Este artículo se basará en el juego Need for Speed l Most Wanted, donde escribiré una introducción, historia, personajes y finalmente una opinión mía con imágenes.

Espero les guste :)

Need for Speed l Most Wanted es un videojuego de carreras como ya lo venimos sabiendo desde su primer lanzamiento en 1994, desarrollado por EA Black Box y lanzado primero por Electronic Arts siendo para las plataformas de PS2, PSPortable,Xbox,PC,GameCube, GameCube Advance, Nintendo DS, entre otras y lanzado en octubre del 2005 y su secuela en 2006 "Need for Speed l Carbón".La trama se centra en Brian que es un chico que proviene de la ciudad de Palmont City que llega a la ciudad de Rockport ya que es muy famosa por las carreras callejeras. La Blacklist que es una lista de los corredores más buscados del Departamento de policía de la ciudad, en una carrera que tuvo con Clarence "Razor" que estaba en el puesto 15 de la Blacklist, el carro que conducíamosse averió justo antes de poder ganar la carrera, así llegando Razor primero que nosotros y quitándonos nuestro auto. En el transcurso de la carrera vinieron los policías y al quedarnos sin nada, nos llevaron a la prisión. Al salir, Mía Townsed, una chica que nos ayuda en el transcurso del tiempo, le explica a Brian sobre todo lo que ha hecho Razor con nuestro auto, llegando así a ser el primero en la Blacklist.Con el dinero que tenía Brian, decide comprarse otro auto, mejorando a través de la historia los neumáticos, frenos, motor, llantas, turbo. Participando en las carreras para llamar la atención de cada uno de los de la Blacklist, derrotándolos uno por uno y subiendo en clasificación.En el transcurso de las carreras también podemos quedarnos con las tarjetas rosas de los oponentes, quedándonos con sus autos y así obteniendo autos mejores y mejorarlos.También como antes mencionado, también comprar piezas mejores y personalizarlos a nuestro gusto, pero si te atrapa la policía... o bien puedes pagar con dinero que sería tu recompensa por atraparte, con tarjetas para que no se puedan llevar tu auto y lo contrario de este último.No te será facil librarte de los policías, ya que si uno te ve, empezará una persecucción y si es duradero subirán los niveles de búsqueda, incrementando la dificultad de librarse de ellos. Por eso hay ciertas partes donde ocultarse o destruir lo autos policiales.Los niveles de búsqueda se explica así:-Nivel 1: Los policía serán ágiles en manejo y velocidad, pero son fáciles de perderlos e inmovilizar. Van en grupos máx. de 5 y tardan en llegar los refuerzos en 3 minutos-Nivel 2: Esta vez no serán fáciles de inmovilizarlos y alcanzarán altas velocidades. Van en grupos de 10 y tardan en llegar los refuerzos en 3 minutos también.-Nivel 3: Al igual que el nivel dos, pero los autos son todo terreno, y las altas velocidades seràn de 200 k/h .Van en grupos de 15 y tardan en llegar 2 minutos los refuerzos.-Nivel 4: Los bloqueos serán muy frecuentes impidiendo el peso en la escapatoria de estos, y también aparecerán helicopteros. Van en grupos de 20 y los refuerzos tardan en llegar en 2 minutos también.-Nivel 5: Se pondrán bandas de clavos para romper tus neumáticos, serán aun más frecuentes los bloqueos en tu escapatoria. Chocará contigo a altas velocidades así bajando totalmente tu velocidad. Van en grupos de 25 y tardarán 1 minuto con 30 segundos los refuerzos en llegar.-El nivel 6 será la última persecución que tendremos en el juego siendo casi imposible escapar de ellos, los helicópteros incluso serás los que te retienen. Van en grupo de 30 y solamente tarda en llegar 45 segundos los refuerzos y el nivel 7 es únicamente en challenge del juego.Ya al final del juego recuperaremos nuestro auto y derrotando obviamente a Razor.Mi opinión jeje :3 : A mi parecer el juego es muy adictivo ya que también se puede poner mods, añadiendo autos más veloces, modificando el soundtrack a tu gusto, mejorando texturas, entre muchas cosas más. La intensidad en la persecución es increíble, aunque aveces me hace enojar jajaja me quedo sin palabras con la historia, es muy entretenido y no me canso de jugarlo. Los diseños de los autos me gusta únicamente porque puedes personalizarlos a tu gusto, incluso modificando archivos puedes poner tu cara :v jajaja xd un día lo intenté.Valoración: 4 estrellasGracias por leer mi artículo <3