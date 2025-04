Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un título muy conocido actualmente gracias a su nueva entrega de este año 2019, como ya sabrán la franquicia del genero de juegos de carreras no se queda atrás este año así que la empresa de videojuegos “EA” nos trae la nueva entrega de la saga de Need For speed siendo también la vigésimo cuarta entrega de este grandioso título de carreras, así dándonos a conocer su gran nombre publicado como “Need For Speed Heat”. Un título que sin duda promete y cumple con todas las expectativas del género. Sin más detalle vayamos con el contenido, espero les guste mi artículo.

Need For Speed Heat Es un juego del género de carreras y persecución mundo abierto en el cual se estrenó el 8 de este mes de noviembre de este año 2019 para las consolas Playstation 4, Xbox One y para PC. Este título nos ofrece un mundo de carreras donde deberemos ser el mejor corredor o corredora de Palm City (Una ciudad basada en Miami, florida), para cumplir esta meta deberemos de competir contra otros corredores y ganar cada circuito de carreras que compitamos, podremos participar tanto en carreras legales durante el día y carreras ilegales por la noche, con el fin de obtener una recompensa diferente ya sea reputación para pasar de nivel o dinero para comprar nuevos autos o usarlo para mejoras en nuestros vehículos de carrera. Durante nuestra aventura en este mundo abierto podremos competir en todo tipo de carreras, así como carreras directas o de derrape pero con el mismo objetivo de ser el primero en llegar a la meta, sin embargo cada circuito que vayas ganando se ira complicando y se irá aumentando la dificultad, no lo digo solo por los otros competidores sino por las persecuciones de la policía, mientras tu intentes llegar de 1er lugar de la carrera te estarán persiguiendo la policía para arrestarte, así que ten mucho cuidado cuando compitas de noche en carreras ilegales porque puedes perderlo todo si te llegan a atrapar o te destrozan el auto.

Sin duda un título para prometedor y divertido.





Cuando vayas a competir deberás de decidir si correr primero de día o de noche, ya que obtendrás beneficios distintos así que decide y piénsalo bien, de igual modo deberás de participar de las 2 formas así que no te estreses mucho. Si corres por el día obtendrás dinero como recompensa al ganar cada circuito que participes, mientras más acumules dinero será mejor ya que te permitirá mejorar tu coche al máximo y así poder participar en otros eventos con coches más veloces, cuando me refiero que puedes mejorarlo… es en todos los sentidos, así como por ejemplo mejorarle el motor, la transmisión, el turbo, exactamente todas las partes de interior del coche, esto nos permitirá que nuestro coche sea mucho más veloz que antes, además el dinero también nos servirá para comprar nuevos vehículo y Tunear nuestro auto como mas lo deseemos.





Por otro lado si prefieren participar en eventos de carreras preferiblemente nocturnos la dinámica de juego será totalmente distinta a los eventos diurnos, aquí es donde las carreras no serán lo mismo, serán mucho más complicadas de ganar gracias a las persecuciones de la policía, mientras más obtengas reputación tu nivel aumentara y también aumentara la agresividad de la policía, esto quiere decir que las persecuciones serán mucho más complicadas mientras más avances con tu vehículo. Además esto te permitirá desbloquear accesorios en mejoras y de tuneo para el auto.





El juego puede ser algo repetitivo en cuanto las carreras y los retos que posee sin embargo el juego nos ofrece algunos que otros desafíos para realizar, ya sea desafíos normales o del modo campaña, se puede considerar también como objetivos. Estos objetivos algunos que otros son fáciles y otros son un poco más complicado, pero no imposibles de realizar.

Encontraras desafíos de persecución, de carreras, de rampas, de romper carteles, entre otros desafíos.



El comienzo de la historia de este título es bastante peculiar al de otros título de Need for speed, sin embargo al mi parecer no es tan mala la historia, aunque muchos considera que su historia es bastante floja y escaza de contenido (Dicho por analíticos de videojuegos). Al comenzar este título veremos una cinemática bastante guapa en donde las noticias presentan y explican el mundo de las carreras legales que son bastante famosas en esta ciudad y las carreras callejeras donde se rompen completamente la reglas, aquí es donde la policía supuestamente se encargan de arrestar aquellos que rompan esta reglas compitiendo en eventos por las noches, después de esta noticia y cinemática tan guapa comenzaremos conduciendo un coche bastante genial en medio de una carrera con otro personaje, aquí nos enseñaran lo básico del juego y su dinámica, al terminar la carrera veremos otra cinemática en el cual trata que atrapan al personaje y nos dan a entender un poco sobre quienes serán los malos de esta historia (No daré mucho detalle, juégalo). En fin después de este comienzo tan “épico” deberemos de elegir nuestro primer coche y el avatar con el que nos volveremos el mejor corredor.





Gráficos: El juego posee unos gráficos espectaculares y hermosos, están muy bien diseñados más que todo el entorno de juego, cada detalle del entorno se puede presenciar, ya sea las sombras, el diseño, los colores, etc. Se puede decir que los entornos y escenarios del juego se valoran más que los diseños de los autos, el diseño de los coches están bien y bonitos acorde a su marca, sin embargo no terminan de encantar del todo.

Spoiler y novedad:

Mientras avancemos en la historia de juego nos encontraremos un vehículo bastante conocido llamado “BMW M3 GTR”, un vehículo que se presenció por primera vez en la entrega de Need For speed Most Wanted y que volveremos a ver en esta entrega, bueno no solo ver también podremos usarlo en su máxima potencia, un vehículo que nos hará recordar viejos tiempos y que seguro usaremos en esta entrega. Si tienes el juego y deseas este vehículo lo desbloquearas al final de juego, así que empieza a jugarlo hasta ganártelo.

Sin duda uno de mis vehículos favoritos.





Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran mucho, antes de finalizar este articulo debo recomendarle este juego, es un juego que cumple con lo que promete y que te divertirás mucho, aunque puede ser algo repetitivo pero no le quita que sea un mal juego, cumple de satisfacer al jugador y mantenerlo entretenido. Sin más que decir me despido y les mando un abrazo a todos.

Tráiler: