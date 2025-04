Ori and the Will of the Wisps - Resubido

Hola mis queridos amigos de gamehag en el día de hoy les traigo un nuevo artículo este juego ya lo subí anteriormente, pero por cuestiones y circunstancias no me lo aceptaron, en el cual hablaremos sobre un gran juego llamado Ori and the Will of the Wisps.



Espero que la estén pasando bien en la cuarentena con su familia y mas que todo jugando.



Sin mas nada que agregar comencemos!.

Su historia...

Jugabilidad...

Gráficos...

Opinión personal...

Puntuación final: 9,5

Sinceramente hay una sola palabra para definir este juego, y esa palabra es: Hermoso, sin duda ninguna Ori and the Will of the Wisps es uno de los juegos con las historias mas bonitas y a la vez triste, este juego es tan bonito como podías esperar, pero también es un juego que sabe sorprender, que no teme a la hora de hacer cosas nuevas, apostando por algo mejor que sin duda lo ha llevado a lo mas alto.Las imágenes de este juego hablan por si solas, es uno de los mas bonitos de todos los años, mis queridos amigos, Ori and the Will of the Wisps es un juego de aventura, y desarrollado por Moon Studios y publicado por Xbox Game Studios para Xbox One y Microsoft Windows. Este es una secuela del gran titulo de 2015, y fue lanzado el 11 de marzo del año 2020. ¿Uno de los juegos mas bonitos?.Ori and the Will of the Wisps es mucho mas que una simple cara bonita, en este juego también tendremos acción y peleas, que nos harán sentir dentro de una película, uno de los mayores factores de este gran titulo son sus bandas sonoras, y su gran calidad visual, este juego saca provecho de su gran apartado artístico, te sentirás cautivado con el juego, moviéndonos al ritmo de la acción, mientras esquivaremos trampas, lucharemos contra depredadores, o incluso correr por nuestras vidas.Este juego no es mas que una simple mejora en el acabado gráfico, también sorprende su impresionante sistema de combate, con muchas mas opciones a la hora de pelear, también tendremos un montón de nuevas habilidades que podremos personalizar a nuestro gusto.¿Y tu que opinas?.En cuanto a gráficos, no hay mas nada que decir, porque este juego simplemente es arte, y su calidad gráfica es 100% excelente, te lo recomiendo. ¿Que esperas para descargarlo mi querido amigo?.Simplemente genial para pasar un rato hermoso y adentrarte en una aventura increíble y 100% bonita y también triste, su apartado visual y gráfico es algo que sin duda resalta en este gran titulo. 100% recomendado.En cuanto a mi opinión personal es un juego simplemente increíble y con gran calidad visual, un gran juego, que sin duda ninguna pasa nuestra aprobación, nada mal para pasar un rato sumergido en una gran aventura, y con mucho contenido y grandiosa trama. ¿Que esperas para descargarlo?.Mis queridos amigos en estos momentos nuestro planeta tierra esta pasando por situaciones difíciles, lamentamos todas las perdidas que hasta la fecha ha ávido, pero recordemos que en estos tiempos de angustia, horror, temor, y preocupación, es donde mas tenemos que confiar en DIOS el es el único que nos cubre y nos salva, 100% mi apoyo a todos los que llegaron hasta leer el final de este artículo, cuídense. Y manténganse en sus casas jugando. 100% mi apoyo a todos!.......