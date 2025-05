MINECRAFT VS FORTNITE: ¿Cuál es mejor?

Esta es una comparación de ambos juegos..Aquí no trato de ofender a los que les gustan estos juegos.Ambos son dos estilos diferentes,de estos no se puede saber cual es el mejor.Repito solo compararé a ambos,bien comencemos:

RANGO DE EDAD

Minecraft y Fortnite son obviamente juegos muy diversos en términos de a quién se dirigen. Casi todos juegan ambos juegos, no se puede negar que Fortnite está dirigido a un público que es principalmente niños y adolescentes. Sin embargo, Minecraft realmente no tiene un público objetivo porque todos pueden divertirse con este juego al no tratar específicamente de atraer a un determinado grupo demográfico.

Minecraft logra seguir siendo un juego más abierto para todos y mantiene a personas de todas las edades jugando. Hay muchos niños que juegan Minecraft, pero también hay muchos adultos y, obviamente, sé que también hay muchos adultos jugando a Fornite. Pero mi punto es que una vez que salgas de la demo objetivo de fortnite, los números caen bastante rápido.





REPUTACIÓN

Los juegos épicos están en problemas ahora mismo. Bueno, siempre están en apuros para algo con la comunidad, desde el impulso de la tienda de juegos épicos y todos los movimientos extremadamente mal recibidos que han hecho, la compañía tiene un agujero que ha sido un desastre y muestra en sus productos. La tienda de juegos épica es un desastre, en fortnite casi siempre está en mal estado en términos de errores, fallas, estabilidad del servidor, etc. Es bastante conocido por ser inestable.

Ahora compara eso con Minecraft en Microsoft. Ahora Microsoft definitivamente no es una compañía perfecta y han tomado muchas decisiones horribles en el pasado. También son mucho más respetables y tienen un legado mucho más largo. Todos son mucho más rápidos para reparar sus productos y mantenerlos técnicamente estables.

MINECRAFT NO ES COMPETITIVO

Bueno, hay una cosa competitiva de Minecraft Monday, pero eso es más por diversión. Ahora fortnite intenta venderse como un juego casual, pero para todos en el planeta es bastante claro que ya no es casual.

Si solo compararas los aspectos creativos de fortnite y los aspectos creativos de minecraft. Minecraft seguiría siendo el claro ganador porque el juego fue diseñado pensando en la creatividad, mientras que fortnite fue diseñado para ser un juego de batalla real primero en una herramienta de creatividad más adelante. Son juegos muy diferentes, pero si no eres una persona muy competitiva, fortnite no será el juego para ti y eso es una gran señal de que Minecraft está a la cabeza.





ESTABILIDAD

Fortnite casi siempre está en un estado defectuoso o hay algo mal con los servidores. ¿Pero qué hay de Minecraft? Piensa en todos los años de Minecraft cuánto tiempo ha estado fuera y piensa para ti mismo. Cuando fue la última vez que notó un error importante, ahora no digo que Minecraft sea impecable como un juego en términos de rendimiento técnico. Pero lo que digo es que es mucho más estable que fortnite y ese tipo de cosas deja una impresión en las personas. Si estás buscando un juego creativo divertido y tuviste uno que se sentía muy inconsistente y las características se activaban y desactivaban mientras el otro siempre era consistente. Probablemente gravitarías hacia el segundo.



OPCIONES

Tienes muchas más opciones al crear cosas en Minecraft. Fortnite es un juego de batalla real con herramientas creativas que se lanzarán más tarde, mientras que definitivamente creo que el modo creativo de fortnite es bastante impresionante. Sin duda, es uno de los mejores en el mercado en este momento, si no el mejor, todavía no está cerca del nivel de personalización de Minecrafts en las opciones.

Las cosas que las personas que hacen minecraft son increíbles. Si quieres jugar a disparar cosas, obviamente no irás a Minecraft. Pero si quieres una herramienta de creatividad, Minecraft sigue siendo el mejor del mercado.



MODS

Honestamente, las modificaciones tienen un impacto bastante masivo en la vida útil de un juego. Solo mira juegos como GTA 5, fallout 4, skyrim witcher 3 y muchos más. Todos estos juegos tienen una vida útil bastante limitada en papel. Han seguido siendo algunos de los juegos más populares en la plataforma hasta el día de hoy. Se puede decir sobre Minecraft, que tiene una comunidad de Modding masiva y aparentemente se agrega contenido nuevo a través de modding todos los días. Las modificaciones que las personas están hechas para Minecraft son bastante increíbles y han agregado una tonelada de vida útil al juego, además, ya que la vida útil de Minecraft ya era bastante infinita. El continuo crecimiento de la comunidad de mods solo continuará. Fortnite probablemente se haría algo de justicia agregando mods.



Mi VEREDICTO

Creo que Minecraft puede estar superando a Fortnite. Fortnite obviamente está dominado el año pasado, pero en los últimos meses Minecraft ha hecho el esfuerzo para volver a la cima. Así que les dejo a ustedes, ¿les gusta más Minecraft o Fortnite?