Need For Speed Heat - Reseña

Todos conocemos la saga de videojuegos Need For Speed, hace no mucho, en Noviembre de 2019 fue estrenado este juego el cual se veía prometedor, y lo fue. El NFS Heat seguía con la personalización que se le había dado al juego a partir del año 2015 en donde salió NFS (2015). Dicha personalización se fue perdiendo con el pasar de los años desde 2010 cuando salió Need For Speed Hot Pursuit, el cual hacia referencia al antiguo juego de 2002 llamado de igual manera, esta entrega fue realizada por así decirlo, como un remake al juego del 2002 con el mismo nombre. En fin, en cuanto a NFS Heat hay mucho que decir.

Need for speed Heat es un juego de conducción mundo abierto Arcade en donde la temática es prácticamente la misma de todas las entregas anteriores. Esta vez nos ubicamos en una ciudad llamada Palm City, una ciudad que hace referencia a Miami. En esta entrega no hay ciclo de 24 horas, sin embargo puedes seleccionar entre día y noche, cada una con distintos eventos.

Cuando uno comienza a jugarlo por primera vez, te das cuenta de un juego muy bien hecho, con un ambiente basado en Miami, una iluminación realmente buena y la misma emoción de correr carreras ilegales teniendo a la policía detrás de ti.

Historia

En cuanto a la historia , es cierto que tiene cinemáticas cortas y demás, pero aun así, te entretienes bastante para completarlo, pues obvio que la primera vez que vas a jugarlo, no vas a saber hacer algo o donde esta un sitio, pero aun así tiene una buena historia, una bonita aventura para viciarse varios días. (No quiero enfocar tanto en la historia ya que no quiero hacer spoilers)

Autos y personalizacion

En cuanto a autos el listado es muy variado, tienes de todo para elegir, desde un Mustang del 69’ hasta exóticos como un Ferrari 488. En esta entrega igual que en las anteriores el arsenal de modificación es variado aunque cuenta con muchas mas mejoras visuales que anteriores juegos.







Este juego vino con una aplicación para móviles la cual te dejaba personalizar tu auto incluso antes de que el juego saliera lo que le daba mas emoción al asunto de la modificación.

También puedes modificar a tu personaje, basándote en personajes selecciona bles que te proporcionan y podrás modificar el que mas te guste con ropa de todo tipo







El juego cuenta con todo tipo de modificaciones

Vinilos

Llantas

Alerones

Kits de ensanche (Incluyendo modificaciones parachoques, faldones)

Neones

Multijugador

No quiero hablar mucho en cuanto a multijugador porque eso ya va dependiendo de cómo la persona se sienta jugando online. Sin embargo al jugar online se entra a una sesión freeroam la cual podras pasear por la ciudad junto a otros jugadores que entren a esa misma sesión y de allí invitarlos personalmente a una carrera.

DLCs

El juego cuenta actualmente con 2 DLCs, el primero es un Mclaren F1, a mi personalmente me pareció muy caro ya que 5 Euros para un solo auto es mucho. Tambien esta el DB11 Volante el cual es gratis.

Conclusion

Es un Need For Speed bueno, que sin duda será recordado por su ambiente e iluminacion, pues tiene su potencial y me parecio una entrega en casi todos los aspectos hermosa. Hay un par de cosas que me hubiera gustado y un par de cosas que no me gustaron. Una de las cosas que me hubiera gustado es la inclusión de Toyota, la cual no apareció por ningún lado en el juego.

Yo personalmente le califico 8/10