Phantasmagoria - Analisis

Saludos y bienvenidos a otro clásico de terror, Phantasmagoria (1995) Por favor tómense el tiempo para leer el artículo hasta el final y evaluarlo, no les llevara más de 10 minutos. Muchas gracias.





A la creadora del juego, Roberta Williams, se le ocurrió la idea de crear esta “película interactuable” de horror, allá por el 1995. Phantasmagoria es una aventura grafica, con la misma jugabilidad que el King’s Quest 7, pero con actores reales detrás de una pantalla de animación realizando cada una de las escenas. El juego fue un clásico de culto por su contenido para adultos, pese a las controversias que tuvo. La jugabilidad es simple, fácil, pero igual de desafiante. Tendrás 7 capítulos para afrontar el horror que te espera dentro de la mansión. “Rezar es solo una pesadilla...”

(Nota: El juego contiene escenas de violencia muy graficas, y solo está disponible en ingles)

HISTORIA:







Eres Adrienne, una escritora, y te has mudado con tu esposo Don, un fotógrafo, a una mansión pintoresca data del 1880 en adelante. El antiguo dueño, Carno, murió de forma violenta y traicionera, dejando su legado en dicha mansión. Te toca a ti controlar a Adrienne y explorar la casa a fin de buscar inspiración. Pero no todo es lo que parece. Una fuerza del mal desconocida está enterrada en esta mansión, y tendrás que liberarla para solo ponerle fin a la pesadilla que habita en los pasillos. No, no es una trampa, es un fantasma. Y no podrás echarte atrás hasta que derrotes al antiguo mal. Explora con detalle la mansión del mago más poderoso (y demoniaco) de una época pasada y descubre lo que yace detrás del telón. No olvides apagar las luces y ponerte auriculares.

JUGABILIDAD:







La pantalla del juego es un rectángulo que representa el escenario y también reproduce las películas en donde no puedes controlar el mouse. La interfaz está compuesta con un puntero para todas las acciones, además del inventario, una calavera que te da consejos, una opción para inspeccionar de cerca los objetos del inventario, el botón para adelantar escenas y el botón de pausa.

Con el clic izquierdo del ratón puedes ejecutar las acciones, manipular los objetos del escenario, abrir y cerrar puertas, hablar con los personajes, etc. Para salir de la pantalla actual el cursor se convertirá en una flecha que te indica una salida (si está bloqueada volverás a la pantalla anterior), o presionar el botón de salida (exit) Si el cursor se convierte en rojo, significa que hay un objeto interactuable. Pero esto no indica que dicho objeto, ya sea una puerta, está cerrada o no. Si hay algo que puedas guardar en tu inventario, el objeto aparecerá en la barra de debajo de la pantalla. El juego fue diseñado para que puedas guardar hasta ocho objetos y usarlos en la ocasión correcta, indicada cuando desplaces el objeto hacia el escenario y este se convierta en rojo. A veces algunos objetos tienen otra función que solo se activa si inspeccionas el objeto arrastrándolo hacia el icono del ojo a la derecha de la pantalla, y hagas clic en el punto exacto.





Habrá algunos personajes que te ayudaran y te darán información útil sobre la historia del juego. Si te encuentras en un escenario o discusión que ya has visitado, puedes saltártelo con el botón con dos flechas situado arriba del botón de pausa. Presta atención a lo que dicen los personajes, a menudo ellos tendrán algo más que decirte, hasta que repitan la misma oración, ahí es cuando ya has agotado todas las conversaciones. No olvides usar los objetos del inventario.

Por último, puedes acceder al menú del juego haciendo clic en el botón P. Desde el menú puedes guardar la partida, cambiar algunas opciones del juego, censurar el juego, volver a cargar un juego guardado, o salir. En el menú principal tienes un menú de ayuda que te explica los controles del juego. El sistema de guardado te permite salvar la partida en el momento exacto en que estas, además de guardar los objetos que tienes contigo, para que puedas volver atrás en el juego recargando un juego guardado y no perder tiempo. No vas a tener que hacer esto con frecuencia ya que en el juego no “puedes” morir. La barra de progreso te indica que tan lejos vas en el juego, si se llena hacia la derecha sabrás que estas progresando hasta terminar el capitulo en el que estas.





El sistema de ayuda:



Dispones de una calavera que da consejos cuando estés atascado, el Hintkeeper, simplemente al hacerle clic. En el primer uso te explica que hace, y el segundo uso te da un consejo para la situación actual en la que estas. Aunque, como bien dice la calavera, demasiados clics pueden arruinarte la experiencia por adelantado. Así que úsala cuando estés realmente atascado. También dispone de otra opción, que esta te dice que es cada objeto, con solo arrastrarlo a la calavera. No es de mucha ayuda este sistema ya que no te dice directamente que hacer a veces, pero algo es algo, ya que la experiencia del juego es fácil y muy pocas veces puedes quedarte atascado. Si realmente quieres progresar, intenta mover el puntero por todos lados de la pantalla hasta que se vuelva rojo o cambie a una flecha, de esta manera podrás ver con que puedes interactuar.





La censura:







“¿Eres un poco asustadizo no? Para poder disfrutar del juego sin el… *risas*, contenido violento, por favor introduce una contraseña secreta” -Hintkeeper

Este juego contiene escenas violentas graficas y un par de escenas para adultos, que no hay muchas de ellas pero aun así son muy aterradoras. Puedes censurar el juego desde el menú de opciones, para ello debes introducir una contraseña secreta. Una vez hecho, todas las escenas con violencia se ocultaran, pero pueden arruinar tu experiencia. Cuando comiences el juego por primera vez, aparecerá sin censura y quedara así hasta que actives la censura. La introducción del juego está sin censura, así que si quieres verla tienes que activar la censura empezando una nueva partida primero y luego ir al menú de opciones. A partir del momento en que la actives, todos tus juegos estarán censurados, hasta que introduzcas la contraseña de vuelta para desactivarla. Esta no se puede recuperar si te la olvidas, por lo que tendrás que reinstalar el juego para introducir una nueva.

El capítulo final:







“El mal caminara una vez mas.”

En este juego, no puedes morir... Hasta que llegues al capítulo siete. A partir del momento en que seas perseguido por un maniaco poseído, podrás morir (sabrás cuando empieza la persecución y cuando termina). Ya no podrás acceder al menú de guardado, que este permanecerá desactivado durante toda la persecución, pero tu partida se guardara automáticamente en cada pantalla hasta que termines con el juego, en otra forma. En la persecución tendrás que ser rápido, dispones de unos segundos para hacer algo que te permita mantenerte vivo más tiempo o morirás. Hay una sola solución para ganar el juego. Si no puedes escapar con éxito, puedes retroceder hasta el principio de la persecución y ver el escenario y tus acciones, para que puedas experimentar con otra cosa cuando tomes el control. Si prefieres ganar el juego en vez de realizar varios intentos, la calavera te ayudara. Si te acobardas y abandonas el juego antes de que mueras, perderás tu partida y tendrás que comenzar el capítulo final de vuelta, ya que no puedes acceder a tu partida guardada. Si has terminado de jugar en el momento en que moriste, puedes repetir la secuencia de persecución en el menú principal y volver a intentarlo cuando llegues al punto en donde perdiste.





EVALUACION: 8/10

Me sorprendió que este juego fuera casual para aquellos jugadores novatos y por eso la dificultad sea muy fácil para cualquiera. Es muy fácil progresar sin posibilidad de estancarse, lo cual también aburre un poco al fin y al cabo. Pero en aquel entonces este juego termino siendo un éxito comercial, ya que se trataba de una película con la que vos controlabas al protagonista. Puede que hoy en día algunos jugadores de aventuras graficas hayan pasado por alto este juego y no lo han tocado nunca, ya sea por su contenido o la forma de jugar. Pero les digo y recomiendo este juego si son fans de películas de horror, ya que este juego está fuertemente inspirado en las clásicas historias. Y si llegan a ver al final a un maniaco asesinando a un personaje secundario en el clímax del juego es pura coincidencia.





Gracias por llegar al final.