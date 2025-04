¡Buena comunidad de Gamehag! Hoy renacemos en tiempo mediavales con un personaje que brillo mucho en la época de los 90 y no por su encantadora sonrisa sino por su gran carisma a pesar de no articular palabra.



Acompañadme al mundo de los muertos con: Medievil Remake.

Medievil un icono de mi infancia y ahora vuelve en forma de remake para que todos podamos disfrutar de semejante joyita. En primer lugar empezare con un punto que me pareció un hacha de doble filo, y es que el tema ve sobre su segundo titulo ya que es una pena que cuando hicieron el remake no apostaran por traernos también esta entrega consigo, bien hasta aquí el lado negativo. Como lado positivo tenemos una reducción de precio notable y la verdad que muy tentador algo que no hubiera sigo posible si incluían como mencione la segunda parte.Os contare que me pareció el juego ya que sin dudarlo lo compre de salida, pero me gustaría enfocarme en el gameplay que nos ofrece si bien es tal y como recordaba puesto que cuando faltaba poquito para la salida del remake pude rejugar el original. Las mecánicas son completamente igualita eso es algo que me gusto mucho pero también tiene un inconveniente, el hecho de que han pasado muchísimos años y podrían haber corregido algunos defectos que tenia el inicial con respecto a la cámara llegando a ser muy molesta en ciertos puntos del juego, en un principio pensé que era yo pero preguntando a varias personas que también le dieron una oportunidad coincidieron en lo mismo. No es ni mucho menos una molestia grave como para dejar de lado el título pero si un poco de mimo en esos detalles hubieran sentado genial.Visualmente es todo un acierto a decir verdad es de esos remake que me encantan puesto que son mi tipo de remake, pues cuenta con las cosas en su sitio respetando totalmente al original como fue el caso recientemente de Spyro trilogy. En cuanto a las cinemáticas también me dejaron un buen sabor de boca sobretodo la divertida muerte que tiene nuestro caballero de huesuda armadura Sir Daniel.Contando incluso con un sistema de trofeos añadiendo ese aliciente para echarle más horas. De hecho me encanta esto en los juegos pienso que alargan la vida de estos y en bastantes casos hay trofeos harto difícil teniendo que recurrir a dedicarle suficiente tiempo para lograrlos y a quien no le gusta tener el platino de su juego favorito.Me gustaría resaltar la historia que nos ofrece siendo respetada en su totalidad ya que sigue habiendo un brujo que quiere dominar el mundo y para ello revive a un ejercito de no muertos para que le ayuden, aquí es donde nuestro protagonista toma importancia ya que se le atribuye unos méritos de los cuales no es merecedor, pues fue abatido el primero de todos. Para mi un punto muy positivo ya que considero que los que no modifican nada de sus títulos en cuanto a trama se refiere son los verdaderos remakes.¿Que seria una buena historia sin sus melodías? las músicas que nos ofrecen están remasterizadas a tiempos modernos con mezclas bastante interesantes pero sin perder el toque retro que lo define. A parte de contar con un doblaje al castellano (aunque nuestro protagonista solo parezca balbucear palabras) todos los demás si podrán comunicarse con nosotros y este apartado en mi opinión esta de lo mas mimado.Un juego maravilloso que si bien no es perfecto (nadie lo es) tiene sus fallitos, aun así es un jugazo en toda regla. Nos tocara la nostalgia en los mas profundo de nuestro corazón, esa lagrimita que soltaremos en caso de haber jugado al original es brutal, y en caso de que seáis nuevos jugadores os acabara encantando sin ninguna duda. El juego fue y es una pasada, bastante divertido de hecho te sacara alguna que otra risa algo que me recuerda mucho al tipo de películas de Tim Burton en el que a pesar de ser algo lúgubres en cuanto escenarios más sus personajes no quita el hecho de que también pueda ser acogedor y te saquen una buena carcajada. Ahora bien como dije antes el que no traiga esa segunda parte para mi es demasiado doloroso y espero que se animen en algún momento en presentárnosla aunque sea para Ps5 para que así nuestro caballero se nos presente una vez más poniendo su escudo y sus espada a nuestra disposición.Espero que os haya gustado el artículo y aunque no lo haya creado por secciones deseo que hayáis podido disfrutar la lectura. Un abrazo y hasta la próxima comunidad.