Buenas comunidad de Gamehag! preparar vuestras consolas Nintedo Switch porque el día 27 de mayo viene pisando fuerte y no por sus colores, así que mascar vuestro mejor chicle y acompañadme al mundo de Ninjala.

De la mano denos trae un juego totalmente inspirado en su infancia tanto en vestimenta como en lo importante que es mascar un buen chicle cuando somos niños, buscando abarcar a un publico tanto para pequeños como para grandes, este juego promete.En esta ocasión nos lleva al mundo de Ninjala que se desarrolla en una época actual en donde nuestros protagonistas son de una asociación de Ninjas llamada " World Ninja Association " WNA. Tienen entre manos un experimento en el que están trabajando sin cesar ¿De que se trata? buscan crear un chicle para poder canalizar su shinobi interior pero para ello se necesita ser fuerte. Claro está como todo experimento tiene sus ventajas ya que gracias a mascarlo pueden lograr una agilidad sobrehumana pero.. ¿Y que es un chicle sin su pompa? gracias a ella podemos sacar armas con las que combatir pero no todo es bueno ya que tiene sus efectos secundarios y es que les vuelve niños. Como habéis podido comprobar estos personajes no son para nada gente normal pues descienden de unos ninjas del antiguo Japón que con el paso del tiempo se juntaron con otros clanes y a consecuencia de ello se desvanecieron por consecuencia deciden crear un torneo de Ninjala con la esperanza de poder reunir a todos aquellos ninjas que existen por todo el mundo.Puestos en situación quiero hablaros un poco de la jugabilidad que nos presenta el titulo ya que nos recordara un poco al famoso Splatoon al que no tiene nada que envidiar por supuesto. En este juego deberemos jugar mucho con el pakour que se nos presenta así como la gran agilidad de nuestros personajes, sin olvidarnos de que gracias al chicle que mascaremos podremos subir sin problemas a donde queramos, eso si siempre andándose con mil ojos pues no sabes donde puede estar tu rival así pues contamos con la fantástica habilidad de poder transformarnos en objetos del escenario como un buen ninja haría por lo tanto que no os pillen por sorpresa.Para que las batallas sean más dinámicas contamos con unos drones que aparecen en diferentes puntos del mapa estos nos dará energía S con la que podremos mejorar nuestro arma aunque tan solo varíe su tamaño que no te engañe pues su daño se incrementara de forma considerable, gracias a ello podremos hacer un IPPON a nuestros enemigos este nos dará unos jugosos puntos que nos alzaran o nos igualara a otros participantes en la batalla, ya que aquí gana quien más puntos consiga.Contamos con: Recomendado para aquellas personas que les encanta ir a lo loco ya que cuenta con una movilidad bastante grande al igual que su poder de aceleración facilitándonos el ataque rápido al rival. Como extra nos recargara energía cuando derrotemos a un enemigo.: Si te gustan las cosas pesadas estas con el arma adecuada, este martillo te permitirá anular las habilidades enemigas y sus especiales.Su extra es su gran daño.: Si lo tuyo no es pegar mele este yoyo te ayudara por su larga distancia de ataque y por la facilidad que nos presenta a la hora de poder usarlo al combinar con las distintas habilidades. Su extra es el ataque a distancia que presenta.En cuanto ase refiere solo dispone de dos por el momento:Al mas puro estilo de Battle Royal deberemos elegir nuestro personaje para combatir, recordemos que aquí gana quien más puntosobtenga para ello deberemos ir por el escenario buscando a nuestros rivales para asestarles unos cuantos golpes con nuestra arma así como correr por las paredes o subir haciendo una pompa de chicle. Deberemos hacer buen uso de nuestra habilidad para proclamarnos vencedores. En este modo pueden llegar a ser hasta siete jugadores.: En este modo seremos 4vs4 de nuevo aquí se premia la puntuación así que de la misma forma que en el otro modo solo que deberemos trabajar en equipo para lograr la victoria en conjunto.Aquí os dejo un Gameplay para que veáis con mas detalle la dinámica del juego:Como añadido quiero dejar un video que subió Nintendo donde nos presenta el prologo de Ninjala, no te lo puedes perder:En este pequeño prologo si habéis podido observar se nos presentan 3 personajes totalmente jugables:: Es uno de los investigadores a cargo del experimento de los chicles y fundador del torneo de Ninjala.: Investigadora en el mismo lugar que su compañero Burton e igual esta a cargo del experimento, juntos quieren buscar a los demás Ninjas.: Como pudimos apreciar en el trailer mostrado arriba parece que no es muy amigable, colaboro con Burton y Berecca en al creación del chicle pero no se sabe sus intenciones aun.No solo son estos personajes mencionamos pues nos dan una gran variedad de ellos cada uno con su propia historia y personalidad:: Se apunto a la academia de entrenamiento de la WNA, posee un talento oculto que seguro nos sorprenderá.: La bailarina ninja o así le llaman sus fans, ya que no solo tiene talento para bailar puesto que con sus acrobacias hará de los combates todauna función.: Toda una pirata informática esta chica sera todo un desafío pues lo que tiene de talento lo tiene agilidad, parece que juega un importante papel en la historia ya que la contrataron para infiltrarse y sacar información de todo el desarrollo del chicle.: Con un pasado totalmente desconocido para el, su abuelo lo entreno para que fuera todo un espadachín algo que ya llevaba en su interior pues sus antepasados eran ninjas.: Siendo un prodigio no solo en el baloncesto este personaje te contagiara su sonrisa pues con una personalidad tan alegre hará que los combates sean el doble de divertidos.Unas vez todos están presentados quiero añadir como datos extra que no nos limitaremos al diseño original de los personajes ya que nos permite personalizar en profundidad todo lo que queramos pudiendo crear a nuestro ninja como mas nos guste, además de contar con una variedad de prendas y marcas de ropa que van desde elegantes hasta graciosas y no solo eso también podremos personalizar aunque mas limitado nuestra arma pudiendo hacer que cambie de apariencia a lo que más nos guste o vaya con nuestro atuendo. Poneos guapos porque el combate esta por empezar.Siendo un juego free to play nos da la posibilidad de divertirnos sin necesitar la suscripción online ampliando la disponibilidad para todas aquellas personas que quieran pasar un rato agradable, solo esta para la plataforma Nintendo Siwch algo a tener en cuenta aun así tanto en colores como en gráficos me llama muchísimo la atención yo que soy una persona que le gusta los toques infantiles y eso hace que me no solo me encante sino que sistema de batalla me termine agradando. Espero que sea todo un vicio como lo fue y es Splatoon, por mi parte le voy a dar un oportunidad en las próximas beta abierta que van a sacar, os animo a que también os deis esa ocasión todo aquel que pueda.Espero que os haya gustado este articulo, nos vemos en el próximo como siempre. Un abrazo lectores y mucha fuerza en estos días que estamos pasando.28 de abril, de 21:00 a 21:5929 de abril, de 05:00 a 05:5929 de abril, de 13:00 a 13:59