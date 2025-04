Metal Slug XX (El mejorado Metal Slug 7)

Hola comunidad de Gamehag, es esta ocasión hablare sobre “Metal Slug XX” que como dice el título del artículo, es una versión mejorada de Metal Slug 7 (esta sería la segunda vez que SNK saca una nueva versión del mismo juego, ya lo hizo con Metal Slug 2 llamando a esa versión mejorada Metal Slug X)



Metal Slug XX es un juego de disparos en 2D (Run And Gun y Shoot ‘Em Up) donde tenemos que ir avanzando por los niveles destruyendo a todos los enemigos que se interpongan en nuestro camino, esta versión está disponible originalmente para PlayStation Portable (PSP) y las consolas de la pasada y actual generación como en Steam. Esta versión más que solo corregir problemas, también agrega nuevas cosas a esta entrega como:

Más armas, más vehículos para usar, más caminos alternativos, modificación de ciertos escenarios y hasta cambiaron el narrador del juego, también implementaron mejoras gráficas y la opción de poner el juego a modo de pantalla 16:9.

En está versión Leona también es un DLC :’(





Perdón por la larga introducción, pero ahora sí, vamos a ver todos los puntos generales como jugabilidad, historia, etc y les voy a dar una calificación del 1 a 10 a cada apartado.



Sin más que decir, doy comienzo.





El juego ya sabemos que es difícil, pero es más difícil decir cual de todos los juegos de la saga, ya que, depende mucho de la persona que lo juegue, aunque si puedo decir que este juego es el juego de la saga con mayor numero de enemigos en pantalla a la vez. Haciendo que sea un infierno jugarlo incluso en su dificultad más sencilla.







Este juego es el que más me costó de toda la saga pasar, debido a que siempre había miles de enemigos y pareciera que a los enemigos los hicieron más agresivos ya que apenas te ven y ya te sacan un lanzacohetes. También hay que hacer mención a los jefes, uff… una pesadilla enfrentarlos intentando no morir. (MIS RESPETOS A AQUEL QUE SE HAYA PASADO EL JUEGO SIN PERDER UNA SOLA VIDA)



No hay más que decir ya que la esencia de la saga es la dificultad y si el juego fuese fácil, no sería un Metal Slug como dios manda.







La historia para entenderla bien, tienen que saberse la historia de Metal Slug 3D, ahí se explican todos los detalles, pero, aun así, se los voy a resumir XD.Luego de que nuestros héroes Marco y Tarma de las fuerzas Halcón y a Eri y Fio de los Sparrows destruyan los planes de la corporación Oguma comandada por los aliens de la raza Tuaha De Dunan. Siguen preocupados debido a que el general Morden todavía anda merodeando por donde sabe, pasa un tiempo y la armada regular encuentra un documental de un soldado de la armada rebelde en el cual se encuentra en un centro de basura, la armada regular envía a Marco, Tarma, Fio y Eri a investigar allí, obviamente no van solos, también entran en acción 3 de los miembros de los Ikari Warriors: Clark, Ralf y Leona.Juntos exploran estas instalaciones de basura para intentar acabar con lo que queda de la armada rebelde, luego de un tiempo corto, una maquina gigante aparece para intentar matarlos, sin embargo, nuestros héroes logran destruirla. Lo que no sabían es que Morden era el que comandaba esa máquina, este logra escapar antes de que la máquina explote y cuando parecía que el había sido derrotado, un misterioso portal se abre y de del salen soldados de la armada rebelde con distinto uniforme y encima, tenían un armamento muy avanzado para la época (vienen del futuro, en resumidas cuentas)Los soldados le dicen a Morden que van a seguir sus ordenes para lograr de una buena vez conquistar el mundo, Morden al ver la situación que se le presentó, reconstruye su ejército con soldados normales y del futuro, esto lo hace para disimular las cosas y que parezca que solo son soldados.Nuestros 7 “héroes” al ver que había más soldados de la armada rebelde que lo habitual, deciden investigar el paradero de Morden buscando pistas y demás para intentar detener a Morden de una buena vez por todas.La historia si bien es interesante, no genera mucho de suspenso ya que desde el principio te dicen que son enemigos del futuro.Yo hubiese hecho que al final nos cuenten todo eso del futuro, pero, aun así, la historia está bien lograda y te entretiene pese a que la jugabilidad es lo más resaltado en esta saga de juegos.El juego tiene una jugabilidad más elaborada con respecto a sus entregas anteriores al sexto juego que las explicaré más adelante. Ahora explicaré los puntos generales.El juego como bien nos indican, tiene una perspectiva en 2D la cual hace que solo podamos avanzar de izquierda a derecha o viceversa dependiendo del nivel mismo.Esta perspectiva logra que la acción sea muy fluida y enriquecida, haciendo que se pueda disfrutar y presenciar en cada segundo.No tengo mucho para decir sobre esto así que mejor paso al siguiente punto.El juego tiene un estilo de control de 4 direcciones, haciendo la jugabilidad un poco arcaica, aunque muy bien elaborada ya que, puedes apuntar por un par de segundos en otra dirección que no sea las 4 preestablecidas.También tiene más botones que usar que en juegos pasados como un botón para cambiar el arma que estemos usando por la otra que hayamos agarrado o por la pistola por si no se nos apetece gastar balas de esa arma (puede servirte más adelante en el nivel, aunque tienes que procurar no morir)Y más funciones extras que por obvias razones, no voy a mencionar todas.El juego en si es igual a los anteriores Metal Slug con la diferencia de que modernizaron los controles.Podemos usar nuestro arsenal para acabar con los enemigos como también usar granadas o lo que sea que sirva para lanzar (como piedras). También a lo largo del juego nos topamos con distintas maquinas que podemos usar para destruir a los enemigos con más facilidad y sin arriesgarnos a perder una vida.Este juego de la saga como en el anterior, mantiene la nueva mecánica de las habilidades de los personajes como también sus aptitudes y estadísticas,Ahora dependiendo del personaje que juguemos, podemos tener distintas cosas como que Fio es el personaje que más balas puede llevar, Ralf es el más fuerte en cuerpo a cuerpo, Tarma es el que mejor sabe manejar a las maquinas y un largo etc. Haciendo que ahora si sea crucial el personaje que vayamos a elegir para superar la aventura, esto también le da una rejugabilidad más grande ya que, hace que el jugador quiera jugar con todos y probar sus habilidades.Como pueden observar, estamos ante el Metal Slug con mejores mecánicas y jugabilidad de toda la saga.Si bien en jugabilidad general es lo mismo que los demás juegos de la saga, tiene estos añadidos que hacen que el juego se sienta como si de uno original se tratase.Obviamente como vieron en mi último artículo de Metal Slug 5, los personajes del juego son legendarios en todo sentido, son muy carismáticos, divertidos y hasta entendemos las aptitudes y defectos de cada uno.Marco, Eri, Tarma y Fio siempre nos han divertido y los recordamos con gran cariño, pero ahora imagínate a ellos 4 con 3 de los personajes más importantes de la saga Ikari Warriors y The King Of Fighters y que encima, sus apariciones estén justificadas.Más que excelenteEso es lo que hacen Metal Slug 6, 7 y XX, aunque estos 2 últimos agregan a Leona haciendo aún mejor la cosa.Prácticamente, la saga de Metal Slug siempre tuvo personajes icónicos o bien trabajados, pero siempre que salía un nuevo personaje, o no aparecían los clásicos o 2 eran sustituidos. Bueno, en MS6, 7 y XX eso quedo atrás, ahora no solo se dan el lujo de dejar a nuestro cuarteto de siempre, si no que los juntan con otros 3 personajes y wow, no hay muchas palabras para definir eso.Prácticamente el estilo de gráficos jamás fue tocado en los juegos principales, siempre se mantuvieron igual, aunque en las últimas entregas se mejoraron las texturas y los escenarios de fondo pasaron a ser hechos con pixeles natos a estar hechos con fondos en 3D que la verdad, me gustan mucho, pero hace que la interacción con los escenarios esté a un nivel reducido en comparación a los escenarios hechos con pixeles.Aparte de que en esta entrega los gráficos del MS7 original fueron mejorados (rediseñados) y no una simple escala de resolución, alcanzando lo máximo de calidad en la saga en cuanto a nivel gráfico.Igual a día de hoy los escenarios parecen un poco acartonados, pero no se notan mucho, más si usas un emulador para mejorar las texturas o juegas en las versiones de consolas actuales o de PC (Steam)La ambientación del juego es siempre optima para un juego de acción basado en la guerra, hay niveles que pese a sus diseños en 3D, aun siguen teniendo ese nivel de detalle que siempre ha marcado a la saga en estos aspectos.Hay escenarios como, una isla llena de basura, unas minas en lo profundo de la tierra, etc.Aunque hay que admitir que muy realistas no son ya que, mayormente los problemas de la saga ocurrían en ciudades o en instalaciones enemigas. Igual me gustó el cambio y esto hace que no se sienta repetitivo.No hay mucho que decir de los efectos de sonido más que la mayoría de sonidos fueron reemplazados a partir de MS6, dándole algo más de realismo y haciendo que se sientan frescos, habían cambiado de narrador en MS6 y ahora en este MS XX lo volvieron a hacer y debo decir que este ultimo me encanta jajaja. Nada más que agregar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La música del juego mezcla melodías clásicas de los primeros juegos que era una música militar con sonidos hechos por computadora, y la combina con una orquesta para dar más seriedad al juego y lograr ambientar más.Y como siempre, hay canciones que fueron editadas como la de “FINAL ATTACK” o la de “MILITARY SYSTEM”Prácticamente, la música a nivel técnico es de lo mejor y no hay nada que reprocharle.Link de la música en Spotify:La nota va para los 3 apartados en general.El juego como bien sabemos, pese a ser el de mejor jugabilidad y demás, le falta algo para que sea igual de épico que los 3 primeros juegos. Igual es un muy buen juego de la saga con una acción intensa, una jugabilidad excelsa, personajes memorables, buen soundtrack, gráficos hermosos pese a no ser realistas.El juego también es bien difícil y si eres noob en los videojuegos, vas a sufrir mucho.Como dije en el artículo de MS5, una lástima que SNK no saque más juegos de la saga que no sean los “Tower Defense” que, si bien son buenos juegos, no van con la saga y aparte son Pay To Win.Espero SNK recapacite y nos den ese Metal Slug 8 que tanto queremos (o 9 si tomamos en cuenta a Metal Slug Advance)Este es el fin de mi artículo, espero los haya informado y entretenido, también espero que el juego les guste como a mí.Sin más que decir, me despido, hasta un próximo artículo.