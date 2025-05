Minecraft ¿Qué es?

Hola compañeros de gamehag, en este artículo hablaré sobre el videojuego Minecraft, dando mi opinión e invitándolos a jugar este maravilloso juego.

Primero que todo: Minecraft es un videojuego tipo sandbox, disponible en las plataformas: PC, Xbox One, Xbox 360, Móvil, PS3, PS4, PS Vita,Wii U y Nintendo Switch; donde hay dos modos de juego:



-Supervivencia: Se centra principalmente en sobrevivir y avanzar lo máximo que se pueda, completando logros, mejorando equipamiento, etc. se divide en dos modos :

-Normal: tiene cuatro dificultades: Fácil, Normal, Difícil y Pacífico. Donde aumenta o disminuye su desafío de sobrevivir. Puedes morir las veces que quieras, pero cuando lo hagas, perderás todo lo que lleves equipado contigo.

-Hardcore: tienes únicamente una vida, y si mueres, se borrará tu mundo junto con su progreso.



-Creativo: Se centra principalmente en construir o experimentar con las funciones que tiene. Puedes hacer lo que te de la gana las veces que quieras. construir y destruir. No tienes barra de vida ni de hambre (a diferencia del modo supervivencia).



Ya sabiendo esto, hablaremos de otras cosas que lo hace especial:



-Mapas; Los mapas o mapas de aventuras son mundos que han sido creados por otros jugadores con un propósito, ya sea de mostrar su capacidad para crear estructuras, monumentos, etc. o de experimentar mecánicas nuevas e inventadas por ellos.



-Servidores: Los servidores ofrecen una jugabilidad totalmente distinta a este videojuego, añadiendo a este minijuegos para probar tu habilidad con o contra otros jugadores a nivel internacional.



-Comandos: Una parte clave para la creación de algunos mapas son los comandos, ya que ofrecen posibilidades casi infinitas, con ellos puedes hacer desde un objeto que flote en el aire, hasta peleas contra jefes con mecánicas distintas, y muchísimas cosas más.



-Mods: Son algo externo al juego, pero su posibilidad es infinita, tan solo basta con buscar ¨mods para Minecraft¨ y te saldrá una lista enorme de distintos y únicos mods que te permiten hacer muchísmas cosas.



Ahora mi opinión;



A mi me gusta este juego y reconozco que así como tiene cosas muy buenas, las tiene muy malas, como la mayoría de videojuegos. Pero a mí me parece algo especial y único, por sus grandes posibilidades. Este es un juego de los que pocas veces te aburrirás de jugar.



Ahora es cuando te invito a que lo pruebes y te metas en una nueva aventura en la que siempre tendrás nuevos retos y desafíos por completar.



Yo me despido .Gracias por leer este artículo.