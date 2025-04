MH: One's Justice-Reseña

Boku no Hero Academia, o My Hero Academia, es un popular anime basado en el manga homónimo de Kohei Horikhosi. Aprovechando el fenómeno fan, en 2018 Bandai Namco lanzó un juego de lucha basado en la franquicia, My Hero: One's Justice. ¿Estará el título a la altura de la obra original?

La trama del juego empieza más o menos en la mitad de la segunda temporada del anime, lo que sería el inicio del arco del Asesino de Héroes Stain, y continua hasta la mitad de la tercera temporada, con la batalla entre All Might y All for One. Para contarnos la historia el juego opta por un estilo de Visual Novel en forma de viñetas de cómic que pega mucho con la estética y tono de la serie. No obstante, de cara a algunas escenas importantes contaremos con escenas animadas en 3D y aquí es donde empiezan los problemas.La primera escena de este tipo que vemos es la del choque final entre Deku, Iida y Todoroki contra Stain, esta escena en concreto está bien animada y no tengo ningún problema con ella. Lo que pasa es que desde este punto tendremos que esperar un montón hasta poder volver este tipo de cinemáticas. Esto es un error bastante grave por dos razones. El primero es que hay momentos que en la serie original brillaban por su emotividad o por ser realmente épicas como por ejemplo el Delaware+Detroit Smash al 1.000.000% de Deku contra Muscular que aquí se reduce a un viñeta que ni siquiera tiene un arte especialmente llamativo. Así que como el título no añade cinemáticas donde debe hay una gran escasez de las mismas y las que finalmente aparecen no están a la altura como la del United States of Smash de All Might, que no solo comete el error de dejar al número uno en su forma musculosa sino que además el golpe carece de todo impacto.Para despedir el apartado con un tono más positivo es mi deber añadir que el juego cuenta además con una trama extra al acabar la principal en la que vivimos los mismos eventos pero con Shigaraki y su Liga de Villanos como protagonistas. Como lector del manga y conocedor del increíble desarrollo que reciben los antagonistas en la trama, la verdad es que es un gustazo poder ver la historia desde su punto de vista. Además, una vez que hayamos terminado esta historia también desbloquearemos una trama extra más. En este caso el Torneo del Festival Deportivo de la UA. No termino de entender porque pusieron esta parte al final y no al principio de la trama, pero tampoco me voy a quejar por más contenido.Como es obvio, uno de los puntos llamativos del juego es poder jugar como nuestros personajes favoritos de My Hero Academia. En este caso el juego cuenta con 20 personajes más 3 DLCs (siendo uno Deku Shoot Style que es gratuito, Endeavor que venía incluido con la reserva del juego e Inasa Yoarashi que es de pago). Por lo tanto está claro que el juego cuenta con un plantel más que decente, ahora bien, ¿es divertido jugar con estos personajes?Pues de hecho sí. El juego nos permite encadenar diferentes combos alternando nuestros ataques normales y especiales para llevar a nuestro rival al aire y encandenarle golpes de maneras espectaculares. No obstante por muy increíble que sea hacer esto hace falta cierta habilidad para prolongar los combos y aún así el juego los limita de dos manera para darle la oportunidad al jugador que va perdiendo de remontar. Una de ellas es reducir el daño que causan los ataques cada vez que encandenamos uno y la segunda es darle una invulnerabilidad momentánea al rival para que nuestra sucesión de golpes se termine y pueda volver al ruedo. Es una medida que puede gustar o no, pero al final un jugador habilidoso ganará igualmente con o sin estas mecánicas de equilibrio del juego así que personalmente no las veo como algo negativo.Para empezar a encandenar ataques es necesario conocer bien el sistema de combate, que se basa en una suerte de piedra, papel o tijera. Para hacer más corto y sencillo de entender, contaremos con tres tipos de ataque: unos normales que son rápidos, los contraataques que son lentos pero que no pueden ser interrumpidos por los normales y los agarres que son algo más intermedio. Si nuestro enemigo trata de agarrarnos deberemos asestarle un golpe normal porque así atacaremos antes, si nos hacen uno normal usaremos un contraataque para que no empiece un combo y si va a hacer una contra le agarraremos para pararle. Es un sistema la mar de sencillo, pero muy efectivo. Fuerza a los jugadores a estar atentos en todo momento y es muy satisfactorio.El juego cuenta con una gran variedad de modos para elegir. El modo Historia del que ya hemos hablado, el modo Entrenamiento para practicar, el modo Online para combatir con gente de todo el mundo y escalar en los rankings, el modo Arcade que no puede faltar en un juego de lucha y un modo Misiones.Este modo nos hará elegir tres personajes para realizar combates con características especiales, como enemigos con más salud de la normal o con ataques más potentes. Una vez ganemos estos combates nuestros personajes subirán de nivel y conseguirán objetos para recuperarse entre batallas al estilo de un RPG.Y luego está la guinda del pastel. En todos los modos conseguiremos objetos de personalización para los personajes, esto hace que cada rato que invirtamos en el juego tenga una recompensa. Además nos permite vestir a nuestros héroes o villanos favoritos como se nos antoje y eso siempre es divertido.My Hero One's Justice no es un juegazo ni mucho menos, pero con alguna rebaja de por medio es un título muy recomendable para los fans del mundo creado por Kohei Horikhosi. Si os interesa lo podéis encontrar para PC, PS4, Switch y Xbox One.¡Gracias por leer hasta el final!