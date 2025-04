No More Room in Hell - Analisis

Bienvenidos sobrevivientes al artículo en donde hablaremos sobre No More Room In Hell (En Steam desde 2011) Por favor tómense su tiempo para leer el artículo de principio a fin antes de evaluarlo, no les va a llevar más de 5 minutos. Muchas gracias y por favor dejen sus comentarios.

Este popular mod de zombis fue creado como un homenaje a las películas de… zombis. Hablamos de aquellas clásicas que revolucionaron la industria como la conocemos hoy en día. Este juego recrea dichas películas en su máxima expresión posible, haciéndolo muy, pero muy realistas en cuanto a jugabilidad y dificultad. Ganador de varios premios como mejor mod del 2011, No More Room In Hell es un juego de disparos en primera persona que simula la realidad que vivieron los protagonistas en aquellas películas. Cientos de zombis, mapas para completar, armas melee y a distancia, todo lo que un aspirante a sobreviviente necesita, si sobrevive claro está.

“Cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos caminaran sobre la tierra.”

JUGABILIDAD:







Una aclaración antes de continuar: este artículo es un análisis sobre lo que tiene el juego, no es una guía para sobrevivir en el juego. En si este articulo explica que puedes hacer en el juego, la dificultad y el realismo que tienen, pero no voy a decir que tienes que hacer exactamente. Hay disponible guías en la comunidad en español para que puedas aprender antes de lanzarte de cara a la acción, lo cual yo recomiendo por lo difícil que es manejar No More Room in Hell. Sin dar más vueltas pasemos directo a la acción.





Antes de unirte a una partida puedes configurar a tu personaje a elegir y ponerle una voz. También puedes decidir si al momento de comprobar la munición de un arma que sea solo por voz, solo por interfaz, o ambos. Cuando te unas a un servidor o partida, si esta ya ha empezado, tienes que esperar a la siguiente ronda o a que los sobrevivientes avancen para reaparecer. Una vez dentro del juego, la pesadilla apenas comienza.





Tenes dos modos de juego: El primero es básicamente de supervivencia en un mapa cerrado. Los jugadores deben defender áreas estratégicas matando a los zombis que se acercan y evitar perder dichas zonas o la partida terminara. Dispones de un montón de armas y munición para lidiar con el enemigo hasta que completes todas las rondas, luego te toca salir de ahí. Este modo es el más fácil para poner en práctica tus habilidades y coordinar con tu equipo. El segundo modo es por objetivos y requiere más coordinación y saber moverse por el mapa rápidamente.





El juego se juega con la cámara en primera persona. Los objetos que estén en el suelo y los puedas agarrar estarán resaltados con un aura verde, si están en rojo quiere decir que tu inventario está lleno. Tienes dos inventarios, uno de armas y el otro de munición. En la pantalla del inventario puedes ver cuánto pesa cada objeto y equiparlo o dejarlo en el suelo, mientras que tu inventario de munición tiene un peso que puedes ver desde el primer inventario. Si estas lleno no podrás llevar más cosas, y correrás un poco más lento de lo normal.





La interfaz del juego es minimalista en muchas cosas. No puedes ver la salud directamente, ni la munición del arma hasta que lo compruebes. Tienes que guiarte por lo que ves en pantalla. Si ves que todo está en un tono gris quiere decir que tienes muy poca salud. Puedes curarte, o detener una hemorragia, con el objeto adecuado, pero al hacer esto no podrás atacar. Los objetos son muy escasos en el mapa, evita cometer muchos errores o fallos o puede que te coste la vida. Tus compañeros o los espectadores pueden ver que tan mal estas en cuanto a puntos de salud.





Los zombis son los clásicos caminantes, lentos pero fuertes en combate. No hay que subestimarlos porque están por todos lados, son numerosos, y se tarda bastante en eliminarlos. Dispones de armas de fuego pero la munición también es escasa, así que en la mayoría de las ocasiones tendrás que recurrir a armas cuerpo a cuerpo. Las armas cuerpo a cuerpo disponen de tres ataques: uno ligero, otro poderoso que garantiza mucho daño, y puedes empujar a tus enemigos para interrumpir sus ataques. Ten en cuenta que luchas con energía limitada, si golpeas a varios objetivos a la vez con un arma a dos manos te cansaras muy rápido en poco tiempo. Estar sin energía te deja vulnerable a cualquier ataque ya que no te vas a poder mover ni tampoco luchar.





Lo más peligroso es estar infectado. Esta se transmite de dos formas: Puede ser por cualquier ataque normal recibido, pero tiene una chance baja; Si te agarra un zombi corres el riesgo de que te muerda y las chances de quedar infectado son altas. Sabrás cuando estas infectado si ves venas alrededor de tu pantalla, en este caso dispones de varios métodos para curarte temporal o permanentemente. Si llegas a estar infectado el fuego amigo se activa solamente para la persona infectada, permitiéndole a sus compañeros eliminar al jugador antes de que muera y se levante para atacar a los demás. También puedes terminar con tu propia vida con cualquier arma de fuego y una bala...





Hay que conocer a tu enemigo y prestar atención quien está enfrente de ti. Los caminantes normales solo caminan lentamente y se pueden evitar pasando incluso cerca de ellos. Los infectados son los más peligrosos ya que corren sin parar hasta alcanzar a su enemigo. Un jugador muerto por una infección o por un zombi mientras estaba infectado se levantara como infectado. Otros son los niños (si, niños en un juego de zombis) que son débiles también pero corren bastante rápido y a veces son difíciles de avistar por su tamaño. Algunos caminantes también pueden estar arrastrándose por el mapa haciéndolos difíciles de avistar. Por último, los militares zombi son los más peligrosos por su durabilidad, pero al morir pueden soltar un arma de fuego o munición.





Es importante familiarizarse con cada arma dentro del juego, asegurarte de que cuentas con la munición correcta, y ayudar a tus compañeros a sobrevivir. Aun si mueres en espectador puedes seguir hablando con los jugadores y ofrecerles información meta. En mapas de objetivos es fácil separarse de los demás si no avanzas, y si no contribuyes a matar en mapas de supervivencia con oleadas puede que termine con todo el equipo muerto. Es un juego cooperativo donde todo puede pasar. La música original también está muy buena y se adapta a cada situación que vives dentro del infierno.





EVALUACION: 9/10

La dificultad y el realismo que ofrece es algo que para el jugador casual tal vez no prefiera porque requiere de semejante coordinación y reaccionar adecuadamente a cada situación para sobrevivir. Mientras estas muerto no puedes hacer nada más que esperar al resto para jugar y eso es algo embolante. Pero el infierno acá no es tan malo, puedes disfrutarlo o dejarlo de lado porque No More Room in Hell ofrece la experiencia realista y desafiante que necesitas si te gusta Left 4 Dead.





Gracias por llegar al final.