Minetest - ¿La mejor copia de Minecraft?

Bienvenidos de vuelta, estimados lectores, a un artículo más redactado por su servidor, HellMota. En esta ocasión nos topamos con un juego bastante curioso y muy poco conocido llamado "Minetest" como habrán visto en el título, aunque no por ello menos interesante. Minetest es, como la mayoría de los videojuegos inspirados en el título "Minecraft" e "Infiniminer", un videojuego sandbox de mundo abierto lanzado en el año 2011 tanto para PC como para dispositivos móviles, desarrollado por Perttu Ahola (celeron55), como parte de un proyecto independiente que fue expandiéndose con la ayuda de la comunidad.



Como pequeña acotación, aunque la intención del artículo es reseñar el juego en su totalidad, se hará mucho más hincapié en su modo de juego multijugador, ya que no solo es el más conocido sino el más cómodo y llamativo para comentar.



Con esto en mente, espero que esta breve reseña sea de su agrado. =)

¿Un singleplayer vanilla extremadamente mediocre?



Seamos honestos... ¿Quién no ha disfrutado de jugar Minecraft en el modo singleplayer? Contamos con una meta y un fin que le ha costado al juego varias versiones en forjar, con algunos detalles que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo, pero siempre bajo la misma premisa de comenzar, progresar y por fin completar el objetivo de la entrega, en este caso matar al dragón. Por desgracia, Minetest se sale completamente de este esquema, sin casi enemigos a los cuales matar, minerales que conseguir, ni siquiera armaduras para crear, simplemente un mundo sin objetivos que fomenta la creación de construcciones, con algunas herramientas para optimizar la obtención de minerales, ni más, ni menos.



Digamos que el punto fuerte de minetest no es su singleplayer vanilla; pero su modo de juego multiplayer es, sin lugar a dudas, la otra cara de la moneda. Al ser un juego de software abierto y con mods en el lenguaje de programación LUA (que facilita de manera abismal el trabajo de los modders), comenzaron a surgir servidores repletos de mods, con herramientas nuevas, dimensiones, enemigos y animales pasivos, NPCs con historias y listado de misiones con los que el juego se llenó de jugadores al instante. La facilidad del modo de juego multiplayer recae en que no es necesario descargar los mods desde un enlace externo o foro, sino que el mismo juego al entrar al servidor se encarga de instalar los mods necesarios, aunque la descarga toma un largo tiempo de espera, esta optimiza mucho más el trabajo de entrar a un servidor modeado.







Estilos de servidores



Como tal, el estilo que más ha triunfado en Minetest sería el modo supervivencia, con protecciones de zonas como el spawn, misiones al estilo RPG aprovechando la capacidad del juego como mundo abierto y la creación de tiendas o comercios, como algunos de los mods más originales y más usados para este tipo de servidores. La gracia del apartado de servidores es que no se quedan solamente ahí, logrando creaciones tan impresionantes como mapas de "Skyblock" o "Captura la Bandera" con misiones, modos de juegos variados y en el caso de Captura la Bandera, armas fuera del contexto medieval como rifles y granadas.



Mas sin embargo, si no deseas realizar la ardua tarea de conseguir materiales o matar enemigos, puedes optar por entrar a alguno de los tantos servidores en el modo de juego creativo, sin interrupciones para dejar volar tu imaginación en una parcela o en el mundo abierto sin miedo a que destruyan tu base, te roben o te maten.







Gráficos, jugabilidad y sus pocos requisitos



Aunque no lo parezca, Minetest tiene una capacidad para la configuración de sus propios gráficos brutal, desde lo más sencillo como el campo de visión, la calidad de las nubes o la resolución del juego, hasta opciones de renderizado del mapa, opacidad de líquidos y hasta colores en la niebla. Se puede considerar un juego completamente personalizable y muy intuitivo, ya que además de contener en sus keybinds las habilidades básicas como correr, agacharse o moverse, también contiene opciones como cargar todos los chunks del mapa y tener visión ilimitada, o cambiar el modo de juego con una sola tecla.



Como un punto extra, este videojuego en un principio no pesa más de 100MB, pero se advierte que puede llegar a consumir como máximo 1GB de espacio de almacenamiento, haciendo que cualquier computadora o laptop de oficina pueda cumplir con sus requisitos recomendados. Además de esto, y volviendo a sus aspectos in-game, la interfaz del menú y el inventario son muy parecidos a las del videojuego Minecraft, por lo que si has jugado esta entrega previamente, no es muy difícil la tarea de adaptarse a la interfaz de este nuevo juego.







¡¿Juegos dentro de un juego?!



Efectivamente, gracias a las invenciones de la comunidad se ha logrado tal y como se hace en la entrega de Minecraft, por medio de importar archivos, la creación y el uso constante de mapas con temáticas de otros juegos tales como Subway Surfers, Pac-man o Grand Theft Auto; aunque es posible encontrar hasta versiones más realistas por medio de paquetes de recursos y algunos mods del mismo Minetest, llegando a tener gráficos bastante superiores en comparación a su versión vanilla.



Este apartado de mapas, lo podemos encontrar en el mismo menú de Minetest, dentro de la tabla de contenido, junto con otros archivos tales como paquetes de mods o paquetes de texturas, siendo los primeros en salir los más jugados y por ende los más conocidos de la lista, solamente hace falta darles una oportunidad a cada uno de ellos.







Mi Opinión



Sinceramente, se lo recomendaría a todo el mundo solo y exclusivamente por la experiencia multijugador. No tiene punto de comparación el nivel de amabilidad y de generosidad de las personas en cada uno de los servidores, tomando en cuenta que este juego tiene como punto cúspide 50 personas por servidor, siendo la media de unas 5 a 10 personas por servidor. Además, los mods que más se usan son los que están mejor programados y, en servidores multijugador, tienen mucha capacidad para crear maquinas gigantes, sistemas de comercio y hasta decoraciones y creaciones inimaginables.



Hasta aquí llega el artículo, les dejaré un gameplay tipo Walktrought de un creador de contenido de habla inglesa por si quieren echarle un vistazo y observar las animaciones y las interfaces más a detalle, aunque como siempre les recomiendo, mejor pruébenlo ustedes mismos. =)



Gameplay