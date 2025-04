Mazm Jekyll and Hyde

Hola chicos y chicas de Gamehag, alguna vez se han preguntado, ¿cómo sería jugar una novela literaria? Con Jekyll and Mrs Hyde obtendremos la respuesta a nuestra pregunta. Este juego, totalmente gratuito fue desarrollado por Mazm la cual se dedica a hacer este tipo de de proyectos de llevar novelas literarias a los juegos. Dicho esto, comenzamos!!!



HISTORIA: La trama empieza con una escena con una en la que vemos que están la puerta en la casa de un hombre desconocido. Este hombre del cual no sabemos su nombre y tampoco podemos ver su cara por completo, le dice al repartidor que ponga el paquete en el suelo con mucho cuidado ya que es muy importante. Luego de esto le pide al repartidor que espere ahí ya que va a realizar algunos experimentos. Este hombre afirma que muy pronto los hombres serán libres. Luego de esta muy extraña escena estaremos en la Mansión Utterson en el año 1883 donde asumiremos el papel del verdadero protagonista del juego, Gabriel John Utterson. El Sr. Utterson es abogado, tiene una Biblia en su escritorio y a lo largo del juego nos daremos cuenta que a él no le gustan las novelas, ya que sus historias están muy lejos de la realidad y él prefiere leer cosas históricas y productivas. El Sr. Utterson está analizando un testamento de un amigo que no sabemos quién es y en eso recuerda que tiene una cita con Enfield. Luego de que el Sr. Utterson se encuentra con Enfield ambos personajes tienen una agradable conversación, hasta el momento en que notan que algo no está bien. Ellos aparte de que ven que hay cosas destruidas, encuentran un zapato como niña en medio del camino. Resulta que Enfield sabe de lo sucedido y a partir de aquí comienza a contarnos. Resulta que en la noche anterior había un hombre que vestía de manera elegante pero era aterrador y desagradable. Éste hombre causó desastres en la ciudad y cuando una niña se cruza en su camino sin intenciones de hacerlo, este extraño hombre comenzó a pisarla. Luego de haber pisoteado a la pobre niña el padre va y auxilia a su hija y al llevársela, a ésta se le cae uno de los zapatos quedando éste objeto como una evidencia en la escena. El hombre que causó los daños y además hirió a la niña a pisotones, decidió pagarle al padre de aquella niña con un cheque. Enfield, quien trató de mantener la situación bajo control y además de que aquel hombre pague por lo que hizo, notó algo muy extraño en este cheque.











NOMBRE: Resulta que el nombre de aquel hombre extraño es Edward Hyde y el cheque que le entregó al padre de aquella niña que había pisoteado estaba a nombre de otra persona. Fue cuando Enfield pasó inmediatamente a verificar este cheque al banco, ya que si no estaba a nombre de Hyde entonces seguro que el cheque era falso. En el banco le informan a Enfield que el cheque era totalmente genuino, osea que no era falsificado ni nada de eso. Lo que es más extraño es que el cheque está a nombre de alguien a quien Enfield conoce, ya que está a nombre un amigo del Sr. Utterson. Luego Enfield le cuenta a nuestro protagonista que la casa de Hyde no está para nada lejos de donde quedó el zapato de aquella niña y de donde también se pueden ver algunas cosas de madera que están totalmente destruidas, así ambos caminan hasta llegar a dicha casa. Una vez que están frente a la casa del Hyde, a Utterson le llegan un montón de preguntas, ¿por qué el nombre de un amigo suyo figura en un cheque entregado por un hombre que causó tanto mal? Para averiguarlo Utterson decide preguntarle a Enfield cuál fue el nombre que vió en el cheque. Como respuesta Enfield prefiere no decir el nombre que vió en el cheque para no manchar el honor de aquel amigo del Sr Utterson y a la vez aclara que aquel nombre que vió fue la razón por la no llamó a la policía para que se detuvieran a Hyde. Sin saber nada sobre quien podría ser ese amigo cuyo nombre está en aquel cheque, Utterson decide aceptar la respuesta de Enfield como válida, tomando en cuenta nadie más sabe sobre el asunto. Por último Utterson toma la decisión de resolver este gran misterio, entonces volverá a su mansión para averiguar si ha visto antes el nombre de Edward Hyde en alguna parte ya que aunque no conozca a este hombre, de algún modo su nombre le resulta familiar.









CONTROLES: Este juego tiene unos controles bastante sencillos ya que se trata de un juego móvil pensado para pantallas táctiles. Para mover al personaje sólo tenemos que pulsar sobre la pantalla en la dirección donde queramos que vaya. El personaje puede interactuar con el escenario en el que se encuentre, sólo debemos pulsar sobre el ícono de una lupa cuando ésta aparezca. Será igual si queremos hablar con los demás personajes, debemos acercarsnos a ellos y pulsar sobre el ícono que aparece sobre sus cabezas Este juego tiene una forma diferente de trasladarnos de un lugar a otro, ya que para esto tenemos pulsar el mapa y elegir el lugar al que queramos ir. Por cierto, los lugares que aparecen en este juego están basados en Londres, que al parecer es donde se desarrollan los sucesos del mismo.









NIVELES: Este juego cuenta con 5 capítulos y los sucesos del último capítulo se ubican en el año 1886, osea tres años después de que Utterson se entera por medio de Enfield del problema que dió inicio a la trama. Aunque Edward Hyde es el antagonista del juego, también es un personaje jugable del mismo. Asumiendo el papel de Hyde nos dará la oportunidad de qué cosas hace éste personaje en los momentos y lugares en los que Utterson está ausente. De hecho todo lo que les he contado de la historia, sólo forma parte de la conversación entre Enfield y Utterson. Pero la historia que narró Enfield podemos vivirla asumiendo el papel de Hyde. Las historias de Hyde son muy pocas en comparación con la trama principal del juego, ya que las historias de Hyde son sólo para conocer los crímenes que este personaje va realizando, pero también podemos conocer un poco más al villano a través de éstas. La primera historia es gratis, las otras podemos comprarlas con monedas que conseguimos viendo anuncios.









MÚSICA: La música de esta juego tiene un objetivo claramente definido, tratar de sumergir al jugador en un ambiente terrorífico. Es sorprendente cómo ésta se con el ambiente en el que se encuentra el protagonista. Personalmente creo que éste apartado no está nada mal en éste juego. De hecho cuando comenzamos a jugar nos dan una serie de advertencias y recomendaciones, nos recomiendan usar auriculares al jugar y nos advierten que tanto la música como las imágenes que se muestran en el juego pueden llegar a causar traumas o pueden ser irritantes, cosas como esas. Lo de las imágenes lo dice porque de vez en cuando durante la historia del juego, se mostrarán imágenes relacionadas con la escena actual en que se encuentre nuestro personaje. Pero créanme realmente no es gran, aunque pienso que si hay personas muy sensibles tal vez no sea mala idea atender a las advertencias y lo digo por las imágenes sino por la música.









Bueno como pueden ver me he centrado demasiado en el apartado de la historia y ése es el punto fuerte de este juego. Cuando lo jugué todavía era 2018 y el juego estaba en inglés. Este año aunque hace un tiempo noté que por fin agregaron el idioma español. Aún así con todo y estando en inglés ya lo había jugado así y con algo de lucha pero pude entender bastante la historia. De verdad el final es super impactante. Además las imágenes adicionales del juego no cuestan tanto son como unas 120 monedas y los capítulos adicionales en la que jugamos como Hyde son 100 monedas me parece, tomando en cuenta que por cada anuncio que veas te darán 30 monedas. Bueno todo esto que les digo es en base a mi experiencia, no se si habrán cambiado mucho las cosas con tantas actualizaciones pero lo que sí es seguro es que pueden jugar la historia principal sin problemas. No necesita conexión a internet y es totalmente gratis en la Google Play Store. Con esto digo adiós esperando que les haya gustado mucho mi artículo. Se despide su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!