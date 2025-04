Hola, he resubido este artículo debido a que, el anterior fue marcado por error como plagio, hablé con los de Gamehag y pusieron ese artículo en el foro. Después pregunté si podía resubir este artículo y me respondieron que sí, siempre y cuando no sea igual, así que, si ven un foro de la misma temática que este, ese es el mío. Una vez aclarado esto, hago la breve descripción.



Marvel VS Capcom 2 - New Age Of Heroes. Es un videojuego de peleas Crossover creado en el año 2000 por la compañía japonesa "CAPCOM". Este juego salió primero en las “Arcades” y más tarde, tendría sus Ports a las demás consolas como Dreamcast, PlayStation 2, XBOX, etc.





Controles:

Combos:

Tipos de Asistencias:

Hyper Combos:

Snap Back:

La historia comienza con “Ruby Heart” una pirata que, se dedica a buscar tesoros y demás cosas de piratas. Tiene un barco volador llamado "Partenaire" que es el que usa para navegar por distintas partes del mundo sola.Un día, esta pirata estaba buscando un objeto que parecía muy pero muy valioso, hablamos de “La Armadura de la Erosión”, pero cuando encontró este objeto, ella sin querer hace que, un ser muy poderoso y maligno llamado “Abyss” despierte de su descanso poniendo en peligro a la tierra. Este ser esparce por todo el planeta un viento de energía que, al entrar en contacto con la naturaleza, mata toda la vida vegetal que hay en el planeta, dejándolo como si el planeta estuviese en su llamado “estado inicial”.Ruby Heart ve que al no poder hacerle frente por si sola, esta escapa del lugar y va a buscar la ayuda que sea necesaria para intentar derrotar a Abyss. Mientras tanto, los héroes más poderosos de Marvel y Capcom andaban buscando pistas, detalles, etc, del porque la tierra se ve en un estado horrible, los héroes investigan por un buen tiempo hasta que Ruby Heart se topa con ellos con su barco, ella les explica quién fue el responsable que causó todo el desastre en la tierra y lleva a los héroes a pelear contra el ser místico Abyss.Como pudieron leer, no es una historia muy compleja e interesante, pero como sabemos, las historias de estos juegos no suelen destacar mucho, más si se tratan de juegos Arcade. No hay más que decir, así que, veamos el siguiente aspecto.En esta edición de la saga Marvel VS Capcom, los jugadores pueden elegir una cantidad de 3 personajes y el combate funciona como un 1 contra 1 y termina cuando los personajes de un jugador hayan sido derrotados o se acabe el tiempo de batalla.Este capítulo de “MVC”, tiene un esquema de control en cual funciona con 2 botones para los puños, 2 botones para las patadas y 2 para las asistencias de los personajes en el combate, en la versión de PS2 y XBOX, hay dos botones extras que permiten ejecutar los Hyper Combos de cada personaje de una manera más fácil sin tener que apretar los botones normales para ejecutarlos. Hay que hacer mención en que existen 6 tipos de golpes en total en el juego (se dividen en 3 tipos de puños y 3 tipos de patadas):GD (Golpe Débil), GM (Golpe Medio) y GF (Golpe Fuerte). Para lograr hacer que los golpes fuertes se ejecuten, se debe apretar por segunda vez consecutiva el botón de GD.PD (Patada Débil), PM (Patada Media) y PF (Patada Fuerte). Para hacer las patadas fuertes, se debe de apretar por segunda vez consecutiva el botón de PD.Si se presiona botones en específico mientras usan las flechas o la palanca de dirección, se pueden ejecutar movimientos especiales que, dependiendo del personaje, se hacen de cierta manera. Estos movimientos se hacen casi de la misma manera que en los juegos de Street Fighter, que varían desde un simple golpe con un radio grande, hasta un láser, Hadōken, etc.Cada personaje en el juego tiene golpes, combos totalmente distintos haciendo que tengas que apretar distintos botones para ejecutarlos. También poseen 3 tipos de Asistencias diferentes (Una Asistencia es cuando un miembro del equipo que no está peleando pueden realizar un ataque ayudando a su compañero y que luego salga de la pelea) y tienen al menos, un Hyper Combo (Un Hyper Combo es un movimiento único de cada personaje que son ataques muy poderosos, pero consumen barras de poder). Para hacer que los Hyper Combos no se ejecuten en un mal momento, se agregó la posibilidad de hacer un “Hyper Cancel Combo”. Hay un movimiento que permite expulsar de la pelea a un miembro del equipo, llamado “Snap Back”.Los combos normales son golpes conectados que se ejecutan apretando una serie de botones, para saber cada combo hay que saber exactamente cómo funciona el esquema de control y la lista de movimientos del personaje en concreto)Cada personaje tiene 3 tipos diferentes de Asistencias, las Asistencias se identifican con las letras “α” (Alfa), “β” (Beta) y “γ” (Gamma).Cuando se elige al luchador, también se elige el tipo de Asistencia que deseemos. Los ataques de estas Asistencias son de distintos tipos los cuales pueden ser proyectiles, agarres, antiaéreos, rápidos, curativos, y demás movimientos.Los denominados “Hyper Combos” se ejecutan cuando la barra de poder tenga por lo menos 1 barra cargada, hay que aclarar que, estos combos pueden ocupar desde 1 barra hasta 3 barras. La barra de poder se llena a medida que vamos dando golpes, no importa si los acertamos o no, esta barra se puede llenar hasta un total de 5 veces.Existen variaciones de los Hyper combos, como los ", que pueden hacer que 2 o los 3 personajes puedan ejecutar Hyper Combos en secuencias seguidas que ocupan una barra cada uno, haciendo que gastes un total de 2 o 3 barras y también se puede hacer que llames a 2 o a los 3 personajes para que ejecuten el Hyper Combo a la vez, gastándote un total de 2 o 3 barras. También, estas variaciones hacen que los jugadores hagan un cancel de los Hyper Combos para que no se ejecuten en un mal momento.Este Movimiento hace que tu personaje ejecute un golpe que expulse a un integrante del equipo rival de la pantalla y aparezca otro integrante, lo bueno es que el integrante expulsado no podrá volver a la pelea por un tiempo y solo vuelve cuando el tiempo pasa o derrotas a un miembro del equipo y este es el último que queda del equipo rival, para ejecutar estos movimientos, se debe usar los controles de dirección y uno de los botones de “Asistencia”Esto es lo que debes de saber para aprender a jugar bien, aunque hay movimientos más avanzados, pero son difíciles de explicar, así que, es mejor que lo aprendan ustedes mismos. Obviamente, todo esto es más fácil hacerlo que explicarlo.El juego tiene uno de los rosters de personajes más extendidos en la historia de los videojuegos, con un total de 57 (28 del lado de Marvel y 29 del lado de Capcom) aunque solo se pueden jugar con 56 debido a que el jefe final del juego, Abyss, es un personaje no jugable oficialmente.A continuación, veremos la lista completa de los personajes del juego, que van a estar separados de acuerdo a que universo pertenezca.En este juego destacan personajes como Captain America, Ironman, Wolverine, Hulk, Venom, Gambit, Thanos, Ryu, Ken, Akuma, Guile, Morrigan, Megaman, Strider y un largo etc. Ojalá pudiese nombrar a cada uno, pero superaría los 11000 caracteres de Gamehag.Esta cantidad de personajes era un sueño hecho realidad para cualquier adolescente, incluido yo.











Este aspecto puede generar opiniones divididas entre todos y es debido a que no a todo el mundo les gusta este estilo de gráficos pixelados o animados. Pero a mí, sinceramente les digo que, estos gráficos me encantan, sé que la mayoría de Sprites, Paletas y demás son reciclados de otros juegos, pero, siguen estando geniales para mí ojo y para el ojo de la mayoría del mundo que jugó a este videojuego.



Analizando técnicamente, los gráficos son buenos debido a que le sienta bien al estilo del juego, a los personajes, a las animaciones, efectos especiales y demás.

Lo malo del apartado técnico es que, en ocasiones tenían esos problemas que empeoran la experiencia gráfica.



También tengo que decir que, si bien tiene muy buenos gráficos, como que esos gráficos ya se sentían medio aburridos, debido a que eran los mismos Sprites de los juegos anteriores y se sentían un poco genéricos.











Sonidos: Los efectos sonoros del juego son buenos, pero hay un 40 % de sonidos que son reutilizados, pero el otro 60 % son del juego en cuestión.

Los sonidos están bien aplicados y no hay bugs ni nada parecido en este aspecto, ya que todo se escucha fluido y fuerte como para no escucharlo.



Música: Este para mí y para muchos, es el aspecto más débil del juego porque, la música del juego no es como en las entregas anteriores (Dinámicas y con sonidos hechos por computadora). Esta vez, los de Capcom optaron por cambiar de género a la música por música clásica o Jazz. Las canciones no son malas en sí, ya que se disfrutan, pero, para un juego de peleas intensas, dinámicas y demás. no combina para nada, le quita la emoción a las peleas, en los juegos anteriores ambientaban más y, lo peor es que los personajes ya no tienen sus propios temas musicales como en otros juegos, sino que, ahora los escenarios son los que tienen una música distinta, independientemente de que pelea estemos jugando.







Como pudieron leer, este aspecto es lo malo del juego, pero tampoco es que se trata de algo que arruine la experiencia del juego al 100 %, aunque Capcom se podría haber esforzado más con el género de música.







El juego es muy bueno que revolucionó al género de las peleas y puso la vara en alto en cuanto a juegos de Crossovers se refiere, una obra maestra que da mucho de qué hablar, incluso a día de hoy, su jugabalidad perfeccionada junto con sus gráficos, colores parpadeantes y demás, tuvieron por horas en las maquinas Arcade o en la consola a los jugadores, aparte de que, algunos como yo y otros, aprendimos más sobre Marvel y Capcom en cuanto a personajes gracias a este juego. La música podría haber estado mejor en cuanto a ambientación, tanto así que, si no fuera por eso, este juego sería uno de los mejores de la historia sin dudas, pero como todo en esta vida, siempre logramos encontrarle imperfecciones a algo y mucho más a la versión de PS2 debido a ciertos bugs que en las versiones de las demás consolas o la de Arcade que no pasan.





Mí Calificación Final es de: 9/10



Espero les haya gustado, hasta otro artículo.