Pues contare algo de mi experiencia en este juego, y uno que otro detalle.

Pues jugué con Max Payne nuevamente recientemente, y sigue siendo bueno manitos (a pesar de ser ya algo viejo). También se ve muy, muy tonto: es mucho más divertido ahora que ver la mueca de Sam Lake pegada a la cabeza de Max mientras dispara la cara de esquiva a los matones. Me temo que Max ya no está "a la vanguardia", y mirar los fragmentos de la novela gráfica nuevamente me recuerda que muchos de los paneles parecen fotografías unidas con filtros de Photoshop (siendo sincero).Pero Max Payne sigue siendo genial (o como diría yo, mas mejor :v). Puede que no "tenga a los espectadores mirándote por encima del hombro con asombro", pero creo que esta crítica se sostiene de otra manera. Sin embargo, si nunca lo jugaste, te sugiero que esperes una oferta de Steam (aunque puede que ya la tenga).Tengo que admitir que mi recomendación está al menos parcialmente arraigada en la nostalgia de una de mis series favoritas.Pues casi cuatro años después, después de volúmenes de atención de la prensa (incluida nuestra portada de mayo de 2001), Max Payne se convirtió en oro el domingo 16 de julio. Después de haberlo superado, finalmente podemos declarar que valió la pena la espera. Max Payne es genial. A decir verdad, los tiradores en tercera persona no son mejores.Hasta ahora, ya que se sabía poco sobre la historia, la atención que rodeaba a Max Payne se ha centrado en el motor del juego. Afortunadamente, la trama, una historia de policía de estilo noir sombría y convincente, es tan apasionante como las impresionantes secuencias de acción.El juego comienza con Max tambaleándose en el techo de un rascacielos de Nueva York, la nieve cae "como cenizas de cielos post-apocalípticos" (lo de la cámara lenta aun me gusta), las sirenas resuenan desde la calle de abajo. Él comienza a reflexionar sobre su situación, y el juego que sigue es un flashback narrado de 21 capítulos de cómo llegó allí.En los primeros cinco minutos de juego, revives el núcleo mórbido de la ira de Max. Al regresar a casa de su golpe policial, encuentra a su adorada esposa y bebé brutalmente asesinados, y los asesinos drogados aún deambulan por la casa. Después de enviarlos, Max se une a la DEA, buscando venganza contra los traficantes de drogas responsables.Hacemos un par de días atrás. Max se ha infiltrado en la familia de la mafia más dura de Nueva York, y está en camino para encontrarse con su manejador de la DEA en una estación de metro cuando todo sale terriblemente mal. La cubierta de Max está reventada, su compañero es asesinado y Max está acusado de su asesinato. Sin nada que perder y un dolor creciente por venganza, procede a cazar la cadena de mando del mafioso.Ya sabíamos que el motor del juego emplea un modo de "tiempo de bala" en cámara lenta en el que la acción se desarrolla como escenas de The Matrix, pero no sabíamos cómo mejoraba la mecánica del juego. Resulta que el tiempo de bala es un recurso, similar a la munición y la salud, que se recarga lentamente con cada muerte. Es útil porque Max, a diferencia de la mayoría de los héroes de FPS, no tiene piel a prueba de balas. Recibes daño tan fácilmente como tus enemigos, por lo que el tiempo de bala es la ventaja del jugador.Cuando estás en cámara lenta, puedes girar y apuntar como de costumbre (aunque la velocidad de disparo disminuye). Esto le permite obtener una cuenta precisa sobre los enemigos en lugar de disparar a ciegas en su dirección. Usar el tiempo de bala junto con un salto que cae te convierte en un objetivo difícil, y Max generalmente puede eliminar a tres enemigos con solo heridas menores.Ah, y probablemente deberíamos decirte que es el efecto más atractivo desde la invención del polígono. No solo saltas entre velocidad regular y cámara lenta; un efecto de "interpolación" crea una transición suave entre tempos. Las explosiones de cañones de armas son de cuerpo completo, las balas dejan rastros mientras se deslizan más allá de su cabeza, y los proyectiles se expulsan de las cámaras como en gravedad cero. Cada ruido suena como un 45 tocado a 33, incluyendo voces y balas rebotando. Es fascinante y los espectadores te mirarán asombrados por encima del hombro.Cuando no estás en el juego, involucrado en una escena de acción sacada directamente de un slugfest dirigido por John Woo, la historia se desarrolla a través de una novela gráfica distinta. Cada vez que contesta un teléfono, lee una nota, habla con alguien o viaja entre sitios, aparecen paneles de cómics con efectos de sonido y narración. Funciona bien, lo que le permite relajarse y ver una exposición ingeniosa después de una dura hora de lucha. Los dibujos sombríos ayudan a desarrollar el ambiente de cine negro que Remedy buscaba.Los entornos del juego son menos estilizados y más realistas, con ciertas escenas que rompen la barrera del realismo fotográfico. El trabajo de textura tiene que ser visto para creerlo. Una fotografía detallada, perfectamente mapeada y de alta resolución cubre cada modelo 3D, desde personas hasta pistolas y frentes de tiendas. Sorprendentemente, el juego no requiere un sistema ninja. Funciona sin problemas en un Pentium 500, debido en parte a la extraña apreciación de los finlandeses por el código estricto.El efecto del fuego merece una mención especial. Nunca, en dos décadas de juegos, había visto llamas tan creíbles en tiempo real. Desde candelabros hasta bozal, se mueve como si fuera real. Una misión te hace correr por un restaurante explotando en llamas, y si no estás ciego, tu mandíbula caerá.El juego ajusta dinámicamente el nivel de habilidad del enemigo para adaptarse a tus reflejos, un truco genial e invisible. Los matones crean una oposición decente, pero su fuerza es su fuerza física, no su inteligencia. La IA puede quedar atrapada disparando contra paredes o vigas, dejando a Max suficiente tiempo para un picnic antes de silenciarlos. Todos son más o menos iguales en términos de habilidades, y no hay personajes jefes emocionantes.Con la excepción de dos secuencias de sueños de pesadilla (que realmente juegas, lo que hace algunos viajes secundarios inquietantes al infierno), las misiones te llevan a recorridos de edificios de la ciudad y, en un caso, a un barco de carga. El resultado es un flujo interminable de escenas de acción geniales, pero las misiones podrían haber sido más interesantes con la adición de IA amigable. A lo largo del juego, comisionas a alguien para desbloquear una puerta tres veces. Además de eso, estás solo.Tampoco hay inocentes en el juego, solo gángsters y drogadictos. Esta ausencia se explica por la tormenta de nieve, que tiene a todos encerrados en sus casas, pero la ciudad que nunca duerme parece extrañamente inactiva.Pues un último punto de elogio que Remedy merece es por los tiempos de carga. Cargar un mapa la primera vez lleva varios segundos, pero en cualquier momento después de eso (como presionar la tecla de carga rápida después de una inmersión patética en un disparo de escopeta), es instantáneo. Los finlandeses son obviamente muy impacientes.Si está buscando un gran viaje emocionante (y algo confuso :v), una historia interesante y tecnología de punta, Max Payne los ofrece a todos. Al igual que con el primer título de cualquier motor, su potencial no está totalmente cumplido, pero las novedades gráficas superan cualquier deficiencia. Los fanáticos ya se están preparando para modificar sus propias conversiones totales de Max Payne. Nos morimos por ver lo que viene después.