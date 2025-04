Party Hard 2

Hola amigos hoy les hablare sobre la secuela de Party Hard acaso habrá sido mejor que su predecesora? y Que cosas trajo consigo? bueno esto están apunto de averiguarlo comencemos.

Esta nueva entrega del Party Hard a cambiado la estética y la ambientación que tenia en su anterior entrega ya que en esta estaremos jugando en una combinación de 2D y 3D que en realidad me pareció un poco raro al principio ya que no tenia el 2D que me gustaba y me resulto muy diferente al anterior pero no todo es malo.Ya que han agregado no se si son muchas pero cuando los vi es la cantidad de escenarios ya que combinan el 2D y 3D de una manera mas cercana a lo realista y su forma de verlo como jugadores, ademas tendremos varias armas a lo largo del juego y también podremos crear nuestras propias armas como una molotov como ejemplo.También incluyeron una habilidad capas de eliminar múltiples personas con la habilidad de Multi-Asesino que la verdad cuando lo probé me resulto muy OP, En cada escenario,Lugar o Fiesta podremos activas las clásicas trampas que en esta secuela mejoro bastante agregando también una variedad nueva de ellas haciendo que probemos y cambiemos de asesinato.Podremos jugar de diferentes maneras ya cada quien a su criterio bien puede ser sigiloso o extremo, depende de como quieras ir ademas la nueva variedad de objetos que encontremos nos harán adaptarnos a la jugabilidad y como hacer una estrategia para nuestra masacre que daremos al final del nivelAparte del Multi-Asesino encontraremos otra habilidad que nos ayudara y es el Fiestavision que nos ayudara a ver a las personas que se encuentran en los lugares para poder facilitar el nivel.Como dije anteriormente el 3D de este juego me pareció un poco raro ya que no era como el 2D origina pero a medida que jugué me acostumbre y vi lo valioso que era ya que la iluminación que tenia era muy buena y la música que tenia era una maravilla que a cualquiera le gustara.Las mecánicas son bien sencillas para cualquiera si es que piensas que te resultara difícil, pero no encontraras problemas cuando juegues.En mi opinión:Party Hard 2 quiso evolucionar la forma de juego de la entrega anterior y que nos dio un juego muy bien hecho y con buenos gráficos cambiando el 2D y remplazando lo por 3D pero con un toque el 2D todavía y que hace que la jugabilidad sea mas cómoda y satisfactoria al jugar,cambiando y mejorando cada vez mas el juegoEn verdad me gusto esta entrega ya que tiene todo bien hecho la iluminación, ambientación de las fiestas y la banda sonora es lo mejor del juego que la verdad es muy buena ¿Supera a la anterior? puede que un poco pero, si es muy bueno y pase un buen rato jugando,recordando cada trampa, cada lugar, ser sigiloso para que el oficial no me atrape y hacer el mayor caos posible a medida que pasan los niveles.Bueno espero que les haya gustado el articulo como ami ya que me gusta este juego ya sea el 1 o el 2 y espero que pronto saquen una tercera parte para que complete una trilogía pero todo con el tiempo, pero bueno que les pareció les gusta Party Hard y si no sabes o no lo conoces juégalo pero eso si cada quien con su decisión de jugarlo, un saludo y hasta pronto cuídense.