¡Buenas comunidad de Gamehag! ¿Quien nunca dibujo en su vida a su pokemon favorito? Sobre todo cuando somos fan de esta gran saga. Hoy quiero presentaros un juego donde no tendremos que ser un maestro pokemon pero si todo un maestro de la pintura.



Con todos vosotros viene lleno de colores: Pokemon Art Academy.

Si sois gran seguidores de la saga de Art Academy este juego no puede faltar en vuestra consola Nintendo 3ds en esta ocasión el juego se centra más en enseñarnos como dibujar a los deferentes pokemon y darles distintos toques de color según la herramienta que queramos usar así pues también podemos experimentar con ella. Como no podía faltar en los juegos de pokemon podemos decidir si nuestro personaje protagonista sera chico o chica esta vez no sera el maestro Oak quien nos pregunte puesto que nuestra historia gira entorno a una academia de arte, si compañeros hay que enfundarnos nuestros mejores pinceles porque aquí se da todo por la pintura.Antes de empezar con las herramientas me gustaría deciros que cuenta con más de 40 lecciones que van desde lo más básico para aprender a dibujar hasta algo mas elaborado no solo al dibujar nuestro pokemon sino en estilo de coloreado que harán que cobre vida gracia a nosotros.Nos ofrecen una variedad amplia de dibujos siendo estos mas de 100 imágenes que se irán desbloqueando a lo largo de nuestra practica, tendremos a los pokemons mas míticos. Como todo pintor tiene su cuaderno de arte nosotros también tenemos nuestra galería donde se guardaran todos nuestros dibujos además podemos compartirlos con los demás si queremos, gracias a la función miiverse que nos permite dar a conocer todo nuestro talento.No todo termina aquí puesto que una vez que tengamos todas las imágenes y ya estemos algo aburrido de pintarlas podemos usar nuestra cámara de la consola para hacer una foto de lo que nos guste y poder dibujarlo o colorearlo en una sección de las particular pues sera pintura libre donde podemos pintar tanto la foto que tomamos como dibujar lo que deseemos.Ahora si contamos con diferentes herramientas de pinceles para nuestros dibujos, disponemos de casi todos tipo empezando por:: Sera nuestro mejor amigo al comenzar ya que sera el encargado de trazar las lineas para dibujar a nuestro pokemon pudiendo ponerle color, cambiar tamaño del trazado y que este sea perfilado o mas grueso, todo queda a nuestro gusto.: Que nos dará la oportunidad de hacer dibujos que no busquen un coloreo intenso más bien un coloreo semi para que ambos colores se puedan fundir en nuestro dibujo.Nos dará la posibilidad de tener colores más fuertes además de conseguir rápido colorear la zona que deseemos.No compañeros esto no es para hacer grafitis en nuestra escuela de arte es para que nuestros dibujos resalten por su gran profundidad en cuanto a las capas que queramos añadir.Este permite que demos más potencia a esos trazados que hicimos con el lápiz anteriormente para que de este modo nuestro dibujo quede mas limpio y fácil de colorear después.Tiene una amplia gama de colores tanto así que hasta podemos nosotros mismo buscar el color que deseamos entre mezclas. Sin duda todo un reto para aquellos que quieran mejorar en pintura ya sean los pequeños de la casa o ya los más grandes.Un juego más que recomendable para todos aquellos artistas que quieren empezar por cosillas sencillas y Pokemon Art Academy es un juego que aporta muchísimo en ese sentido, además de otorgar las bases para ser todo un buen dibujante. Al ser una consola la cual debe utilizar la pantalla táctil siendo de este modo todo un acierto y hace que se te pase el tiempo volando a la vez que te enseña y pone tu concentración al limite. Yo cuando lo probé dejando claro eso que me considero una persona patosa dibujando, pude llegar a aprender consejos bastante interesantes, ¿por que os digo esto? Porque no me gustaría que las personas que no se vean capaces o sean como yo igual de torpe le tire para atrás por miedo a no hacerlo bien o el no ver una mejora en corto plazo, así que no dudes en probarlo si os llama la atención este mundillo de colores, que mejor forma de aprender que con pokemon ¿No?.Espero que os haya gustado el artículo. Un abrazo fuerte lectores.