosa con la ayuda de Tai Kaliso (amigo de Marcus en las Guerras del Péndulo). Los Gears, liderados por el presidente Richard Prescott, planean un nuevo ataque a la hondonada para acabar de una vez por todas con la raza Locuts, este ataque recibiría el nombre de Tormenta en la Hondonada.

Con el fin de empezar este ataque, la COG movilizaba cientos de excavadoras para bajar en la hondonada, durante el trayecto de las excavadoras, Marcus y Dom conocen a Dizzy (o como le digo de cariño, el vaquero), este ultimo los acompaña hasta el lugar donde se planea empezar la excavación; sin embargo, una vez allá, una tropa de Locuts en donde estaba el mismísimo Skorge ataca al escuadrón Delta, pero Tai y Dizzy son los encargados de enfrentar a este nuevo general para que Marcus y Dom pudiesen escabar y bajar a los túneles subterraneos.





Una vez el escuadrón Delta se encuentra en la hondonada, se reúnen con Benjamin Carmine y con Cole, además de ser testigos de como el gusano perforador hundía una de las ciudades atacadas, tras varios enfrentamientos son capaces de rescatar a Baird, quien había sido secuestrado por los Locuts, este le comenta a Marcus que ahora los Locuts están torturando a los humanos sobrevivientes. No tardamos mucho en encontrar a Tai, el cual salió derrotado en su batalla con Skorge, pero en el momento de su liberación, este toma una escopeta y decide acabar con su propia vida sin decir nada de lo que le había ocurrido. Hasta este punto uno puede pensar que ya se han enfrentado a todo, no obstante, el gusano perforador devora al escuadrón delta, dejando como única victima mortal a Benjamin Carmine.





Aun no hay tiempo para descansar, los sobrevivientes acaban con el gusano perforador desde su interior y ahora empieza una nueva misión, Marcus y Dom tiene que visitar el laboratorio Nueva Esperanza, allí se dan cuenta que durante un tiempo se realizaon experimentos con el fin de crear una nueva raza conocida como los desgraciados, esta raza era mitad Locutss y mitad humana. Ahora, esllos tenían que seguir el camino para llegar a la guarida de la reina Myrrah (líder total de los Locuts), en este trayecto se encuentran a un pez gigante Locuts, el cual no es capas de pararlos. En la mente de Dom no había otra cosa mas que conseguir el rescate de su esposa Maria, por lo cual, Marcus acepta ayudarlo e ir en busca de su amada; cuando finalmente Dom encuentra a su esposa se da cuenta de una terrible realidad, Maria esta moribunda y hecha un desastre, hasta el punto donde ella ni siquiera reacciona a las palabras de Dom, contra todo pronostico Dom decide asesinar a su esposa para terminar con todo su dolor y que pudiese descansar en paz.





Ya en el fuerte Locuts, Marcus descubre que los Locuts planean hundir Jacinto con el fin de generar una inundación tan grande que pueda acabar con los Lambet (Locuts mutados por la imulsion) a su vez, pero Marcus nota que este plan fue organizado por su padre (Adam Fenix). Finalmente, Marcus decide enfrentarse a Myrrah, la cual escapa y en su lugar Skorge es el encargado de combatir, Fenix logra vengar a Tai asesinando al general Locuts y tras una explosión causada por la transformación de un enemigo Lambet enorme, la cuidad de Jacinto es destruida y la inundación prevista se lleva todo a su paso.





Jugabilidad

Al ser la segunda entrega de la saga, Gears of War 2 tenia un papel muy difícil, el superar a su antecesor, un juego que para su momento se podría catalogar como uno de los mejores shooter frenéticos, no obstante, Epic Games lo logro, mejoro absolutamente todos los factores vistos en el primer título, hizo que la jugabilidad fuera aun mas divertida y frenética, que el control de los personajes se sintiera más cómodo para el jugador, además, los aspectos visuales deslumbraron totalmente, tanto que hoy en día, aun el juego se ve muy bien.

El apartado que más llamo la atención en este videojuego fue la adición de un nuevo modo multijugador de juego, el modo horda, el cual consistía en una serie de oleadas (en total 50 oleadas) en las que nos enfrentaremos con grupos de Locuts cada uno más difícil al anterior, todo esto en un mapa que no tenía mucha extensión, así que este modo se convertía en un desafío total para los nuevos y antiguos jugadores. De igual manera, el juego trajo consigo la implementación de nuevas armas que se podían usar en todos los modos de juego, como por ejemplo el tan aclamado escudo Locuts.





Opinión

Como ya mencioné en la primer parte de esta serie de artículos, el primer título que jugué de la saga fue el Gears of War 2, por lo cual le tengo un gran cariño a este título, y como no si es posiblemente el juego de toda la saga que cuenta con el mejor planteamiento en cuanto a su historia, brindándonos momentos emblemáticos así como muy conmovedores. Sin embargo, para mi no es el mejor juego de la saga, pero esto no le quita méritos, recuerdo como me pasaba tardes enteras aprendiendo a jugar junto a mis amigos, momento en el cual lo único que sabia usar era la cierra del lancer tan conocido en la saga.





En mi opinión el apartado mas divertido de este título fue la adición del modo horda, pues le agregaba una dificultad tremenda al juego, así como cada uno de los mapas en los modos multijugador, pues estaban perfectamente diseñados, tanto que hoy en día puedo recordar la mayoría de ellos. Ansió el momento en el que se anuncie un remake de este título, para poder disfrutar el Gears 2 con las gráficas y mecánicas de nueva generación.

Calificación

A manera de calificación de este título, creo que el juego ha envejecido de manera buena, posiblemente si se le note un poco los años en cuento al aspecto visual, sin embargo, lo referente a jugabilidad es otro mundo, por lo tanto mi calificación para Gears of War 2 es de 9/10.

Sin mas que decir, espero que te haya gustado este artículo, quiero recalcar que la información vista a lo largo de este escrito fue obtenida por medio de mi experiencia, pues soy gran fan de la saga y he jugado todos sus títulos, así como haber leído distintos comics que complementan la historia de los juegos, por ejemplo, este articulo cuenta con información que es vista en la primera novela de Gears, llamada Gears of War Aspho Fields. Si te gusto este artículo, piensas lo mismo que yo o por el contrario tienes otros pensamientos con respecto a este tema, te invito a ponerlos en la caja de comentarios. Muchas gracias por leer.