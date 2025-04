Orpheus's Dream (reseña)

Quien alguna vez no ha jugado un juego indie estos juego que son creados por una o varias personas que muchas veces pueden dar muy gratas sorpresas debido al esfuerzo que sus creadores por dar un buen producto, juegos como Cuphead y Hollow knight que han sido apreciados por la comunidad gamer.

Bueno siguiendo con el articulo, mientras buscaba juegos en Steam me encontré con este juego indie del genero puzzle que a mi personalmente me gusta el genero así que lo descargue y en este articulo le hago su respectiva reseña.

Iniciar partida

Cargar partida

Salir

Ajustes

Capitulos

Diario: El diario se encuentra en la esquina superior izquierda y cuenta con:

Herramientas: Se cuenta con cuatro mecanicas principales llamadas Axe (hacha), Mirror (espejo), Key (llave) y Cat (gato)

El argumento no destaca mucho en este indie ya que nos ponemos en la piel de un músico que tiene de mascota un gato y el objetivo del videojuego es recuperar memorias nuestras que perdimos y completar las diferentes misiones que se nos presentan para las cuales contaremos con diferentes herramientas y con la ayuda de nuestro gato, estas misiones se presentaran en la casa del músico que es extremadamente grande.capítulos subdivididos en partes recorreremos la casa desde su habitación donde se despierta hasta las zonas que descubramos de la casa como podrían ser el balcón, el ático o nuestra propia habitación donde tendremos que completar las misiones, a mitad de el juego nuestro gato se lastima por lo que a partir de ese momento lo veremos usando un cono, cuando estamos en el final de cada parte o capitulo caeremos al inicio de la siguiente parte o capitulo.Finalizando el juego entramos en una habitación que nunca habíamos visto y en ella se encuentra una puerta que esta asegurada con un gran candado el cual romperemos y pasaremos a través luego caemos un tiempo y descubrimos que siempre estuvimos dormidos y el juego finaliza con nuestro personaje tocando un poco de música para su mascota.Los recuerdos que se pueden encontrar no afectan la historia principal ademas no los pude encontrar todos por lo que no mencionare ninguno de ellos.Mapa de la casaEl juego esta diseñado en 3D por lo que se pueden notar bastante claros los polígonos pero siendo un juego indie es de destacar que las habitaciones y personajes están muy bien diseñados junto con sus animaciones, debido a que el juego se ambienta en una casa no hay grandes paisajes y el fondo es un color plano que puede variar dependiendo de el lugar en el que nos encontremos o del clima al exterior de la casa.Las diferentes animaciones como el cambio de habitación están muy bien logradas ya que se desvanecen poco a poco y no es un cambio demasiado lento o muy brusco esto puede ayudar al aumento de los fps ya que no se tiene que cargar todo el espacio recorrido, el movimiento del gato y nuestro personaje también luce muy natural pero tampoco es demasiado realista ya que a veces nos podemos atascar en algunos lugares como es con los muebles, esquinas o puertas, otras animaciones como las burbujas en las que se encierran las notas musicales con las que nos ayudaremos para completar las misiones tienen el efecto de ser algo mágico lo que hace que resalten sobre el ambiente.Los muebles y habitaciones están muy buen diseñados siendo bastante agradables a la vista exceptuando habitaciones como la cocina ya que se ve demasiados objetos en un lugar muy pequeño lo que puede ser incomodo para la movilidad o la vista.Debido a que se ambienta en la casa de un músico a lo largo del juego se presenta una música de fondo caracterizada por el piano, esto se asemeja mucho a la música clásica y también te puede relajar o tranquilizar debido a que es lenta y con notas agradables, esta musica puede cambiar dependiendo de como siempre el clima o el ambiente.También se cuenta con efectos de sonido como los maullidos del gato o el sonido de los pasos de nuestro personaje.Debido a que es del genero puzzle este es el apartado mas extenso lo dividiré en varios puntos.Al iniciar el juego tendrás un menú en el que tienes varias opciones pero normalmente inicia en chino por lo que deberás cambiar el lenguaje a ingles ya que el juego carece del español lo que podrás hacer en la tuerquita que se encuentra en la esquina inferior derecha.El inicio del menu cuenta con cinco opciones las cuales son:Aca se puede encontrar las típicas configuraciones que tienen la mayoría de los juegos las cuales son volver, reiniciar configuraciones, borrar archivos guardados y cambiar idioma aunque en este caso solo se encuentran dos posibles idiomas los cuales son ingles o chino.En la opción de los capítulos puedes elegir el capitulo en el que quieras continuar pero esto siempre que ya hayas jugado el capitulo que planeas elegir.Es un juego en tercera persona pero su movilidad es la que se puede encontrar en juegos como los Sims de donde también se inspiran otras mecanicas, para moverte debes pulsar en donde quieras que vaya el personaje pero esto se ve perjudicado por la gran cantidad de muebles en lugares como la cocina aunque esto no importa mucho ya que puedes cambiar la perspectiva de tu personaje pudiendo alejarlo o girarlo para ver todo mas claramente.Puedes en diversas ocasiones interactuar con los objetos lo que te dará un poco de información de ellos, también se puede recoger hojas del diario o herramientas y también interactuar con nuestro gato.Lista completa de controlesSe cuenta con varias herramientas que nos ayudaran a resolver los puzzles entre las cuales estan:Las opciones, aca se puede salir al escritorio, menu principal, el sonido, la calidad de graficos, reiniciar el nivel o reiniciar el capitulo.Las notas, dentro de este apartado se encuentra el mapa de la casa lo que facilita la elección de que herramientas usar en que lugar.El diario central, aca se pueden encontrar diferentes guías como son los controles, percepción o el como funcionan los espejos y también las diferentes memorias que hemos recogido y podemos releerlas.Cada una tiene una utilidad diferente pero todas se pueden encontrar a lo largo del juego siendo Axe la unica que solo esta en un capitulo.Estas herramientas se pueden usar y almacenar en la parte superior de la pantalla.Esta se usa para romper cosas que esten bloqueando el camino como puede ser el candado del final del juego o los vides que se pueden encontrar en muchas puertas.Esta sirve para crear habitaciones espejo en las fracturas que se encuentran en las paredes, en estas habitaciones también se duplica la melodía que se encontraba pero se cambia el tipo de melodía siendo cambiado dependiendo de la guia que se encuentra en el diario.La llave tiene la sencilla utilidad de abrir puertas cerradas pero solo se sabe que habitacion se abre mediante el mapa que se encuentra en el diario.Y por ultimo la herramienta cat, esta se usa para recoger las demás melodías que están elevadas en el aire a causa de las luciérnagas, al usarla nuestro personaje llamara a su mascota Lyra la cual recogerá la melodía.Por ultimo describiré la dificultad y duración del juego, ya que es un juego de puzzles debería ser mas elevada pero ya que no es necesario resolver los puzzles y puedes ir abriendo puestas al azar hasta llegar al final debido a que no cuenta con muchas opciones, dejando de lado eso en caso de que quieras resolver los puzzles no son demasiado difíciles ya que siempre se basan en las guías que se encuentran en el diario.Si completas todos los puzzles sin ninguna equivocación puedes completar el juego en menos de cincuenta minutos pero si te equivocas constantemente de habitación y tienes que reiniciar el nivel constantemente (como yo) te tardaras en finalizar el juego alrededor de una hora y quince minutos.Si tienes la suficiente mala suerte te puedes encontrar con dos bugs que yo sufrí y que tambien puedes sufrir, el primero siendo luego de finalizar un capitulo aparecer en el aire sin ningún movimiento posible por lo que la solucion es reiniciar el nivel y el segundo bug es el quedarte atascado en una puerta para lo cual también deberás reiniciar el nivel o cuando es mas leve alejarte de la puerta y volver a entrar.Como conclusión este juego no es lo suficientemente difícil en los puzzles por lo que eso lo perjudica bastante pero en el aspecto gráfico y sonoro es bastante bueno por lo que en mi opinión no lo consideraría un juego de puzzles difícil o como un reto debido a su facilidad pero ya que es un indie si es muy impresionante pero si lo recomiendo como un juego sencillo para tranquilizarse o para encontrar un reto fácil en el que no requieras de mucho esfuerzo por esto lo considero como un juego para entretenerte un tiempo.Debido a lo mencionado a lo largo del articulo le doy una puntuación de 7.5/10Gracias por leer hasta el final y hasta la próxima :D