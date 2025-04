¿Qué es el videojuego Praetorians?



Es un juego de estrategia a tiempo real, con diferentes modo de juego, creado en 2003 basado en el antiguo Impero Romano. Fue desarrollado por Pyro Studios, una compañía de origen Español, famosa por algunas entregas como la saga de Commandos, otras como Imperial Glory, Planet 51, y por supuesto Praetorians.



Es posible que no hayas jugado alguno de sus juegos, debido a que son de antaño, por eso recomiendo jugar uno de sus increíbles juegos, ¡viejitos pero bonitos!

¿Para qué plataformas esta actualmente?



El juego tiene un costo, pero no tan caro, este juego es posible jugarlo en ordenador PC, Xbox e incluso en PlayStation 4

Recomiendo jugarlo en PC, es sencillo y en consola no e tenido la oportunidad de jugarlo, pero creo que exista actualmente, ya que son consolas recientes.



¿Cómo comenzar?







Para empezar a jugar Prartorians y ser un rey de las estrategias, recomiendo empezar en un jugador-



Es recomendable completar el modo Campaña del juego, que al pasar cada una de las misiones que ofrecen te irán dando recomendaciones, como jugar el juego, entre otras cosas que recomiendo ver mientras vas comenzando en el juego.



También encontraras otros como el como Escaramuza, en el cual consiste en que puedes modificar las batallas como quieras, a igual que la dificultad y los tipos soldados.

Y como extra, podrás guardar y cargar tus partidas







El modo campaña ofrece distintas misiones en orden cronológico, que da a conocer la historia de las batallas durante el imperio romano contra los bárbaros y egipcios. (No cuento más porque daría spoliers).







Al ir avanzando con la historia, encontraras líderes de esa época, ruinas desconocidas y como toque principal, enemigos... (aquí una pequeña vista de tu primera misión que sera el modo ENTRENAMIENTO).











Cuando te toque luchar con enemigos, piensa como destruirlos sin ser destruido.





Cuando ya creas que te siente un guerrero en el juego, recomiendo el modo Escaramuza, debido a que podrás enfrentarte a muchos NPC, crear tus propios equipos, y eso posiblemente aumente la dificultad y ¡sea algo inimaginable!









Otro modo es el Multijugador, en este te enfrentaras con personas reales que tiene en claro que deben conquistarte, y para unirte a una de estas deberás saber que no es tan fácil, debido a que mayormente ya no se juega por lo que no se muestran los servidores actuales, las conexiones son algo lentas (a mi parecer). La única forma de jugar multijugador es que una persona cree una partida y te invite.

Así que no queda de otra que jugar solo.







Opinión acerca de este juego:



Modos de juego

Aunque no ofrezca mucho este juego en tema de modalidad, es muy extensivo y libre, puedes hacer demasiadas cosas en medio de una partida, porque son a tiempo real, nunca sabrás que vas a esperar.



Jugabilidad

Siento que los controles pueden lograr ser algo confusos al principio del juego, ya sea memorizar controles especiales para seleccionarlos de manera "rápida", un campo de visión limitado y pequeño, aun que este punto hace al juego realista, como no ver en lugares muy altos aunque tus tropas estén muy cerca, ciertos tipos de tropas puedan pasar bosques, lagos, etc. y la manera en como reaccionan los NPC si es que juegas solo, es todo esto que hace al juego una gran maravilla, pero aun así tiene sus contras.







Banda Sonora



Ni hablar de esto, es obvio que una música compuesta por Mateo Pascual, uno de los compositores de varios de los juegos de Pyro Studio, no de algo malo, ¿No es cierto?, pues todo lo contrario, la música de Mateo Pascual da un toque especial al juego, ya sea si te encuentres de manera libre, tranquila a cambiar repentinamente a una ambiente de lucha, que parece que estas ahí, es increíble.







Gráficos

Aun que parezca que no tienen buenos, hay que acostumbrarnos, porque este juego lleva demasiado tiempo, y se a dado la noticia oficial, que algunos juegos de Pyro Studios tendrán una versión remaste-rizada, incluyendo Praetorians para finales de este mes de enero del 2020.

Esta remasterización puede que logre que nuevas personas conozca algo acerca de este juego.







Mi conclusión final

Praetorians aun que no sea un gran juego, dio algo distinto en los juegos de tiempo real y estrategia. A mi me gusto mucho cuando empece a jugar en PC, por su divertidos modos que tienen, ya se que son muy pocos, pero logran entretener a cualquiera que juegue.

Bueno por mi parte gracias por leer este artículo, de un juego que a mi parecer esta en la memoria de todos, y con esto me despido.