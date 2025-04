Mi opinión sobre Life is Strange 2

Hola a todos c:

En este articulo voy a hablar sobre el videojuego Life is Strange 2, aprovechando que hace poco se lanzo el quinto y ultimo episodio de esta temporada quería dar mi opinión sobre la historia de esta maravillosa franquicia, lo que me encanto, lo que no me gusto y lo que me pareció irrelevante. Sin mas que agregar comencemos:

Life is Strange es un videojuego de aventura gráfica que consta de cinco capítulos y que fue lanzado el 26 de septiembre del 2018, siendo desarrollado por Dontnod Entertainment y publicado por Square Enix para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

Pequeña introducción a la historia

Todo comienza en Seattle, un estado de Washington. Allí viven los hermanos Sean (17) y Daniel Díaz (9) con su padre Esteban. Su vida es normal como la vida de cualquier chico a su edad, pero debido a un trágico y confuso accidente ellos deberán huir de la policía que les pisa los talones en casi todo momento de la historia queriendo encarcelarlos y separarlos. Debido a esto solo tienen un destino: Puerto Lobos, una ciudad de México donde nació y creció su padre Esteban antes de tener que irse a Estados Unidos en busca de un nuevo rumbo.

A lo largo de la historia estaremos en el papel de Sean, el cual debe guiar y educar a su pequeño hermano Daniel mientras luchan por sobrevivir y llegar a su destino, sumándole que deberemos tomar decisiones que irán determinando su futuro y que tendrán que lidiar y convivir con sus consecuencias.

Ahora los hermanos Díaz pasaran por muchas dificultades en su camino hacia su nuevo hogar, poniendo a prueba sus valores, límites y sobre todo su lazo de hermandad.







Jugabilidad

En general la franquicia de Life is Strange se basa en explorar cada escenario y poder interactuar con él ya sea un dialogo, objetos coleccionables, toma de decisiones entre otras. En si es un título más narrativo en el cual la jugabilidad pasa más desapercibida ya que estamos más al pendiente de las cinemáticas, pero saben cómo compensarlo muy bien.

Una de las cosas que me gustaron de este título es que se puede interactuar con Daniel de muchas maneras, utilizando sus poderes o no. Estas interacciones van forjando los lazos entre Sean y Daniel siendo tanto buenos como malos además de que van desarrollando la personalidad de Daniel durante la historia.

Además me fascinaron los ítems coleccionables que podemos encontrar explorando minuciosamente nuestro entorno y en algunos casos necesitando la ayuda de Daniel para conseguirlos. Estos ítems se usan como decoración para la mochila de Sean y Daniel y cada uno contiene un recuerdo importante a diferencia de las anteriores entregas que solo eran fotos o grafitis.







Algo muy interesante en esta entrega es que podemos explorar muchísimos lugares y muy diferentes entre ellos el los cinco episodios, tiene muchísimas locaciones, objetos ocultos y bastantes interacciones tanto con el entorno como con otros personajes.

Respecto a la historia hay cosas que me gustaron mucho empezando por los temas y problemáticas que hay en la actualidad como el racismo y las orientaciones sexuales. Nuestros protagonistas son estadounidenses, pero con descendencia mexicana, esto basta para que sufran todo tipo de discriminación de intolerantes y racistas americanos que le van a traer más problemas de los que ya tienen, también hablan sobre el famoso muro que divide la frontera de México con la de Estados unidos y de cómo sufren los inmigrantes para poder establecerse en Estados Unidos, inclusive en el último episodio nos encontramos con una pareja de inmigrantes mexicanos que quieren ingresar a E.E.U.U. para comenzar una nueva vida y poder darle un mejor futuro a su hijo/a, al igual que hizo el padre los hermanos Díaz.

Respecto al tema de la orientación sexual me gusto mucho como abarcaron el tema, a pesar que en las anteriores entregas lo habían tratado, para mi esta vez lo hicieron desde otra perspectiva además de que también habla de la homofobia. En el último episodio conocemos a una pareja de hombres que cuentan cómo eran sus vidas antes de asumirse, como fue el proceso y como decidieron exiliarse de la ciudad a causa de la discriminación no solo de la sociedad sino también de su propia familia. Además, no solo vemos esto en personajes secundarios, sino que también lo vemos en Sean ya que él es bisexual y podremos decidir si tiene una relación con una mujer o con un hombre a lo largo de la historia.

Algo que si en serio me encanto y me hizo emocionar fueron los guiños a su antecesor y a sus protagonistas y más aún en el último episodio, pero de esto no diré mucho ya que no quiero spoilear, solo diré que vuelve un viejo personaje a darnos una mano en esta travesía hacia Puerto Lobos.









Hay otras cosas que, si me gustaron, pero no del todo como por ejemplo esta vez hay siete finales alternativos, eso me encanto ya que hay un abanico más grande de posibilidades y va más arraigado a la relación que se haya desarrollado entre Sean y Daniel, además de que los finales son muy distintos entre ellos, pero lo que no me gustó tanto es que a pesar de esto no es tan difícil tomar una decisión final a comparación de su antecesor Life is Strange 1, es como si a pesar de todo no te importa tanto el desenlace de los hermanos Díaz como en su momento nos importó el final de Max y Chloe.

Otro ejemplo son todos los personajes que te vas topando mediante avanza la historia, es como si no pudieras entablar empatía o cariño con ellos, tal vez se debe a que los hermanos tienen que estar en constante movimiento para llegar a su destino y escapar de la policía, pero no pude empatizar con casi ninguno e inclusive en momentos sentí que había personajes secundarios irrelevantes, además de que con algunos no hay tanta interacción o su interacción al final es casi irrelevante.

Y por último los episodios se me hicieron un poco cortos exceptuando los primeros tres, los últimos me los termine en un abrir y cerrar de ojos, sumándole que esta vez los lanzamientos de cada capítulo eran muy separados entre ellos y eso hacía que se me hiciera un poco tedioso, al salir un nuevo capítulo era como que no recordaba muy bien lo que había pasado anteriormente y eso hacía que perdiera un poco la emoción. Decidieron tardar tanto en los lanzamientos de los episodios porque querían pulirlos bien y que la historia de Sean y Daniel sea recordada con el mismo cariño que la de Max y Chloe.









Conclusión

Life is Strange 2 es un buen juego, con sus pros y sus contras, pero que ha logrado su cometido, al fin y al cabo, la historia de los hermanos Lobos a mi parecer será disfrutada y recordada, no tanto como la de Max y Chloe, pero si tendrá un lugar en los fans de la franquicia. Todos sus posibles finales son muy buenos, además de que toca temas de la sociedad que nos afecta hoy en día y los abarca de una manera muy ingeniosa y linda a la vez a pesar de que algunas sean horribles y que es sorprendente que existan en pleno siglo XXI, sumándole que nos dejara adentrarnos en diferentes comunidades y conocer un gran abanico de personajes, haciendo todo esto un videojuego que nos ayuda a reflexionar sobre algunas de las problemáticas que aún existen en nuestra sociedad.