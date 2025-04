PokémonMMO - ¡Un mmo de Pokémon!

¡Buenas! Ya hacía un buen tiempo que no publicaba nada en Gamehag, y... Se me ha ocurrido hacer un artículo sobre un mmo que me gusta bastante.

¿Tienes un grupo de amigos y quieres formar un gremio? No te preocupes, ya que puedes hacerlo, ¿No es fantástico?

Teselia

Kanto

Hoenn

Sinnoh

¡Exacto! Tal y como estás leyendo, es un MMO de la gran franquicia de Pokémon, aunque desgraciadamente no sea oficial... Al igual que varios otros.A lo largo del tiempo, este "fangame" si se le puede llamar así, ya que es un juego hecho por fans, pero a la vez, no está hecho por ellos, se podría decir que es simplemente una versión online de nuestros juegos favoritos.Tu objetivo es el mismo de siempre, convertirte en el mejor entrenador Pokémon, y si por ejemplo, ya has jugado a Pokémon negro o blanco todo se te hará muy familiar... Literalmente, porque no cambia absolutamente nada de la historia. Para poder jugar se deben descargar un par de ROMS originales de Pokémon (da igual de donde lo hayas conseguido, no les importa, pero por supuesto, ellos no promueven la pirateria).Te ofrece más diversión, además de la capacidad de socializar con gente mientras estás capturando a tus criaturas favoritas (¿Se le podría considerar secuestro?). Y no solo ofrece eso, ya que puedes personalizar tu personaje como quieras, inlcuso con accesorios que no pertenecen al juego original. Aunque la mayoría de esos artículos no se puedan conseguir gratuitamente (se compran con "puntos de premio" en la tienda de regalos) mucha gente los vende en el servidor de comercio, donde puedes comprarlos a cambio del típico dinero que ganas machacando entrenadores.En el servidor de comercio no solo se venden artículos decorativos, ya que puedes comprar toda clase de pokémons y objetos. ¿Quieres conseguir un shiny? No te preocupes, puedes comprarlo ahí.Este juego también tiene la posibilidad de hacer batallas a nivel competitivo, o simplemente encontrarte con cualquier persona e invitarle a una amistosa batalla (además, pueden ser dobles, ¡O triples, lo que más quieras, tú pones las reglas!).A parte de todas las cosas que he comentado, el juego también está en Español (para eso la ROM que te has descargado / comprado debe estar en Español). El juego te avisa de que aunque tengas la ROM en Español, puede que algunas cosas estén en Inglés, aunque yo no lo sé, aún no me he encontrado con nada que no esté en Español a parte del chat global (hay bastante gente que habla en nuestro idioma, pero por algún motivo últimamente hay mucha gente hablando en... ¿Chino? No lo sé, parece ser). También ofrece un sistema de día y noche, como se puede ver en la captura de pantalla, y además, si no tienes un ordenador puedes jugarlo desde el móvil, además de que se juega cómodamente (¡Lo sé por experiencia), puedes encontrar el APK en su página oficial, con solo buscar en Google o cualquier otro buscador "PokémonMMO" basta, ya que tiene tanta fama que es uno de los "fangames" online más queridos por los fans. Al igual que en los juegos originales, te permite críar criaturas, venderlas, e intercambiarlas.Sus gráficos son los típicos, no hay mucho más qué decir. No voy a valorar mucho este aspecto ya que puede varias, y, ¿Cómo es eso? Simple, se pueden ajustar varios aspectos del juego con mods creados por la comunidad, además de que son completamente gratuitos. Por ejemplo, como todos sabemos en la quinta generación los Pokémons no son capaces de seguirte, pero gracias al contenido creado por la comunidad, ahora pueden hacerlo, además, si alguien tiene un animalito de quinta generación siguiéndole, ¡También podrás verlo!Por el momento tenemos cuatro, pero están trabajando para añadir más.(No he querido añadir esta parte en el segundo apartado porque iba a quedar bastante largo).¡Exacto! La gran mayoría del juego es totalmente gratuita, además, demos gracias que no es un juego pay to win; la gente debe conseguirlo todo por su cuenta, y el contenido de pago no sirve nada más que para ser decorativo.Bueno, este punto es bastante subjetivo, ya que este juego no te puede gustar pero a mí sí, aun así, al haber estado tantos años tiene muchos menos bugs comparado con otros fangames. Por ejemplo, PokeOne es una buena alternativa, pero el tiempo que lo estuve probando los servidores se caían constantemente, al menos los modelos 3D en las batallas eran algo agradables, además de ser algo innovadores ya que la mayoría de fangames se limitan a utilizar los típicos sprites originales.Como ya he dicho antes, simplemente debes buscar "PokémonMMO" en tu navegador, ve a la sección de descargas, ¡Y listo!Aviso de que necesitas obligatoriamente una cuenta para poder jugar, no cuesta ni dos minutos crearse una.