No es un juego facil de jugar

ok..... en este articulo voy a escribir una reseña acerca de este juego, en si, llegue hasta el nivel 70, luego de estas sufridas 2 horas, creo que puedo decir lo siguiente: es malo

Lo dividiré en 3 puntos para que me entiendan porque con tan poco jugado me es suficiente para juzgarlo y no volverlo a tocar.

1)No es un buen juego....

Esta tan mal programado que hasta resulta tedioso de solo verlo. El problema esta no solo en la interfaz, si no que el estilo que los programadores escogieron darle es uno que no encaja muy bien con la clase de juego que es Darkmoon Realm, empeora cuando se interpone los scripts encima de los personajes o incluso enemigos y NPC unos encima de otros, dando como resultado un horrible espectáculo de interposiciones y mala programación que por cada minuto que pases en el juego te mata una neurona de tu cerebro.

De lo que parecía ser algo decente en su portada, termina siendo un bodrio insoportable e infumable que no hace esfuerzo alguno en aunque sea mejorar. Aunque sea se podría pedir que entiendas que sucede en pantalla, League of angels 3 (el otro juego para conseguir gemas en la pagina) hace mejor su trabajo al separar la batalla de la interfaz del mundo.... aquí por el contrario, todo esta mezclado lo uno encima de otro y en vez de hacerlo entendible, se complica aun mas con una interfaz fastidiosa, totalmente estática y que no sirve para nada en si, es como una sala donde tu cerebro pierde un poco de inteligencia cada segundo que pasas allí, para luego darle al botón de "retar al boss" de la "mazmorra" sin que tenga coordinación alguna o aunque sea sentido de progreso...... no puedo creer que escriba esto, pero hasta LoA 3 lo hace mejor y no da tanto dolor de ojos verlo y comprenderlo.







Tengo que admitir que existen ciertas atmósferas (por no decir fondos de pantallas) dentro del juego que me recuerdan a diablo 2 o a torchlight y me gusto los diseños de uno que otro boss o enemigo, pero es que se recicla demasiado, al punto que lo único que vez la pantalla durante horas, cosa que sufren no solo este, si no juegos de este estilo, que son hecho por lo que se ve con muy bajo presupuesto y se entiende el tratar de ahorrar dinero, pero aquí lo obtuso del escenario (si es que se puede llamar así) y la existencia del asqueroso gameplay que tiene hace que sea una tortura estar frente al monitor. Lo que me lleva al siguiente punto de mi articulo.....



2) El gameplay

Spoilers!!!!!.......... no existe. No enserio, no existe!!!

Cuando me referí anteriormente que era asqueroso, me refería que lo único que aquí haces es aplastar un botón de vez en cuando para hacer mas daño y escuchar un molesto sonido alto del personaje gritando que, a mucha repetición, es casi como escuchar los lamentos de H.P. Lovecraft por no acercarse en sus libros a la horripilante experiencia que este juego desemboca con cada minuto jugado.

La gestión del inventario y de personajes tiene algo de peso en la experiencia que quieres moldear (si es que alguien encuentra alguna) y los retos que te propone el juego no están a la altura ni cumplen el propósito de entretener o darte algo diferente que experimentar para salir de la rutina que en poco tiempo te pone el juego. En si esto mas parece un "enfréntate al boss" que un dungeon RPG, y aun así si esa era la intención de los programadores, el juego falla rotundamente en cumplirla.







3) El arte, la diegesis, y todo lo demas......

Para terminar, quisiera exponer que para los que no sepan, diegesis, es todo el mundo que nos presenta la obra audiovisual que estamos experimentando, esta palabra viene del cine, y se usa para describir como un "todo" a la historia de aquel producto que estamos disfrutando. Aqui, como podran ya adivinarlo, no existe en lo mas mínimo alguna clase de estructura que nos conecte escenario A con escenario B y que luego nos pretenda a enseñar el escenario C de la nada. Este juego no tiene ni el mas mínimo respeto hacia el mismo y peor a sus jugadores, que los enlaza y atrapa en un loop interminable de decadencia y locura donde la cordura se pone a prueba y solo sabes que existes allí para sufrir, en donde los interminables golpes mal programados del personaje en cuestión solo hace que entre en una arritmia de desesperación constante. Ya quisiera la saga Resident Evil tener el terror que este juego tiene con solo aplastar un botón.

El arte..... pues, el arte no esta mal, tengo que reconocer que me gusto bastante ciertos diseños, y ciertos protectores de monitor (niveles) como por ejemplo el del desierto, o el del castillo con lava, que me recordó mucho a WoW o a Darksiders, el artista de este juego parece ser que era el único cuerdo en toda la pandilla de sádicos que crearon esta locura.

Y para el resto de cosas..... pues lo terrible que es solo jugar el juego en si, hace que el resto de opciones y variedades que este juego podría ofrecer sean totalmente opacadas y destruidas, con el fastidioso mensaje "sutil" que nos ponen los desarrolladores para que insertemos dinero al juego, que incluso es tan intrusivo que en medio de lo que juegas, te pide ya de que forma quieres pagar y cuales son los datos de tu tarjeta de crédito... Amigo, tú deberías ser el que me de dinero por entrar tan si quiera a experimentar ese bodrio.





En fin, en conclusion, prefiero ir a la tercera guerra mundial a tener que farmear este juego..... ahora si llegar a nivel 70-80 demoro 2 horas y este nivel de repulsion, imaginate a 120 para la mision. (mejor ve a jugar War thunder..)