Match Land - Cocinemos monstruos

Hola gente, en esta ocasión les traigo Match Land, está disponible en Android y es un RPG puzzle de emparejamiento que estuve jugando para matar el tiempo. No soy muy fan de los ''Combina 3'' pero me supo entretener.

Introducción

Jugabilidad



Uso de la suerte/RNG

Héroes

Sistema de mejoras

Arena de cráneos

¿Lo recomiendo?

Cuando iniciamos el juego se nos da la bienvenida alde, nuestra misión acá es derrotarpara capturarlos y hacerlospara sacar ganancias, una vez derrotado elde cada monstruo en específico, se abrirá otro puesto de comida con un enemigo nuevo. Medio cruel el asunto pero es lo que haremos todo el tiempo así que voy avisando de lo repetitivo que puede llegar a ser.Losse dividen en oleadas de monstruos y para derrotarlos tendremos que combinar al menos 3 círculos de algún color en pantalla. Si seleccionamos a un enemigo podemos fijar el ataque y lo importante a saber es que su color representa su debilidad, por ejemplo el slime verde recibirá el doble de daño con ataques deverdes y se repite el mismo patrón para todo el juego, bastante intuitivo.El movimiento de los círculos puede ser en todas las direcciones y a partir del primero, una barra de tiempo empezará a bajar rápidamente para finalizar el turno, entonces nuestro objetivo es hacer combos lo más rápido posible ya que la barra de tiempo se resetea con cada combinación nueva.El daño que hacemos se calcula con el del héroe, la suma de círculos en cadena y la cantidad de combos en general que hagamos ese turno, siendo cada combo un aumento del 10% de daño para todos los personajes en el combate.Cuando las peleas duran lo suyo, se alcanza a rellenar una barra encima de cada héroe que representa elde cada uno, tenemos ataques como el daño en masa, confundir y curación de vida entre otras cosas. Es un buen momento para mencionar que a los enemigos obviamente no les gusta mucho la idea de ser comidos y te atacarán cuando el número encima de ellos llegue a ''1''. Si la vida llega a cero perdemos y toca empezar el escenario de nuevo, y hablando de perder, me gustaria destacar que es bastante complicado llegar a un punto donde no puedas pasar cierto escenario y requiera farmear, sin embargo por cada nivel que subas te aumentan permanentemente el daño del equipo en un 5%, creo que es algo bastante positivo para darle valor al nivel y la exp.Una cosa que pude notar fue la aleatoriedad presente en muchos apartados del juego, por ejemplo en los escenarios se pueden sacar hasta 3comoque luego explicaré para que sirven, pero el tema es que las estrellas dependen de losen los que hayas terminado el escenario. Esto al principio puede parecer un indicador de cuánto poder te falta para lograr la máxima puntuación, pero así como en un intento conseguís 1 estrella, en el próximo sacas las 3 sin haber hecho ningún cambio importante. La suerte puede llegar a ser muy exagerada, hubo una ocasión donde las 3 estrellas se conseguían hasta el turno 18 y complete el escenario en 5 míseros turnos, claramente es un arma de doble filo, podés salir confiado de ese golpe de suerte y ser destrozado en la próxima pelea.Para que entiendan qué tan aleatorias pueden ser las partidas me basta con decir que a veces no hay ninguna combinación posible para arrancar los combos y el mismo juego resetea la pantalla, me resultó cómico la primera vez que lo vi.Lo que necesitamos saber de los héroes es que suben de nivel usando, hay actualmente 6 clases y todos puedenuna limitada cantidad de veces usandodel color correspondiente, la evolución como tal es estadística... en lo personal me hubiera gustado algún cambio estético. Arrancamos con unos pocos héroes y podemos conseguir más con unasde los que están bloqueados, algunos personajes requieren más figuras por su nivel deNo me gusta ser tan pesado con algo, pero conseguir estas figuras probablemente sea lo más complicado de todo el juego, porque a medida que empezamos a sacar héroes comunes, los de rareza superior se vuelven un dolor en el alma donde se nota que no te van a regalar las figurillas tan rápido. Una de las pocas formas para obtenerlas es mediante, tenemos uno que se abre con, y el más óptimo es el cofre diario gratis. ¿Recuerdan lo que dije de la suerte? Bueno, en orden de querer sacar figuras nuevas estos cofres nos van a dar figurillas de personajes que... Cuando pasa esto las figuras se transforman en fichas porque obviamente no nos servirían de otra forma, haciendo que se vuelva una experiencia horrible después de abrir montones de cofres y sentir que realmente no estás progresando en ese aspecto.Cadase puede mejorar hasta el nivel 5, cuanto más alto sea mayor será la recompensa de oro y evos pero también las tiendas tardarán más tiempo en producir la recompensa al igual que necesitarán más monstruos capturados. Para mejorarlas se necesitanque conseguís en los escenarios y llega un punto en donde piden demasiados, pero que no cunda el pánico, existe una mecánica muy simple llamada '''' y básicamente nos permite completar un nivel al instante si ya pudimos conseguir las 3 estrellas en el mismo. Creo que es un toque esencial para que no sea tan pesado el farmeo y viéndolo desde otra perspectiva... no sé cuál fue el momento donde los juegos empezaron a implementar esta calificación de estrellas o cualquier variante de medalla con el objetivo de dar un incentivo para rejugar niveles, pero a veces no hay recompensa por el esfuerzo adentro del juego y todo se resume en un logro de steam por ejemplo.En el nivel 10 desbloqueamos como una especie de arena con escenarios que requieren de unapara entrar la cual nos dan cada 2 horas pudiendo acumular hasta 5. En el último escenario siempre hay unque cuesta 3 llaves, haciendo cada intento de vencerlo bastante valioso como para malgastarlo. Las arenas duran alrededor de 2 días y se resetean, así que si lográs matar al boss te recompensan con bastantes cosas, entre ellas unas fichas características de la zona que sirven para comprar objetos en la, también existe una tienda normal en el juego pero ni me voy a molestar en hablar de ella porque te estafan con algunos precios.Lo más destacable de estas arenas es que dan una las clases y colores, entonces como se resetea cada 2 días se terminan haciendo equipos interesantes y variados para tratar de aprovechar el bonus todo lo posible.Actualmente este juego tiene 6disponibles y cada una se resuelve en 5, capaz le ponen un nombre diferente pero al fin y al cabo es hacer lo mismo una y otra vez.Como dije antes no te quieren dejar fácil la obtención de personajes raros y esto hace que te quiten las ganas de obtener cofres que solo te daran figurillas repetidas, por lo que solo puedo recomendar este juego para matar el tiempo sin prestarle mucha atención a lo frustrante que pueden ser las recompensas y la suerte.Sin nada más que añadir les agradezco por haber llegado hasta acá, no creo que suba otro juego de este estilo porque suelen ser muy parecidos pero quería traer al menos uno, hasta la próxima :).