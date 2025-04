Introducción

¡Muy buenas a la comunidad Gamehag! Sean bienvenidos una vez más a uno de mis artículos referente al mundo de los videojuegos de la década dorada de los 2000; en esta ocasión hare continuación a una serie de videojuegos muy famosa correspondiente al género de las carreras y adrenalina pura, no obstante, esta entrega ha sido calificada como una de las mejores de su género e incluso de dicha saga como lo es nada más y nada menos que Need For Speed. Así que le vamos a dar la bienvenida a la secuela del Need For Speed Undeground a la cual les comentare en el presente tema.

La tan apreciada segunda entrega de la serie Underground está catalogada como una de las más destacadas de toda la saga. Esta joya llamada Need For Speed: Underground 2 es un videojuego del género de Carreras callejeras o urbanas desarrollado por la muy conocida Electronics Arts (EA), lanzado en el año 2004 (Un año después de la primera entrega) para múltiples consolas en donde son más relevantes la PlayStation 2, Xbox y la PC. En el nombrado título se realizaron bastantes mejoras e innovaciones en muchos aspectos, además de incluir nuevas características que a pesar de estar ausentes en su antecesor entrega, no influyen mucho en la jugabilidad, pero si en temas de gráficas.







La presente secuela presenta un nuevo reto de carreras automovilísticas de la manera más realista posible en ambientes urbanos con autos exóticos y personalizados, entre ellos haciendo una nueva inclusión a más automóviles del porte deportivo por lo que la competencia es más elevada y divertida, mezclando la adrenalina con la destreza las cuales son de gran importancia para el jugador para que así pueda conducir a través de las nuevas e increíbles pistas llenas de curvas, rectas, obstáculos e incluso lluvias que ofrece esta nueva entrega, por lo que los retos nunca van a faltar.











Por otro lado cabe destacar lo muy buena y perfecta que es la jugabilidad, y es que esta serie de juegos siempre se ha caracterizado excelente gracias a este aspecto. Esta entrega nos ofrece grandes comodidades para poder disfrutar con nuestro mando cada carrera que se nos presente, permitiendo controlar el auto a nuestro antojo de manera eficaz y cómoda, pero claro está que la habilidad del jugador también influye, ya que sin ellas, es posible que este se lleve muchos choques y últimos lugares. Sin duda alguna los controles son de lo mejor y aquí se han mejorado bastante por lo que siempre vamos a sentirnos augusto de controlar cada coche disponible.







Por ultimo este Underground continúa la esencia del anterior sin hacer muchos cambios en cuanto al tema callejero, incluso la historia hace referencia con el primer juego solo que esta vez se puede conducir a través del mapa del juego para así poder buscar cada misión a completar, además siguen estando la mayoría de los coches, las pistas son bastante innovadoras pero aun poseen obstáculos como los vehículos tradicionales e incluso se podría decir que los modos de juego que a continuación analizaré siguen siendo los mismos, solo que con alguna nueva novedad, pero en si está muy bien que se haya seguido esta dinámica de juego ya que fue la que dio inicio a esta querida serie.











Modos De Juego

-Exhibición: Este el modo tradicional de carrera libre a través de un circuito de varias vueltas o personalizado, puede ser entre 2, 3 hasta 4 competidores.

-Sprint: El típico modo de carrera lineal que inicia en un punto y termina en otro sin tener que dar vueltas.

-Drag: Uno de los modos de juego más llamativos de esta serie son los drag, que son carreras en aceleración en una larga recta en donde influye mucho el arranque, los cambios y más que todo la velocidad del auto, no obstante al no saber realizar los cambios de manera correcta puede llevar al jugador a sobrecalentar el auto hasta quedar descalificado, o fácilmente al chocar con algunos de los obstáculos como paredes o autos.







-Derrape: Otro de los grandes modos es el derrape, en este lo importante es saber hacer los derrapes en cada curva, por lo general mientras más largo es dicho movimiento más puntos se otorgan, los cuales son relevantes para obtener la victoria. Para ello esta entrega ofrece nuevas pistas especiales para este tipo de carreras por puntos en donde además incluyen distinto modos de derrapes.







-Calle X: Es extraño porque en mi juego se le llama “Circuito X”, es un nuevo modo el cual es parecido al modo exhibición solo que aquí tendremos pistas más cortas transformadas en tierra al estilo de Rally, por lo cual resultan ser un verdadero desafío para autos que no tengan una gran aerodinámica (Eficaces en Curvas).







-URL: Este es el modo torneo a puntos pero con un toque más de carreras en autódromos como la Indy, por lo que el toque callejero muy característico de Need For Speed desparece en este modo de carreras.

-Carrera Libre: Es un modo totalmente libre en el cual el jugador escoge cualquier auto para así recorrer todo el mapa de Underground.

-Persecución: Este es muy parecido al modo cañón del NFS Carbón solo que aquí se puede desarrollar en cualquier pista y el auto perseguido al ser pasado puede volver a sobrepasar al seguidor sin un límite de tiempo o puntos.



-El Modo Todo Terreno: Es un modo especial para los autos gigantes a todo terreno, en el cual se puede participar en Exhibición, Sprint y Drag.







Gráficos

El juego en su apartado gráfico posee grandes mejoras en cuanto a su antecesor, en el detalle de la sombras, esta fueron suavizadas y mejoradas increíblemente, por otro lado las transiciones de los autos lucen con mejores resoluciones, no obstante algunos colores siguen siendo iguales, pero eso no quita la gran optimización que lograron hacia ellos; Por último se agregó mucho más estética a los autos, haciendo que estos luzcan sus diseños exóticos de manera más bonita y realista posible, haciéndolo más llamativo al juego. En mi caso les puntuó un 20/10 porque fue impresionante esta mejora de este juego.







Conclusión

Need For Speed Undergorund 2 es considerado uno de los mejores de su serie, quizás por detrás o por delante del Most Wanted eso dependiendo de los jugadores, pero para mí supera en algunos aspectos a todos los demás. Sin duda alguna este es un auténtico y gran juego de carreras, lleno de adrenalina y mucha diversión. No sé qué opinen ustedes sobre este juego, pero para mí fue y será el mejor de todos. Sin más que añadir, espero que les haya gustado el artículo y espero seguir trayendo más contenido.

Con cariño y dedicación: LM21.