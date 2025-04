Mejores soundtracks Ep.1: Persona 5 & The Royal

No les ha pasado que cuando juegan su vídeojuego favorito, les gusta tanto lo que tiene, que lo repiten, una y otra y otra vez. Es normal, me pasa seguido, repetir mi misión favorita, estar en una parte del mapa que me gusta tanto, la parte personalizable, o lo mejor de todos. El Soundtrack (OST) - Música



¡Hola a todos! Mi nombre es Solux, en esta ocasión les hablaré en una serie de contando la historia detrás, el desarrollo, y el producto final de los Soundtracks de los videojuegos. La música en un videojuego no es solamente importante, sino, necesaria.



Hoy les hablaré sobre: Persona 5 y Persona 5 The Royal.

Primero que nada, que es Persona?



La saga persona, nació como un Spin-off de Shin Megami Tensei, desarrollado por ATLUS. Siendo de Género JRPG, que desde 2000, han ido saliendo juegos para varias consolas, la mayoría siendo de Playstation, pero algunos salieron para Nintendo y Xbox.







Los Personas, es como Pokemon y Final Fantasy, ¿en qué sentido?

En el sentido de que cada juego, cada historia es distinta de la otra (Cada vez se hacen referencia con otras entregas), por lo que el ambiente será distinto, lo que tienen en común es... Que siempre serás parte de un grupo de adolescentes que trataran de salvar el mundo, y el uso de habilidades y existencias de las personas.



¿Personas?, ¿Qué es eso?

La explicación más lógica, son los espíritus libres de los personajes que representa la rebeldía ante un injusticia. (Para los que ven jojo's, son como los Stand's)



Ya que dije de un pequeño resumen, contaré sobre Persona 5 y Persona 5 The Royal.







Persona 5 y Persona 5 The Royal son la entregas más reciente de la saga, donde el objetivo es despertar los corazones de las persona que han estado y siguen cometiendo pecados, y hacer que se arrepientan. Para eso, nos adentraremos a sus palacios, que para ellos, son sus realidades distorsionadas que esconden su gran tesoro que mantiene el poder de sus pecados. Y nuestro objetivo, es robar sus tesoros y hacer que confiesen sus actos.

(Persona 5 The Royal, es una versión mejorada y extendida de persona 5 original, además de tener traducciones en varios idiomas)



Para, nos meteremos en el metaverso, y entender el uso de las máscaras, los personajes, tendrán su máscara puesta en su cara, y al darse de la realidad que viven, en un momento de injusticia, despiertan, y se arrancan la máscara para invocar su persona.







Esto da a entender algo, al arrancarse la máscara, duele, ya que empiezan a entender que el mundo donde viven, los obliga a ocultar sus miedos y debilidades para así, los elegidos, despertar y ayudar a los que aún no pueden entender. El que adquiere este potencial, despierta y entiende que situaciones son malas, pero nadie los nota. Para ello, adquieren el poder de sus personas para combatir y vencer la injusticia de forma indirecta, estando en el metaverso y mementos. Y que en cada día, viven el mundo real.







Una vez que ya expliqué el contexto del juego, voy a contar sobre su soundtrack, que en mi punto de vista, es una de las mejores que he escuchado en mucho tiempo.



Lo básico de esto es que tiene un total 110 canciones originales de persona 5, más 25 canciones con la versión The Royal.



Todo esto, es producido por:



Shoji Meguro (4/6/1997)







Compositor veterano, ya que él se unió desde que nació ATLUS, participando en la mayoría de personas, y también, en canciones para Catherine.



Y la cantante de las canciones:



Lyn Inaizumi (8/3/1988)







La cantante de turno para este juego, que honestamente, su trabajo al cantar en inglés, son de los mejores que he escuchado en muchos videojuegos.



Una vez dicho, les compartiré una muestra de 5 canciones, de cómo insertan muy bien el contexto del juego, yo daré una pequeña explicación de las canciones.



5.- Beneath the Mask





A pesar de que esta canción, haga muchas referencias sobre obras de la literatura, el contexto está claro: Vivir día a día, sentir que tuve que cambiarme para empezar una etapa forzada, una golpe de realidad dura, donde uno resiste cada día de la vida.



4.-Rivers In The Desert





Recomiendo, cuando sientas, que debes comenzar una vez más pon esta canción. Para que así, tengas todo lo necesario para poder dejar todo lo malo que ha pasado, y comenzar para una vida mejor.



3.- Take Over





Siempre que quieras demostrar la verdad, hazlo pero con el mejor humor que tengas !ES HORA DE REVELARSE¡



2.-I believe





Esto es una forma de entender y superar las dificultades, para decidir que queremos en esta vida. Escoger que queremos en esta vida y lo haremos con todas las fuerzas.



1.-Throw Aways Your Mask





A veces soñamos, hasta lo inalcanzable, o vivir en otro mundo con una realidad diferente. Pero es imposible y no te va a gustar, lo recomendable, es no soñar eso, y tomar otras opciones, créeme, te vas a sentir mejor.





En conclusión, Las canciones de Persona 5 y Persona 5 The Royal, es uno de los RPG que reflejan a la perfección la realidad del mundo, pero como uno se supera a uno mismo, a pesar de su soundtrack, el juego es muy bonito estéticamente hablando, y una jugabilidad totalmente viciante.



Yo fui Solux, Escribiendo esto, mientras tomo un Café, Nos vemos a la próxima. !ADIOS¡